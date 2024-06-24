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Kittatinny High School Class of 2024

Newton /
| 24 Jun 2024 | 01:18
    The Kittatinny Regional High School Class of 2024 graduates Wednesday evening, June 12 in Newton. (Photos by Maria Kovic)
    The Kittatinny Regional High School Class of 2024 graduates Wednesday evening, June 12 in Newton. (Photos by Maria Kovic)
    Members of the Kittatinny Regional High School Class of 2024 toss their caps in the air at the end of graduation. (Photo provided)
    Members of the Kittatinny Regional High School Class of 2024 toss their caps in the air at the end of graduation. (Photo provided)
    The Kittatinny Regional High School Class of 2024 graduates Wednesday evening, June 12 in Newton. (Photos by Maria Kovic)
    The Kittatinny Regional High School Class of 2024 graduates Wednesday evening, June 12 in Newton. (Photos by Maria Kovic)
    The graduates recite the Pledge of Allegiance.
    The graduates recite the Pledge of Allegiance.
    Kittatinny High School Class of 2024
    Principal Brian Bosworth speaks at graduation. (Photo provided)
    Principal Brian Bosworth speaks at graduation. (Photo provided)
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Members of the Class of 2024 march into the stadium for the commencement ceremony.
    Members of the Class of 2024 march into the stadium for the commencement ceremony.
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Graduates pass by Kittatinny’s faculty.
    Graduates pass by Kittatinny’s faculty.
    Kittatinny High School Class of 2024
    Gene McNicholas, supervisor of arts, music and science at Kittatinny Regional High School in Newton.
    Gene McNicholas, supervisor of arts, music and science at Kittatinny Regional High School in Newton.
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024
    Kittatinny High School Class of 2024

Abigail Albert

Joseph P. Allison

Jacob Tanner Autore

Brian Timothy Babcock

Reana Leigh Baumann

Aiden Matthew Bello

Peyton Kathryn Berg

Nicholas Kyle Bradley

Audrey Anastasia Bruno

Dominic Q. Buff

Delaney Elizabeth Burke

Harmony Rose Butkovich

Cambria Call

John Patrick Carman

Brianna Alexandra Casale

Abigail Christie Chamberlain

Juliana Catherine Chapple

Tyler J Chodack

Bryce Ethan Coesfeld

Gavin Collier

Andrew Jay Conklin

Everett M. Conklin III

Kristal Marie Cruz

Julie Ann Curtis

Matthew A. Czerepuszko

Laryssa F. Da Silva

Cole R. Davis

Kylie Lorraine DePalma

Juliana Ann DeStefano

Rose Mary Doherty

Clayton Travis Doyle

Ian Driscoll

Speros Michael Ellis-Ulmer

Haley Ennis

Belal Ezat

Daniel Ward Fahey

Vincent S. Fasolo

Ryan Edward Fearon

Carter William Festa

Madison Alexa Franek

Ashton B. Frint

Trey Brady Gallant

Kora Aurelia Garcia

Kelly Claire Gordon

Jacob Grubb

Sarah Elizabeth Guthrie

Chase Anthony Hansen

Albaraa Khamis Hassan

Tyler Hennion

Bella Hewitt

Emily Rae Hicok

Abigail C. Hirsch

Aliya Lucille Holzli

Edmond Horvath

Giannamarie Hrehorovich

Ryan Joseph Hudock

Jack L. Jacinto

Lily Evelyn Johnson

Meira Kaplin-Graham

Laney Madison Keates

Brayden Joseph Kelly

Peyton Carole Kelly

Morgan Ilena Kemeny

Mason James Kinney

Rachel Jamie Kline

Makenzie L. Kover

Cody Michael Kuczynski

Alexander L. Laoudis

Luke Benjamin Laukaitis

Alyssa Levin

Charles Daniel Lindo

Amanda Christine Lo

Tucker David Lockburner

Olivia Nancy Lombardo

Salvatore Rosolino Lombardo

Steven Long

Brooke Taylor Lordy

Jack Thomas Mahoney

Britany Johanna Maio

Daniel E. Mauro

Peter Anthony Mazzola

Owen Matthew McGill

Andrew Mark Mehringer

Daisy Ann Michael

Sophia Angelique Molfetto

Natalie Elizabeth Mulroy

Quinn Murphy

Brooke Ryan Nelson

Jayden John Niemasz

Kianna Cortes Nieuzytek

Angela Kathryn Ochrym

Kaleb Christopher Klay Ogar

Hanna Jane Olsen

Ava Sophia Ortiz

Isabela Osorio

William Anthony Palsgrove

Joshua Pappa

Eight Pazdzierski

Zachary Thomas Pender

Mario Darren Perrotti

Michael Anthony Pierce

Jacob Evan Pool

Jeremy Pronesti

Nicholas M. Reo

Kyle John Rittweger

Evan Raul Rodriguez

Gabrielle Lynn Russo

Thomas Anthony Salokas

Peyton Saul

Jacob Roy Savage

William H. Sayler

Tyler J. Scarpone

Teagan Erin Shea

Reece James Smith

Nathan Stanwick

Matthew Gerald Stenderowicz

Dylan J. Strada

Brady Strong

Kimberly Zuly Svenson

Annalyse Elizabeth Tattoli

Delaney Grace Taylor

Lukasz Piotr Telecki

Kyle R. Theobald

Hunter Robert Thibault

Ian Curtis Traverse

Rutger Alan Vitez

Sophia Joan Vitez

Cameron Alexandria Volpe

Jesse Anthony Waldron

Colin Michael Webb

James Garrett Whitby

Iris Ann Wikander

Emma Mae Williams

Eric James Winkelman

Emilie Kate Woollen

Yuki Nikole Wykoff

Liliana Zaku-Ramos

Stanley Gregory Zeveney

Dylan Zupkay