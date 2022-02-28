Sparta High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S SCHOLAR HONOR ROLL
Mya Abraham
Aidan Agront
Paula Aldaz-Pagnacco
Ryan Amato
Leah Andrini
William Askin
Anjolina Aulov
Dagney Bunkers
Mairin Byrne
Ava Capeci
Molly Chapman
Ling Lan Chen
Megan Chiesa-Rupani
Mahanth Chintha
Emily Ciaburri
Makayla Colon
Abigail Connors
Patrick Connors
Adriana Davis
Julia DiPasquale
Jaimin Duberry
Ella Duphiney
Erin Duthaler
Lauren Ellrott
Haley Erickson
Isabella Frattura
Olivia Friesen
Colin Gallagher
Juliane Handzus
Tyler Harms
Keara Hynes
Daniella Inglima
Jelphis Joaquin
Hana Kachersky
Tara Keller
Rutuja Kirange
Justin Knapp
Uma Kowalski
Emma Kristiansen
Maya Laliker
Mikayla Lapp
Julian Laznik-Moraghan
Joshua Lipton
Carly List
Shannon Lloyd
Collin Maher
Madison Maines
Patrick Maraziti
Lynnessa Marrow
Rowan Mendel
Evan Miller
Mackenzie Mongon
Owen Murphy
Praise Ojo
Julianna Papaleo
Emily Pappa
Ava Picinic
Gianna Ramieri
Madelyn Rufino
Chloe Rullis
Sayler Salvigsen
Talia Sanchez
Aralyn Saulys
Laura Scheri
Rishma Seerattan
Sabrina Smith
Gina Stankiewicz
Kate Sutphen
Kathryn Sutton
Selma Taguinod
Diego Torres
Lea Tsamadias
Evangeline Turturro
Christopher Verney
Emma Westervelt
Jack Wittenmeier
Madeline Worsley
Brooke Wydenbach
Grade 10
Caleb Abraham
Ian Bellush
Benjamin Bialkin
Abigail Blochinger
Bailey Brannigan
Sophia Candeloro
Charles Canzoniero
Shea Cina
Gabriella Coonan
Ashley Crane
Nicholas Curry
Emily Dalcamo
Sophia Davis
Isabella DiGioia
Malaya Dobbs
Dana Dunbar
Ava Dutro
Benjamin Dykstra
Rachel Edmunds
Edward Flannery
Luke Gozdenovich
Lorayne Gulbrandsen
Shea Harrison
Gabrielle Heim
Tahg Herbison
Eva Hughes
Ayush Iyer
Remson Jarrell
Gabriel Jarvis
Kyleigh Johnsen
Jordyn Kelly
Kylie Klinck
Gavin Kornas
Charlote Krumpfer
Michelle Kujalowicz
Leanne Kurian
George Kyriakou
Francis Lloyd
Ronak Mamidala
Scarlet Matteson
Kyleigh Mongon
Julia Mooney
Gaayathri Nadarajah
Sasha Nelson
Jolie Neuschatz
Victor Nowak
Nina Nyerges
Kayleigh O’Brien
Madison O’Malley
Aidan Olarte
Anthony Pandiscia
Charlotte Pennington
Daniel Perez
Angelina Persaud
Alena Picinic
Abigail Pierson
Vaiden Pollard
Christian Posada
Cassidy Pry
McKaela Reekie
Nathaniel Rogoff
Ryan Roldan
Juliette Sanchez
Samuel Scalera
Surekha Selvaraj
Katherine Sheeran
Payton Simpson
Dean Stas
Sarah Weisbeck
Connor White
Logan Winslow
Anna Yerofeyev
Grade 11
Maia Albuquerque
Jake Alcivar
Goldie Ancis
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr.
