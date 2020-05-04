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Newton High School honor rolls

Newton. Newton High School has announced its honor rolls for the third marking period.

Newton /
04 May 2020 | 10:46
    Newton High School honor rolls

CUM LAUDE, GRADE 9

Daniel Barry

Rachel Borusiewicz

Michael Bucci

Franklyn Chocoj Flores

Kris Decker

Edward Flynn

Darla Garcia

Allison Iliff

Tamara Krueger

Matthew May

Matthew McLean

Kaitlyn O'Gorman

Fabian Specht

Steven Stroppa

William Widgren

CUM LAUDE, GRADE 10

Nicholas Agathocleous

Zachary Bezold

Anthony Carlson

Brandon Castellaneta

Nina Cinotti

Dillon Cosentino

Sydney Cotter

Corinne Crowley

Julia Decker

Kenneth DeGraw

Julissa Diaz

Cristian Garcia

Adriana Garen

Robert Giordano

Ivy Hudson

Kieran Kane

Kyler Kane

Charlie Nguyen

Ian Nicol

Kyle Papis

Takeo Sibblies

Joseph Thomson

CUM LAUDE, GRADE 11

Brett Bergey

Taya Christiano

Marissa Dionne

Sean Dunn

Robert Ford

Arianna Gali

Shannon Henry

Jake Irizarry

Christopher Martinez

Sydney Mills

Cecelia Paparella

Sarah Phillips

Alyssandra Rezza

Kassondra Van Houten

Faith Wessel

Joseph Zuzze

CUM LAUDE, GRADE 12

Edward Baldwin

Jessica Brannick

Derek Campbell

Nicholas Clark

Christopher Dickinson

Alyssa Dionne

Bridget Fajvan

Erin Fucito

Bryce George

Ava Hatem

Jackson Heller

Justin Heller

Derek Holmes

Mackenzie Miller

Alyssa Murphy

Grace Raddi

Brendon Read

Natalie Tognetti

Ronald Van Hoorebeke

Angelico Villaruz

MAGNA CUM LAUDE, GRADE 9

Christine Ahmad

Nina Bagaub

Jake Benitz

Rosa Gonzalez Vasquez

Marc Montalvo

Allyson Neill

Dylan Olsen

Tristan Ortega

Thomas O'Sullivan

Angeline Pierre

Neilani Rodriguez

Jaclyn Sutphen

Johnny Zhu

MAGNA CUM LAUDE, GRADE 10

Melkart Abou-Jaoude

Mohammad Amir

Christian Blakely

Trevor Christ

Emily Cunningham

Dominik Gruca

Meghan Karr

Bridget Kerrick

Christopher Krahling

Christopher Mastrelli

Erin McLean

Ryan VanderMaasIsabella Vena

MAGNA CUM LAUDE, GRADE 11

Jamie Aughenbaugh

Daniel Baer

Luke Bandel

Cassie Carovillano

Aubrey Cotter

Samantha DeIorio

Paige DeVenezia

Kaitlyn Dixon

Erika Ehrenberg

Aaron Fantasia

Madeline Gore

Abigail Gormley

Amanda Gould

Skylar Grosche

Fiona Healy

Sarah King

Anthony Martinez

Jenna Martinez

Olivia Miller

Kyle O'Brien

Giana Piccirillo

Konstantinos Protogeropoulos

Jenna Scerbo

Paige Schmitt

Dillon Somers

Nicole Stewart

MAGNA CUM LAUDE, GRADE 12

Abigail Berkowitz

Rei Borja

Matthew Cosentino

Isobel Costello

Aaron D'Angelo

Marcela De Oliveira Borges

Nicholas Dobroskok

Tyler Hermes

Michael Hild

Christopher Jones

Olivia Kaiser

Kevin Kapuscinski

Luke Kerrick

Allyson Lynch

Emily Michels

Kellen Miller

Matthew Moncho

Luca Morello

Jocelyn Mull

Nicolette Occhifinto

Celina Okuzu

Rylie Salerno

Alexander Stone

Emily Valentino

Ashley Wallis

Andrew Wanamaker

Gabrielle Zukowski

SUMMA CUM LAUDE, GRADE 9

Ailish Black

Natasha Briones

Gianna Carchia

Matthew Cronin

Linnea Decker

Bradley Dehlin

Julia Fanning

Natalie Fung

Rhyan Hernandez

Kyla Holmes

Joseph Krieg

Andrew Manni

Chloe Medunick

Stephen Miller

Aldo Monge

Abigail Rabbitt

Jean Reyes

Keira Rheinheimer

Justin Sebastian

Sabrina Sharafi

Nicholas Spadafora

Taylor Strasser

Matthew Virtell

Olivia Webster

Benjamin Weissensee

Isabella Yurcik

Ian Zambrano

SUMMA CUM LAUDE, GRADE 10

Nicole Assante

Sharlin Bravo

Noelle Casperson

Megan Dondero

Paige Frapaul

Matthew Freund

Sarah Granholm

Maia Haiduc-Dale

Zachary Halteman

Vincent Manni

Ilira-Marsena Mecaj

Brandon Mertz

Nicholas Moncho

Abigail Nicholas

Isabelle Salitsky

Taylor Squiers

Ty Vallorosi

McKenzie Viersma

Jack Young

SUMMA CUM LAUDE, GRADE 11

Elissar Abou-Jaoude

Kyla Aviles

Dana Catalano

Tania Chocoj Flores

Sebastian De Leon

Salvatore Dellamonica

Holly Dickerson

Anthony Dvorsky

Kelly Ellsworth

Olivia Ernst

Nathan Fitt

Justin Ghaleb

Madison Latimer

Kayla Liccardi

Noah Logan

Emily Matlaga

Katelyn McDade

Brian McKeown

Morgan Medunick

William O'Gorman

Ryan Pappas

Kira Pascale

Ryan Penny

Naya Pereira

Brittany Reimer

Celia Reynolds

Zoe Robinson

Alexandra Terranova Bunda

Donovan Thomas

Cassidy Viersma

Emma Virtell

Morgyn Witt

SUMMA CUM LAUDE, GRADE 12

Tamara Barkman

Emma Bermingham

Emily Brothman

Olivia Buckley

Robert Burt

Hayden Caico

Morgan Conklin

Kristine Crepeau

Sierra Dabrowski

John Dobroskok

Natalie Dobroskok

Sophia Felix

Maria Fiore

Daniel Flores Zelaya

Luke Kaphan

Mason Leen

Travis LeMasson

Krista Leonardo

Olivia Martin

Gemma Meade

Angela Melillo

Sabrina Morello

Nichole Niemynski

Ivy Nisler

Isabelle Osborne

Emily Pappas

Grant Parker

Eva Paternoster

Miranda Paternoster

Owen Power

Rebekah Reese

Samantha Samiljan

Melissa Sanchez Casas

Melaina Scuralli

Ryan Sesera

Dominique Simeone

Erin Smith

Nicholas Stefani

Eve Sylvester

Jessica Tattersall

Joshua Tierney

Blaise Vallorosi

Peter Van Orden

Jessica Vasquez

John Viersma

Steven Ward

Aubrey White

Abigail Wittig

Alix Wojcik

Grace Young

Salvatore Zonca