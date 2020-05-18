x
  1. Home
  2.  News
  3.  Local News

Sparta High School Honor Rolls

Sparta. The school has announced its Principal Scholar Honor Roll, Commended Student Honor Roll, and Scholar Honor Roll for Marking Period 3.

Sparta /
18 May 2020 | 03:44
    Sparta High School Honor Rolls

PRINCIPAL SCHOLAR HONOR ROLL

Grade 9

Maia Albuquerque

Goldie Ancis

Courtney Askin

Jason Baldanza Jr.

Alexa Bally

Ava Battaglia

Rachael Berghahn

Kimberly Botta

Aine Byrne

Jonathan Byrnes

Dillon Caswell

Bailey Chapman

Remi Coleman

Ella Collins

George Criezis

Devin Dean

Samantha Di Santi

Mary Digiuseppe

James DiPasquale

Jessica Drozd

Molly Englehardt

Elizabeth Enriquez

Olivia Flanz

Emma Flores

Alexandra Forman

Austen Frattura

Katrina Furgeson

Shannon Furgeson

Alicia Gaines

Catherine Gaines

Liam Gallagher

Sebastian Gomez

Kelly Groome

Jake Hand

Emily Harms

Isabella Harris

Jack Hill

Marcella Hill

Lilly Hoffman

Sofia Ilardi

Jolie Jennings

Tristan Jennings

Julia Juan

Julia Kadar

Catelinan Kollar

Emily Kruger

Anthony Lane

Cassandra Lasko

Julia Lengen

Sarah Levine

Brandon Louissaint

Daniel Maher

Aidan Mahoney

Caroline Mastandrea

Stephen Matus

Ava Mazzarella

Brynn McCurry

Ryan McEllen

Kyle Monroe

Leah Moore

Maelee Moriarty

Mason Munier

Rylee Munier

Kiera Murphy

Matthew Murzaku

Annika Noel

Kylie O'Neil

Rishi Pasunuri

Arianna Puleo

Andrew Reza

Blake Rullis

Meghan Ruzycki

Nicholas Ryan

Edward Sandgran III

Matthew Schon

Thomas Schottland

Ella Simmons

Meghan Smith

Miranda Smith

Isabella Sportelli

Erin Takach

Annika Tobey

Alexis Villapando

Skyler Werley

Lilli Wiegand

Chad Wood

Claire Xue

Grade 10

Alexa Acker

Connor Ailara

Lauren Ambrosino

Cole Anderson

Sarah Bargfrede

Jeffrey Bischoff

Natalie Blaszak

Matthew Bouma-Hannam

Adam Bova

Brittany Brannigan

HaydenBudofsky

Jack Budofsky

Luca Budofsky

Brianna Burns

Michael Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Gabrielle Canzoniero

Sarah Caruso

Talia Criso

Andrew Daghlian

Elizabeth DeGasperis

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Aaron Do

JolieDottinger

Olivia Ekeland

Jenna Eltorky

Olivia Enderle

Laurel Ferguson

Kori Griffin

Katherine Groome

Jenna Halkyard

Noelle Hanek

William Hannan

Dorina Hernandez

Peter Hilgendorff III

Sofia Horowitz

Nicholas Hwang

Mia Jardine

Kavya Kamath

Francis Kelliher

Colin Kowalski

Hayley Lane

Jack Maraziti

Grace McDonough

Nathan Miller

Norah Monaghan

Paige Mongon

Shaelin Murphy

Daniel Natale

Richart Ng

Gabriella Olarte

Hayley Ouimette

Georgia Paraskos

Lucy Partin

Charlotte Putnam

Hannah Ramos

Adrianna Remo

LucasRendina

Olivia Romano

Elizabeth Russo

Jake Ryan

Melissa Schweizer

Elizabeth Sheeran

Kayleigh Simpson

Samantha Stankiewicz

Andrew Stefancik

