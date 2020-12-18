Newton High School Honor Rolls

MAGNA CUM LAUDE
GRADE 9
Abigail Biederman
Owen Dietz
Avery Frank
Aisling Gill
John Kristiansen
Kaylee Mangual
Andrik Martinez-Moran
Skyler Murphy
Demarius Posey
Yanerix Rodriguez Castro
Piper Russ
Zachary Salib
Anna Schlereth
Derek Schul
Joshua Siegel
Jesse Sych
Matthew Teets
John Tierney
Madison Trimmer
GRADE 10
Jaime Ba Acte
Nina Bagaub
Daniel Barry
Robert Fleming
Edward Flynn
Brody Guerra
Rhyan Hernandez
Claudio Ibarra
Joseph Krieg
Matthew McLean
Chloe Medunick
Kamila Mejia
Samuel Metzgar
Stephen Miller
Daniella Munoz
Brayden Nolan
Tristan Ortega
Kadence Santucci-Mizerek
Thaylor Sibblies
Nicholas Spadafora
Skyla Squiers
Olivia Webster
GRADE 11
Michael Bello
Christian Blakely
Andrew Carlson
Nicholas Castellaneta
Gianna Celi
Dillon Cosentino
Emily Cunningham
Julissa Diaz
Rhiannon Drislane
Johnny Fagerlin
Audree Fullman
Robert Giordano
Kieran Kane
Kyler Kane
Jaclyn Langschultz
Leslie Lopez
Joshua Murray
Charlie Nguyen
Kaylee Oquendo
Aaliyah Payne-Parris
Joseph Thomson
Harrison Vallsworth
Cindy Villegas
Samantha Wechtler
Jack Young
GRADE 12
Luzmary Arias
Dylan Bailey
Jordan Cross
Liam Cunningham
Samantha DeGraw
Salvatore Dellamonica
Paige DeVenezia
Magdalena Golder-Ryan
Skylar Grosche
Edward Holder
Xavier Izquierdo
Madison Latimer
Alivia Loveland
Matthew Makaus
Sam Martin
Christopher Martinez
Sydney Mills
Sarah Phillips
Christian Real
Madison Sliker
Dillon Somers
Ryan Wallis
Faith Wessel
Michelle Zaremski
SUMMA CUM LAUDE
Alexa Belcaro
Emily Bilik
Gavin Blanchard
Frank Boffa
Sean Briones
Joseph Catalano
Evan Chomow
Dylan Cotter
Brayden Dabrowski
Madison Egner
Jennifer Ellsworth
Lillie Gould
Asher Haiduc-Dale
Eliza Halteman
Megon Henry
Emma Karr
Michael Kurilko
Mattias Lastra
Hannah Matlaga
Shiv Mehta
Ryan Nicol
Evan Parker
Melvine Peralta
Patrick Petrone
Jocelyn Reynolds
Jason Rivera
Molly Salomon
Alexandra Scerbo
Gabriella Scerbo
Edreece Sharafi
Gianna Simeone
Riley Struble
Julian Tankel
Shea Vallorosi
Catherine Vena
Savannah Yarlaski
Christine Ahmad
Jake Benitz
Natasha Briones
Gianna Carchia
Amanda Cleary
Matthew Cronin
Kris Decker
Linnea Decker
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Julia Fanning
Natalie Fung
Kyla Holmes
Tamara Krueger
Andrew Manni
Aldo Monge
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Kaitlyn O’Gorman
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Sabrina Sharafi
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Taylor Strasser
Nicholas Villaruz
Matthew Virtell
Benjamin Weissensee
Isabella Yurcik
Ian Zambrano
Melkart Abou-Jaoude
Nicholas Agathocleous
Mohammad Amir
Nicole Assante
Ashlyn Battista-Irwin
Avery Caico
Noelle Casperson
Brandon Castellaneta
Madison Chymiy
Nina Cinotti
Sydney Cotter
Corinne Crowley
Julia Decker
Kenneth DeGraw
Alexander DeLoach
Alexa Dodd
Megan Dondero
Julia Fitt
Paige Frapaul
Madison Freda
Matthew Freund
Cristian Garcia
Rosa Gonzalez Vasquez
Sarah Granholm
Maia Haiduc-Dale
Zachary Halteman
Sydney Harding
Ivy Hudson
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Bridget Kerrick
Christopher Krahling
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Vincent Manni
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Ian Nicol
Sidney Pavlishin
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Abigail Schuele
Taylor Squiers
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Ty Vallorosi
Ryan VanderMaas
Isabella Vena
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Elissar Abou-Jaoude
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Taya Christiano
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Angela Cunningham
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Samantha DeIorio
Antonella DeMaio
Holly Dickerson
Marissa Dionne
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Nolan Dix
Sean Dunn
Anthony Dvorsky
Erika Ehrenberg
Kelly Ellsworth
Olivia Ernst
Nathan Fitt
Robert Ford
Arianna Gali
Justin Ghaleb
Abigail Gormley
Amanda Gould
Fiona Healy
Shannon Henry
Jake Irizarry
Sarah King
Matthew Kuever
Kayla Liccardi
Noah Logan
Anthony Martinez
Emily Matlaga
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Brian McKeown
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Morgan Medunick
Olivia Miller
William O’Gorman
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Cecelia Paparella
Ryan Pappas
Kira Pascale
Sophia Pasquale
Ryan Penny
Naya Pereira
Giana Piccirillo
Konstantinos Protogeropoulos
Brittany Reimer
Celia Reynolds
Alyssandra Rezza
Madison Rhine
Zoe Robinson
Jenna Scerbo
Paige Schmitt
Alexandra Terranova Bunda
Donovan Thomas
Cassidy Viersma
Emma Virtell
Morgyn Witt
Joseph Zuzze
CUM LAUDE
Ryan Bezold
Nicole Borja
Brielle Brady
James Delgado-Santiago
James Detwiller
Bodhi Elsayed
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Ariel Franzone
Bruno Groth
Michael Hudson
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Francisco Lubrano
Orion McGowan
Elizabeth Melendy
Sierra Strasser
Jason Teets
Michael Zukowski
Aiden Akturk
Arjun Amin
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Ailish Black
Dominic Boscia
Alexa Butas
Braedyn Caterinicchia
Bryanna Chamberlain
Nicholas DeFini
Janelle Giambertone
Yoshi Grasso
Aandrei Hook
Allison Iliff
Olivia Leigh
Gabriel Malheiro
Emily McConnell
Patrick McNulty
Kelvin Montoya-Garcia
Dylan Olsen
Fernando Perez-Villa
Daniel Reda
Jean Reyes
Shannon Rittie
Jaden Smith
Reese Smith
Ethan Thomas
Eneyda Acte Caal
Zachary Bezold
Keira Calderaro
Elizabeth Carson
Tyler Chamberlain
Trevor Christ
Luis Delgado-Santiago
Amanda Dickinson
Logan Dodd
Michele Donnelly
Kassandra Dunn
Olivia Ernstoff
Emma Fernandez
Julia Florio
William Florio
Adriana Garen
Matthew Guziewicz
Vivienne Hall
Alexander Jones
Ian Kellenberger
Nicholas Koeberle
Liam Kreusch
Melanie Lopez
Christopher Mastrelli
Nicole Norman
Cessia Rodriguez Mendoza
Jesse Sayner
Faith Schick
Takeo Sibblies
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Sofia Vaca Aviles
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Kaitlyn Dixon
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Kyle O’Brien
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