Alexa Bally
Daniel Bates
Kimberley Bellamy
Rachael Berghahn
Kimberly Botta
Aine Mary Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Riccardo Cestaro
Kaitlyn Cioc
Nikolas Cucciniello
Tyler Dalmedo
Devin Dean
Samantha Di Santi
James DiPasquale
Jessica Drozd
Millen Duberry
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Brooke Fastnacht
Robert Ferguson
Olivia Flanz
Emma Flores
Alexandra Forman
Katrina Furgeson
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Liam Gallagher
Nicholas Gambino
Valerie Gavioli
Sydney Giroux
Sebastian Gomez
Samantha Grau
Kelly Groome
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Lily Hoffman
Benjamin Holden
Sofia Ilardi
Emilia Intorrella
Jolie Jennings
Tristan Jennings
Laura Johnson
Julia Juan
Julia Kadar
Kaitlyn Knapp
Catelina Kollar
James Kressman
Emily Kruger
Anthony Lane
Cassandra Lasko
Julia Lengen
Sarah Levine
Brandon Louissaint
Daniel Maher
Aidan Mahoney
Stephen Matus
Ava Mazzarella
Brynn McCurry
Grace McDonald
Ryan McEllen
Finnigan Mell
Frank Milano
Maelee Moriarty
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Nina Muscarella
Annika Noel
Mae Noury
Kay’lah Otey
Race Partin
Rishi Pasunuri
Ryan Petit
Arianna Puleo
Shelley Ramirez
Andrew Reza
Rylie Richardson
Edward Sandgran III
Luke Scarpa
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Isabella Sportelli
Lindsay Stouch
Erin Takach
Gianelli Villalon
Alecxis Villapando
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
Sarah Yarnall
Alexander Yerofeyev
Grade 12
Emily Abbate
Alexa Acker
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Julianne Ames
Sarah Bargfrede
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Veronica Boye-Codjoe
Hayden Budofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Nicholas Capeci
Sarah Caruso
Casey Coleman
Anthony Cortese
Rocco Cortese
Grace Craig
Talia Criso
Andrew Daghlian
Elizabeth DeGasperis
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Sofia DiStefano
Aaron Do
Alannah Dobrzynski
Jolie Dottinger
Sean Duthaler
Gabriella Ellrott
Jenna Eltorky
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Robert Frisch
Alexandra Gavioli
Katherine Groome
Linda Gulbe
Eric Gutowski
Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Heather Holick
Nicholas Hwang
Emily Iudica
Kavya Kamath
Colin Kowalski
Alexander Lake
Hayley Lane
Lyndsey Lang
Jack Maraziti
Antonio Marin
Kennedy Masternak
Mackenzie Masternak
Katie Mazzella
Grace McDonough
Tanner Mell
Marcelle Mendiburu
Nathan Miller
Norah Monaghan
Paige Mongon
Shaelin Murphy
Emmalina Muth
Ethan Keith Nagamos
Daniel Natale
Richart NG
Gabriella Olarte
Hayley Ouimette
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Sean Parks
Lucy Partin
Brianna Patrickio
Ciara Peselli-Hauser
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Emily Roemer
Charlotte Rogoff
Gabrielle Rogoff
Andrew Romano
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Cody Ryersen
Amanda Sanagorski
Raina Santora
Melissa Schweizer
Alyssa Scott
Devon Scott
Alison Sehnert
Kayleigh Simpson
Justin Smith
Katherine Smith
Samantha Stankiewicz
Andrew Stefancik
Joseph Stevens
Victoria Straub
Paige Sumowski
Luis Torres
Bektur Totoshev
Lily Travaille
Despina Tsamadias
Anna Van Grouw
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
MaryGrace Wille
Adam Wood
David Youm
Reese Zapata
SCHOLAR HONOR ROLL
Grade 9
Juliette Amiel
Domenico Audino
David Baker
Brett Beierle
Brianna Brennan
James Brylawski
Devon Dobbs
Giselle Faria
Yahet Ferrer
Jason Fisher
Lysander Flores
Grady Gaines
Isabella Gannon
Joshua Garces
Michael Ginsberg
Tessa Goldman
Daniel Grabowski
Mario Graniello
Marguerita Higgins
Eliana Intorrella
Arabella Jarani
Roman Katsnelson
Ana Knezevic
Joshua Levine
Brianna Mancini
Caden Masternak
Brooke McCann
Julia Miller
Kailyn Moughrabie
Jeremy Nester
Andres Parreno
Thelonious Peirce
Sylvia Przydzial
Gavin Sloginski
David Trela