Paige Sumowski

Luis Torres

Bektur Totoshev

Despina Tsamadias

Nicholas Ventresca

Isabella Verdesco

Kaleigh West

Jordyn White

Grade 11

Budoor Al-Aydi

Vincent Apostolico

Jordyn Aschenbach

Jenna Bargfrede

Ula Bitinaitis

AidenBivona

Jenna Blandina

Jonathan Bollard

Elizabeth Botta

Kristen Bradish

Mia Brady

Reese Brancato

Jordan Bucenec

Kaela Burke

Marguerite Bysshe

Olivia Canova

Brooke Casqueira

Chloe Clancy

Emily Condit

Brianna Conlon

Zoe Criezis

Thomas Dean

Cole DeFilippis

James DeLuca

Madison DiMarco

Jack Dolan

Miranda Doller

Julia Dykstra

Mina Dyrsten

William Englehardt

Erin Esso

Emily Fischer

Thomas Flake

Mikayla Flanz

Michael Foley

Alexander Fontes

Martina Foy

Matthew Francescutto

Nicholas Furnari

Olivia Giralt

Tessa Gori

Gianna Gorvan

Devin Griffin

Matthew Heim

Lukas Hein

Kyle Hinchcliffe

Nuala Hynes

Akshat Iyer

Christopher Johnson

Andrew Kadar

Laramie Kipp

Luke Kopco

Alyssa Lasko

Olivia Lee

Rebecca Lefkowitz

Alexis Lillis

Liyann Loewen

Bianca Lusher

Chloe Maher

Riley Maldonado

McCall Manning

Lauren Matus

Julia McEllen

Sarah McGovern

Fady Meckey

Zachary Merold

Corey Monroe

Nicholas Murray

Elizabeth Nedelka

Garrett Neuschatz

Matthew Patino

Olivia Perez

Jonathan Poret

Nicholas Potter

Olivia Przydzial

Reagan Rech

Sophie Regeimbal

Sarah Riley

Scott Riley

Ashley Rogers

Jamie Rubin

Grace Russo

LiamRust

Benjamin Ryan

Samantha Santalucia

Thomas Schwarzrock

Robert Scott

Emma Sears

Keith Sehring II

Aidan Sheridan

Luke Simmons

Carissa Song

Jessica Steel

Kyle Sutton

Vivien Talon

Maya Tomko

Peyton Trent

Joseph Van Buskirk

Matthew Vasquez

Andrew Venizelos

Veronika Waltner

MacKenzie Wiggins

Hannah Williams

Alivia Winslow

RachelYoung

Nicholas Yurchak

Kelly Zukowski

Grade 12

Sean Ailara

Shahed Al-Aydi

Eric Anderson

James Bates

Joseph Biss

Allison Bottoni

Olivia Bouma-Hannam

Taylor Canfield

Haley Capeci

Michael Caruso

Daniela Cassano

Yasmeen Caswell

Riley Cavanagh

Kaitlyn Chavez

Kassidy Chavez

Todd Cummings

Samantha Dean

Kaetana DeGiovanni

Gerard Deleu IV

Brett DiBlasio

Cameron Ekeman

Kevin Elzind

Katelyn Esso

Jessica Fenners

Olivia Finkeldie

Erin Finnegan

Kayleigh Forenback

Nicholas Furgeson

Daniel Furnari

Jacquelyn Gendreau

Sebastian Gomez

Joshua Gorman

Arthur Got

Lauren Groff

Corinne Groome

Antonia Hand

Sean Hannon

Dennis Hartmann

Markus Homann

Isabella Horowitz

Moses Hughes

Lindsey Hunt

Terrence Hurley

Lauren Johnson

Lyla Johnston

Jacob Kochevar

Audrey Krajicek

Natalie Krudys

Amir Lalji

Benjamin Lipton

Kelsi Loewen

Deanna Lubertazzo

Patrick Lynch

Andrew Maasbach

Ian Manske

Paige Markvicka

Katherine McGovern

Alexandra McGuire

Patrick McQuillan

Kenzie Merwin

Rebecca Miller

Kevin Moran

Olivia Morin

Autumn Nady

Nancy Nester

Ashley Nyhan

Marina O'Hare

Emily Opresnick

Jordan Ouimette

