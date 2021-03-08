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Valley Road School Honor Rolls

Stanhope. Valley Road School in the The Stanhope Public School District has announced its High Honor Roll and Honor Roll for the second marking period.

Stanhope /
| 08 Mar 2021 | 02:31
    Valley Road School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL

Grade 6

Jasper Balogh

Jake Palermo

Aaron Scharfstein

Grade 7

Amarna DeGil-Balija

Sydney Herold

Gavin Mahoney

Grade 8

Lucinda Clauson

Nathan Gonzalez

Sean Palermo

Santiago Valencia

HONOR ROLL

Grade 6

Mykaela Castillo

Zoey De Oliveira

Bella Garcia

Michael Kmec

Cameron Mueller

Brooklyn Rose Perez

Carly Villani

Grade 7

Paul Andrews

Samantha Balogh

Chase De Oliveira

Melia Gomez

Emily Kali

Sara McNamara

Mason Nikituk

Scott Percarpio

Bella Ribeiro

Reese Roth

Grade 8

Joel Berkowicz

Shea Ewer

Samantha Krauklis

Iann Proano

Michael Signorile

Sydney Stansfield

Sara Vallianos

Adam Wien