Matthew Trela
Jacob Ameen
Megan Armstrong
Osher Biniamin
Lukas Blume
Julia Bollard
Chloe Brawer
Abigail Bruseo
Dante Buccino
Nathaniel Burke
Brandon Cabrera
Owen Carey
Grace Conrad
Johnna DeGiovanni
Natalie DeMuth
Jamie DePasquale
Mariella DeSimone
Kathleen Eisenhardt
Sama Elhamouly
Blake Evelyn
Angelina Farella
Rylan Gibbons
Rocco Gorvan
Parker Hein
Thomas Hogan
Brooke Joy
Joseph Kopec
John Langeraap
Elliott Layman
Gabriella Lindner
Eleanor Luizzo
Ava Luna
Haley Maher
Krishiv Malhotra
Katherine McCall
Braeden Neal
Russell Prestipino
Ella Ryan
Thomas Ryan
Nicholas Sebes
Catelyn Sehnert
Connor Sumowski
Ashton Welber
Myles Williams
Walter Willwerth
Brandon Bakke
Arlene Betancourth
Davin Brooks
Bailey Chapman
Remi Coleman
Nicholas Cortese
Matthew DaPrato
Mary Digiuseppe
Aiden Doyle
Delaney Ekeman
Christina Firzlaff
Austen Frattura
Giselle Galarza
Stephanie Glogiewicz
Avril Gomez
Jake Hand
Brady Hinchcliffe
Elizabeth Kelliher
Ella Kenny
Alexandra Kettle
Alexis Krauss
Andrew Kristiansen
Kamila Lopez-Angel
Samantha Macierowski
Nikolas Marchese
Caroline Mastandrea
Callista McKeon
Kyle Monroe
Leah Moore
James Mudrick
Colin Muller
Kylie O’Neil
Finnegan Perry
Adrianna Rivera
Blake Rullis
Meghan Ruzycki
Matthew Schweizer
Miranda Smith
Olivia Stehle
Landon Tanyeri
Zephyrina Turturro
James Weisbeck
Daniel Bavaro
Aidan Belasco
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Jeffrey Bischoff
Anthony Bitetto
Brittany Brannigan
Michael Burns
Robert Cerra
Jackson Cisko
Alexander Cramer
Eric Drossel
Emma Dyrsten
Olivia Ekeland
Noor Elhamouly
Samuel Esposito
Jack Ginsberg
John Grimaldi
Jenna Halkyard
Zachary Holick
Allison Hollywood
Sofia Horowitz
Mia Jardine
Mathew Johnson
Elias Kerim
Amir Lalji
Manuel Lopez
Mason Maher
Zachary Martino
Alexa Matkiwsky
William Mowbray
Adam Osle
Liz Paredes
Vincent Pondiscio
William Quinn
Amanda Robertson
Rachel Rodriguez
Lucas Rule
Michaela Seville
Elizabeth Sheeran
Matthew Silvey
Jakub Skawinski
John Sutphen
Riley Taylor
Parker Williamson
COMMENDED STUDENT HONOR ROLL
Veronica Bednarz
Anthony Caldi
Henri Coleman
Ava Daggett
Melissa DeFontes
Alyssa Deters
Elena Fasano
Allison Fishman
Lilly Gretkowski
Christian Hantson
Elladia Jones
Kaitlyn Kayser
Sean Kettle
Brooke Lengen
Ashley Louissaint
Hope Maher
Emery Malasits
Kimberly Martinez
Christian Mazzarella
Yasmina Mohamed
Nathaniel Nedelka
Makenzie O’Neil
Asher Orlikowski
Avelina Pena
Kaitlyn Peterson
Gavin Pryce
Daniel Roque
Jasmine Santana
Gladys Shauger
Brody Tanyeri
Anthony Tomaszewski
Natalie Torres
Nicholas Vasquez
Mitchell Veron
Noah Adkins
Orianna Bennett
Jane Bleakley
Griffin Brawer
Madison Campisi
Caroline Collver
Brendan Del Coro
Claire Gallagher
Alexander Grubbs
Madison Hagler
Timothy Kelly Jr.
Delaney Klein
Karen Maasbach
Madeline Molbury
Tyrese Nagamos
Aiden Parlapiano
Gabriella Rodek
Sawyer Salvigsen
Briana Santalucia
Claire Sehnert
Logan Sergent
Emily Smernoff
Reese Smith
Adam Stefancik
Jeremiah Stormm-Reitter
Mathew Vassalo
Andrew Young
Samantha Ammaturo
Leah Ben-Nany
Blake Brodersen
Joseph Buono
Ella Collins
Anya Corrado
Jonathan Cristillo
Patrick Dabrowski
Emily Digiuseppe
Anthony Dionisio
Elizabeth Flint
Michael Gaines
Sophia Gianinno
Maxwell Gregg
Elizabeth Hansen
Cameron Ilavsky
Sarah Kosker
Ryan Lee
Lainie Loewen
Sebastian Lopes
Eduardo Lopez
Daniel Lyden
Bradley Maines
John Melik
John Milano III
Lily Olszowski
Lena Podbielski
Keith Pollison
Jack Poust
Elli Rode
Ethan Roldan
Nicholas Ryan
Aidan Sharo
Alexandra Sweeney
Peter Teixeira
Tzuriya Thompson
Riana Tonzola
Ella Welber
Allison Yurchak
Athena Battaglia
Nicole Dabrowski
Ashley Dail
Andrew Davis
Nicole Fauvie
Dahlia Ferrell
Joseph Flynn
Cristina Francescutto
Chase Geer
Kori Griffin
Jeremiah Kelly
Casey Lang
Tyler Liskowicz
Brooke Mauch
Olivia Minetti
Corinna Moriarty
Anna Mueller
Zachary Paladini
Katherine Ryan
Maxwell Scalera
Kevin Struble
Luke Szabo
Scott Wood