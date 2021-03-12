Sparta High School Honor Rolls

SCHOLAR
Grade 9
Julia Bollard
Chloe Brawer
Griffin Brawer
Brandon Cabrera
Madison Campisi
Sophia Candeloro
Owen Carey
Grace Conrad
Gabriella Coonan
Natalie DeMuth
Kathleen Eisenhardt
Blake Evelyn
Angelina Farella
Rylan Gibbons
Rocco Gorvan
Alexander Grubbs
Madison Hagler
Kaylee Handzus
Edgar Idrovo Rodriguez
Brooke Joy
Gavin Kornas
John Langeraap
Gabriella Lindner
Haley Maher
Krishiv Malhotra
Molly McQueeney
Molly Moran
Braeden Neal
Aidan Olarte
Angelina Persaud
Thomas Ryan
Juliette Sanchez
Lian Vieluf
Ashton Welber
Connor White
Logan Winslow
Grade 10
Daniel Bates
Ava Battaglia
Leah Ben-Nany
Michael Browne
Ella Collins
Anya Corrado
Jonathan Cristillo
Matthew DaPrato
Eric Dau
Mary Digiuseppe
Millen Duberry
Lance Dyrsten
Emma Flores
Stephanie Glogiewicz
Samantha Grau
Lauren Greenfield
Benjamin Holden
Emilia Intorrella
Catelina Kollar
Sarah Kosker
Alexis Krauss
Cassandra Lasko
Caroline Mastandrea
Ava Mazzarella
Frank Milano
Timothy Mulkerin
Emily Neglia
Mae Noury
Kylie O’Neil
Race Partin
Samantha Pegher
Ryan Petit
James Phillips
Sasha Pryce
Elli Rode
Ethan Roldan
Blake Rullis
Nicholas Ryan
Colin Shagawat
Connor Snellings
Attila Szilagyi
Ella Welber
Allison Yurchak
Grade 11
Emily Abbate
Isabelle Adames
Robert Barba
Daniel Bavaro
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Veronica Boye-Codjoe
Nicholas Capeci
Robert Cerra
Grace Craig
Sean Duthaler
Noor Elhamouly
Gabriella Ellrott
Joseph Flynn
Robert Frisch
Kori Griffin
Zachary Holick
Allison Hollywood
Rachel Leitner
Mason Maher
Antonio Marin
Olivia Minetti
William Mowbray
Sean Parks
Lucas Rule
Shauna Ryan
Nicholas SanFilippo
Melissa Schweizer
Alison Sehnert
Michaela Seville
Elizabeth Sheeran
Matthew Silvey
Katherine Smith
Jack Sutphen
Jake Venus
David Youm
David Zawacki
Grade 12
Medin Alkovic
Zoe Ameen
Sarah Amideneau
Jordyn Aschenbach
James Battaglia
Reese Brancato
Jake Christiano
Emma Cilli
Abigail Clayton
Kayla Collinson
Hannah Conrad
Ryan Curry
Daniel Devine
Sarah Escobar
Emily Fischer
Michael Foley
Alexa Giroux
Robert Hartranft
Kex Helmer
Christopher Johnson
Declan McQueeney
Haley Minetti
Tadg Monaghan
Corey Monroe
Garrett Neuschatz
Rebecca Nigro
Matthew Patino
Nicholas Potter
Kaitlyn Ross
Raina Santora
Charlotte Spelman
Joseph Van Buskirk
Grace Ward
MacKenzie Wiggins
Julia Wilson
PRINCIPAL SCHOLAR
Caleb Abraham
Megan Armstrong
Ian Bellush
Benjamin Bialkin
Abigail Blochinger
Bailey Brannigan
Abigail Bruseo
Charles Canzoniero
Sebastian Clifford
Ashley Crane
Nicholas Curry
Emily Dalcamo
Sophia Davis
Johnna DeGiovanni
Mariella DeSimone
Isabella DiGioia
Malaya Dobbs
Dana Dunbar
Ava Dutro
Benjamin Dykstra
Rachel Edmunds
Edward Flannery
Luke Gozdenovich
Lorayne Gulbrandsen
Shea Harrison
Gabrielle Heim
Tahg Herbison
Eva Hughes
Ayush Iyer
Gabriel Jarvis
Kyleigh Johnsen
Jordyn Kelly
Kylie Klinck
Joseph Kopec
Charlote Krumpfer
Michelle Kujalowicz
Leanne Kurian
Francis Lloyd
Eleanor Luizzo
Ava Luna
Karen Maasbach
Scarlet Matteson
Kyleigh Mongon
Julia Mooney
Gaayathri Nadarajah
Sasha Nelson
Jolie Neuschatz
Nina Nyerges
Kayleigh O’Brien
Madison O’Malley
Charlotte Pennington
Daniel Perez
Alena Picinic
Abigail Pierson
Vaiden Pollard
Christian Posada
Cassidy Pry
Emma Reder
McKaela Reekie
Nathaniel Rogoff
Ryan Roldan
Ella Ryan
Samuel Scalera
Surekha Selvaraj
Logan Sergent
Payton Simpson
Dean Stas
Sarah Weisbeck
Anna Yerofeyev
Andrew Young
Maia Albuquerque
Jake Alcivar
Goldie Ancis
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr.
