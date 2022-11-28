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Marian E. McKeown School: Honor Roll

Newton. Honor roll for Marking Period 1 of the 2022-2023 school year.

| 28 Nov 2022 | 04:02
    Marian E. McKeown School: Honor Roll

High Honor Roll:

Jonathan Kern

Reid Korszoloski

Honor Roll:

Brooke Allen

Hailey Allen

Alayna Beltramine-Griffen

Laina Bradley

Massimo Cherichella

Brayden Colvin

Blaire Corter

Myles DeCaro

Riley Defabritis

Savannah DeMartini

Shaianne Doyle

Gavin Escalante

Sophia Fiduccia

Layla Fletcher

Robert Fusco

Brielle Greenwood

Ryan Hackelberg

Edie Kochanski

Elizabeth Korver

Kailey Kovach

Kellen Kyzer

Dylan LaBar

Madelyn Ludwig

Connor McCauley

Diya Menon

Channing Muller

Anthony Orozco

Ariana Orrico

Allia Reiley-Bitler

Lucius Repetti

Owen Simmons

Mackenzie Warth

Samuel Whitehead

Edward Williams, IV

Vincent Zaruba