Haley Paolercio

Alexander Papandrikos

Michael Piwko

Erin Polak

Gregory Puszcz

Sarah Ramirez

Alexander Ramos

Nicholas Remo

Lorenzo Rendina

Benjamin Rogoff

David Rubin

Morgan Saulys

Michele Scaglione

Kate Schelle

Christopher Scheri

Thomas Scheri

John Scherr

Jessica Schoenfeld

Jake Scott

Karthik Selvaraj

Brooke Serovich

Joseph Shnyder

Christopher Smith

Robert Song

Rachel Sosik

Cooper Stewart

Garrett Stewart

Canavan Storms

Josiah Sutton

Kanita Tariq

Anna Tartaglia

Ryan Ventresca

Kaitlyn Verney

Ellen Lou Villapando

Stephanie Villar

Robert Whalen

Kathleen Whilesmith

Alisa Williamson

Ande Wittenmeier

Emily Yarnall

Alan Yeung

COMMENDED STUDENT HONOR ROLL

Grade 9

Jake Alcivar

Daniel Bates

Arlene Betancourth

Blake Brodersen

Davin Brooks

Ryan Calandrillo

Nicholas Castorina

Kaitlyn Cioc

Anya Corrado

Nicholas Cortese

Matthew DaPrato

Eric Dau

Emily Digiuseppe

Anthony Dionisio

Millen Duberry

Lance Dyrsten

Christina Firzlaff

Elizabeth Flint

Sydney Giroux

Avril Gomez

Samantha Grau

Maxwell Gregg

Amber Groom

Colin Healy

Cameron Ilavsky

Braeden Kanceljak

Sarah Kosker

Ryan Lee

Cody Leisner

Jake Lewis

Sebastian Lopes

Nikolas Marchese

Robert Matkiwsky

GraceMcDonald

John Melik

Finnigan Mell

Timothy Mulkerin

Colin Muller

Lily Olszowski

Ryan Petit

Lena Podbielski

Desmond Purchla

Shelley Ramirez

Rylie Richardson

Xavier Riggio

Ethan Roldan

Matthew Schweizer

Colin Shagawat

Aidan Sharo

Connor Snellings

Ashlyn Sullivan

Katherine Suter

Riana Tonzola

Ella Welber

Blake Winberry

Sarah Yarnall

Grade 10

Elizabeth Aldrich

Daniel Bavaro

Allen Ben-Nany

Steven Berger

Anthony Bitetto

EthanCallaghan

Jackson Cisko

Ezra Cook

Gabriella Ellrott

Cristina Francescutto

Linda Gulbe

Ashley Johnston

Spencer Kapp

Elias Kerim

Rachel Leitner

Max Maldonado

Antonio Marin

Mackenzie Masternak

Alexa Matkiwsky

Olivia Minetti

Anna Mueller

Adam Osle

William Quinn

Amanda Robertson

Emily Roemer

Andrew Romano

Lucas Rule

Katherine Smith

Jack Sutphen

Riley Taylor

Mary Grace Wille

Grade 11

Amineh Al-Aydi

Medin Alkovic

James Battaglia

Truman Bleakley

Claudia Calafati

Emma Cilli

Brendan Cina

Abigail Clayton

Samantha Coleman

Sara Collver

Rocco Cortese

Hannah Davis

Morgan Denmead

Katherine Fagersten

Taylor Kelly

Andrew Krops

Kaitlyn Lenosky

Courtney Lewis

Christopher Lindner

Autumn McLean

Emma McNamara

Cameron Minetti

Haley Minetti

Kyle Neuwirth

Maura O'Hare

Lindsay Pugliese

Zach Pyszczymuka

Suvaani Ranasinghe

Matthew Reade

Daniella Rispoli

Riley Schneider

Rylee Selsor

Fione Sipple

Zsofia Szilagyi

Thomas Trela

Ethan Viera

Grade 12

Nicholas Anderson

Devin Belasco

Jessica Berghofer

Nicholas Broccoletti

Nicholas Casqueira

Erin Dolan

Kathrine Ermeus

Evan Fischer

Evalyn Fitzsimmons

Jackson Frisch

Sarah Ginsberg

Anthony Goncalves

Logan Hanek

James Hogle IV

