Marian E. McKeown School: Honor Roll

High Honor Roll:
Jonathan Kern
Reid Korszoloski
Honor Roll:
Brooke Allen
Hailey Allen
Alayna Beltramine-Griffen
Laina Bradley
Massimo Cherichella
Brayden Colvin
Blaire Corter
Myles DeCaro
Riley Defabritis
Savannah DeMartini
Shaianne Doyle
Gavin Escalante
Sophia Fiduccia
Layla Fletcher
Robert Fusco
Brielle Greenwood
Ryan Hackelberg
Edie Kochanski
Elizabeth Korver
Kailey Kovach
Kellen Kyzer
Dylan LaBar
Madelyn Ludwig
Connor McCauley
Diya Menon
Channing Muller
Anthony Orozco
Ariana Orrico
Allia Reiley-Bitler
Lucius Repetti
Owen Simmons
Mackenzie Warth
Samuel Whitehead
Edward Williams, IV
Vincent Zaruba