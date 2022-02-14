Glen Meadow Middle School Honor Roll

Grade 6
John Alfieri
Gavin Aquino
Adam Bailey
Logan Bergh
Ella Bobbie
Natalia Bock
Siri Borgerson
Dominic Brunell
Hannah Burrafato
Olivia Burrafato
Sofia Carbone
Devin Cimaglia
Logan Clayton
Kelly Connington
Landon Cordaro
Pauleen May Cua
Cailey Cunningham
Karina Czerhoniak
Shaneah Dasalla
Dominic DeCroce
Ava Drupka
Adam Duba
Joseph Esposito
Analisa Fabela
Annelise Geisler
Zachary Geraghty
Caden Gibson
Emily Gosses
Melodie Guzik-Upchurch
Klaus Harthaus
Joseph Heintz
Emma Heinzinger
Logan Herman
Logan Hom
Samantha Janus
Lindsey Jensen
Reema Khaled
Ashley Kim
Nathaniel Kimkowski
Anna King
Hailee Kozlowski
Riley Lazier
Brielle MacLean
Avril Matallana
Ryan Matthews
McKenna McAloney
Madelyn McCabe
Michael Meneses
Samuel Meneses
William Meyer
Lauren Mikulik
Chloe Miller
Dylan Miller
Leah Mishock
Bronwyn Moore
William Mosier
Evan Murphy
Patrick Naughton
Dylan Noah
Faith Osusky
Giovanni Papaleo
Bella Partenio
Danica Perise
Lilliana Rovetto
Carolyn Rugel
Adriana Scott
Collin Sensbach
Dominica Sierpinski
Molly Sokolewicz
Alyanna Souffront
Damian Stawowy
Alondra Sybesma
Evan Toll
Miles Van Den Broek
Ricky Vazquez
Jacob Verge
Nathaniel Vitale
Cameron Weiss
Kendall Weiss
Brianna White
Caroline Williams
Zander Williams
Tyler Wright
Nicholas Yodice
Matthew Young
Grade 7
Ashleigh Aiello
Sophia Anderson
Jean Arrazola
Olivia Aumick
Lia Barca
Azraelle Bases
Luca Bracchi
Emma Casper
Mark Catania
Eliana Chmielowiec
Alyssa Clifford
Brayden Cosenza
Mia Dassatti
Peyton DeWitt
Jordyn Dearolf
Daniel Decker
Eva Dimas
Lake Doughty
Kaine Doyle
Kyleigh Doyle
Mary Duffy
Alyssa Federici
Christina Ferry
Ava Florio
Mackenzie Gass
Danielle Getz
Brooke Giessuebel
Gianna Guzman
Hunter Hoffman
Kaitlyn Hordych
Kara Howell
Alexis Inoa
Hadassah Jean
Arianna Johnson
Delilah Kaye
Nathaniel Kouretas
Alexandra Kovacs
Emma Lally
Matthew Lee
Noelle LoGiudice
Andrew Mauro
Reyna Monego
Ethan Moran
Tristan O’Krinsky
Kayli O’Rourke
Brody Orr
Charles Paladino
Kaitlyn Panicci
James Papandrea
Tessa Pelak
Christopher Perrotta
Trevor Pratt
Connor Pych
Edith Roman
Matthew Rugel
Nicholas Ryerson
Adrian Savytskyy
Samantha See
Ashley Seeley
Cheyenne Sherwood
Audrey Steinbach
Zachary Stevens
Brooklynn Sybesma
Harrison Trexler
Kaitlyn Van Blarcom
Robert Vazquez
Lindsey Vogel
Sierra Wagner
Ian Webb
Drew Whitehead
Payton Wilson
Molly Wolf
Grade 8
Carly Amorosi
Samantha Bose
Macy Breure
Robert Burdzy
Garnet Cheng
Karolina Czerhoniak
Kali Delano
Analiese Drupka
Shane Dunbar
Miranda Ebbighausen
Bridget Esposito
Giovanna Fabela
Joseph Frassa
Victoria Fudger
Brooklyn Gargano
Lauren Goolsby
Caitlyn Jensen
Ethan Jones
Liam Kelter
Maureen Lovett
Antonio Martin
Avene McElduff
Juliette Miller
Naomi Milligan
Cailin Moran
Ty Mountain
Elizabeth Peek
Krystal Rodriguez
Alejandrina Roman
Gabrielle Rovetto
Uriah Naomi Sacdalan
Dylan Seidner
Elijah Suarez
SeanPatrick Tozzi
Jorge Troche Jr.
Liam Wynne