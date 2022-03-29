Green Hills School Honor Rolls

HIGH HONORS
Grade 5
Luke Cole
Isla Diklich
James Gallucci
Preston Glaraga
Austin Keiper
Greta Leo
Cortland Martin
Rowan Mitzen
John Pagotto
Jacob Pieroni
Maya Seaman
Juliana Vince-Cruz
Colin Wright
Grade 6
Lindsay Ambjor
Madyn Chomow
Jack Christensen
Benjamin Gomes
Alexander Ludwig
Caela McGuire
Evie Roller
Layne Smith
Trevor Sutphen
Grade 7
Meadow D’Annibale
Maci Gnecco
Ethan Haiduc-Dale
Lilyana Kamphausen
Noah-Sibaven Kwimi
Joseph Murphy
Julien Riera
Mary Riley
Mackenzie Scudieri
Piper Torella
Chase Vince-Cruz
Nicholas Wojtach
Grade 8
Zoe Caraballo
Faith Cooper
Jourdan Franco
Ariana Gaudinot
Sophia Gomes
Zoe Mills
Emma Trout
Vanessa VanHouten
Jaclyn Vena
HONORS
Taylor Caraballo
Ethan Costabel
Liam Davis
Celine Fostok
Joseph Geisinger
Summer Hansler
Megan McLean
Philippa Metzgar
Samantha Oliynik
Juliana Regenthal
Patrick Riley
Mackenzie Russ-Weinstein
Archer Wenner
Reid Corino
Evan Cotter
Ashley Nolan
Sophia Orozco
Lars Pierson
Aurora Post
Ella Russo
Matthew Thiel
Jamason Trout
Joslyn Anderson
Magdalen Costello
Amanda DeGeorge
Alexander English
Daniel Gigante
Bella Guzzo
Franco Hayde
Elsa Leo
Patrick McCauley
Joseph Melillo
Makaylee Plotts
Logan Scudieri
Dylan Sousa
Sophia Sudziarski
Brayden Walker
Savannah Williams
Anna Agnoli
Coulson Conn
Jalissa Godinez
Mary-Kathleen Greenhalgh
Christabella Hannan
Simon Henry
Athena Karpathios
Allyson Maffia
Haley Morodan
Luca Orozco
Emily Peluso
Adam Yacuk