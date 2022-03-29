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Green Hills School Honor Rolls

Newton. Green Hills School has announced its Honor Roll and High Honor Roll for Marking Period 2.

| 29 Mar 2022 | 08:28
    Green Hills School (greenhills.org)
    Green Hills School (greenhills.org)

HIGH HONORS

Grade 5

Luke Cole

Isla Diklich

James Gallucci

Preston Glaraga

Austin Keiper

Greta Leo

Cortland Martin

Rowan Mitzen

John Pagotto

Jacob Pieroni

Maya Seaman

Juliana Vince-Cruz

Colin Wright

Grade 6

Lindsay Ambjor

Madyn Chomow

Jack Christensen

Benjamin Gomes

Alexander Ludwig

Caela McGuire

Evie Roller

Layne Smith

Trevor Sutphen

Grade 7

Meadow D’Annibale

Maci Gnecco

Ethan Haiduc-Dale

Lilyana Kamphausen

Noah-Sibaven Kwimi

Joseph Murphy

Julien Riera

Mary Riley

Mackenzie Scudieri

Piper Torella

Chase Vince-Cruz

Nicholas Wojtach

Grade 8

Zoe Caraballo

Faith Cooper

Jourdan Franco

Ariana Gaudinot

Sophia Gomes

Zoe Mills

Emma Trout

Vanessa VanHouten

Jaclyn Vena

HONORS

Grade 5

Taylor Caraballo

Ethan Costabel

Liam Davis

Celine Fostok

Joseph Geisinger

Summer Hansler

Megan McLean

Philippa Metzgar

Samantha Oliynik

Juliana Regenthal

Patrick Riley

Mackenzie Russ-Weinstein

Archer Wenner

Grade 6

Reid Corino

Evan Cotter

Ashley Nolan

Sophia Orozco

Lars Pierson

Aurora Post

Ella Russo

Matthew Thiel

Jamason Trout

Grade 7

Joslyn Anderson

Magdalen Costello

Amanda DeGeorge

Alexander English

Daniel Gigante

Bella Guzzo

Franco Hayde

Elsa Leo

Patrick McCauley

Joseph Melillo

Makaylee Plotts

Logan Scudieri

Dylan Sousa

Sophia Sudziarski

Brayden Walker

Savannah Williams

Grade 8

Anna Agnoli

Coulson Conn

Jalissa Godinez

Mary-Kathleen Greenhalgh

Christabella Hannan

Simon Henry

Athena Karpathios

Allyson Maffia

Haley Morodan

Luca Orozco

Emily Peluso

Adam Yacuk