Nicholas Hornyak

Eva Jardine

Caroline Jordan

William Kristiansen

Michael Lee

Huichun Liang

Connor MacFarlane

Deanna Masucci

Connor McAndris

Andrew McDonough

Megan McIntyre

Kimberly Munro

Isabella Perry

Brandon Rabbitt

Savannah Rode

Kristen Sansone

Jeffrey Schweitzer

Matthew Struble

Javier Valentin

Mia Von Eisenburg

SCHOLAR HONOR ROLL

Grade 9

Samantha Ammaturo

Brando Bakke

Kimberley Bellamy

Leah Ben-Nany

Joseph Buono

Jonathan Cristillo

Nikolas Cucciniello

Brooke Fastnacht

Robert Ferguson

Nicholas Gambino

Benjamin Holden

Emilia Intorrella

Laura Johnson

Elizabeth Kelliher

Alexandra Kettle

Kaitlyn Knapp

Kamila Lopez-Angel

Daniel Lyden

Samantha Macierowski

Ahmed Mohamed

James Mudrick

Jack Nauta

Mae Noury

Connor O'Neill

Race Partin

Samantha Pegher

Finnegan Perry

Sasha Pryce

Adrianna Rivera

Ashley Rule

Luke Scarpa

Alexis Smernoff

Olivia Stehle

Gianelli Villalon

Alexander Yerofeyev

Allison Yurchak

Grade 10

Julianne Ames

Veronica Boye-Codjoe

Nicholas Capeci

Casey Coleman

Grace Craig

Alannah Dobrzynski

Eric Drossel

Sean Duthaler

Robert Frisch

Alexandra Gavioli

John Grimaldi

Eric Gutowski

Connor Healy

Heather Holick

Zachary Holick

Allison Hollywood

Kaden Kambak

Alexander Lake

Lyndsey Lang

Mason Maher

Zachary Martino

Kennedy Masternak

Katie Mazzella

Tanner Mell

William Mowbray

Sila Paniker

Liz Paredes

Sean Parks

Charlotte Rogoff

Gabrielle Rogoff

Shauna Ryan

Cody Ryersen

Maxwell Scalera

Alyssa Scott

Devon Scott

Michaela Seville

Matthew Silvey

Justin Smith

Victoria Straub

Jake Venus

Adam Wood

Grade 11

Sarah Amideneau

Julia Antonelli

Sabena Burkhart

Kayla Collinson

Jason Collis

Lauren Cristillo

Ryan Curry

Kevin Dau

Bhavika Dawar

Emily Fitzgerald

Argirios Frantzeskakis

Arianna Garcia

Alexandra Gerb

Joseph Hallack

Arthur Harner

Robert Hartranft

Kex Helmer

Shea Holovacs

Evan Laliker

Hunter Lillis

Cole Luizzo

Heather Maxwell

Jeena Morelli

Rebecca Nigro

Waleed Panjwani

Christopher Pierson

Jiselle Ragno

Kaitlyn Ross

Raina Santora

Elyse Sears

Charlotte Spelman

Sawsan Srour

Grace Ward

Grade 12

Elizabeth Abbastante

Alexis Anderson

Christopher Angelucci

Conor Armstrong

Natalia Brownstein

Nicholas Butera

Riley Caldi

Katie Carrigan

Austin Castorina

Alexander Cohen

Aubrey Coombs

Brett Coyle

Jade Criso

Jalen Cyrus

Lucas Danko

Raina Dhand

William Digiuseppe

Diamela El Nasser

Jessica Firzlaff

Delaney Forziati

Suehilah Hassan

Elizabeth Holden

Shannon Hollywood

Esha Iyer

Avery Klinck

Thomas Kozakiewicz

Samantha Lopen

Janet Lopez

Eric Mauch

Aidan Maxwell

Sean O'Connor

Madison O'Hare

Isabella Poles

Caitlin Russo

Amanda Sansone

Isabella Sergent

David Simon

Joseph Stevens

Faith Stewart

Jillian Stote

Lisette Stoute

Alexis Titus

Eric Vincelette

Jessica Vincelette

Sarah Wille

Samuel Wolstenholme

Delaney Zugelder