Alexa Bally
Kimberley Bellamy
Rachael Berghahn
Arlene Betancourth
Kimberly Botta
Joseph Buono
Aine Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Bailey Chapman
Kaitlyn Cioc
Remi Coleman
Nikolas Cucciniello
Devin Dean
Samantha Di Santi
James DiPasquale
Jessica Drozd
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Brooke Fastnacht
Robert Ferguson
Christina Firzlaff
Olivia Flanz
Alexandra Forman
Austen Frattura
Katrina Furgeson
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Liam Gallagher
Valerie Gavioli
Sydney Giroux
Avril Gomez
Sebastian Gomez
Maxwell Gregg
Kelly Groome
Jake Hand
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Lily Hoffman
Sofia Ilardi
Jolie Jennings
Tristan Jennings
Laura Johnson
Julia Juan
Julia Kadar
Elizabeth Kelliher
Alexandra Kettle
Emily Kruger
Anthony Lane
Julia Lengen
Sarah Levine
Kamila Lopez-Angel
Samantha Macierowski
Daniel Maher
Aidan Mahoney
Stephen Matus
Brynn McCurry
Ryan McEllen
Finnigan Mell
Ahmed Mohamed
Kyle Monroe
Leah Moore
Maelee Moriarty
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Nina Muscarella
Annika Noel
Connor O’Neill
Rishi Pasunuri
Finnegan Perry
Arianna Puleo
Shelley Ramirez
Andrew Reza
Rylie Richardson
Adrianna Rivera
Meghan Ruzycki
Edward Sandgran III
Luke Scarpa
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Miranda Smith
Isabella Sportelli
Olivia Stehle
Lindsay Stouch
Katherine Suter
Erin Takach
Annika Tobey
Gianelli Villalon
Alecxis Villapando
Skyler Werley
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
Sarah Yarnall
Alexander Yerofeyev
Alexa Acker
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Julianne Ames
Cole Anderson
Sarah Bargfrede
Jeffrey Bischoff
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Brittany Brannigan
Hayden Budofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Michael Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Sarah Caruso
Casey Coleman
Talia Criso
Andrew Daghlian
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Sofia DiStefano
Aaron Do
Alannah Dobrzynski
Jolie Dottinger
Olivia Ekeland
Jenna Eltorky
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Alexandra Gavioli
Katherine Groome
Jenna Halkyard
Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Heather Holick
Sofia Horowitz
Nicholas Hwang
Mia Jardine
Kavya Kamath
Colin Kowalski
Alexander Lake
Hayley Lane
Lyndsey Lang
Jack Maraziti
Kennedy Masternak
Mackenzie Masternak
Alexa Matkiwsky
Katie Mazzella
Grace McDonough
Tanner Mell
Nathan Miller
Norah Monaghan
Paige Mongon
Shaelin Murphy
Daniel Natale
Richart NG
Gabriella Olarte
Hayley Ouimette
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Lucy Partin
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Emily Roemer
Charlotte Rogoff
Gabrielle Rogoff
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Cody Ryersen
Alyssa Scott
Devon Scott
Kayleigh Simpson
Samantha Stankiewicz
Andrew Stefancik
Victoria Straub
Paige Sumowski
Luis Torres
Bektur Totoshev
Despina Tsamadias
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
MaryGrace Wille
Adam Wood
Amineh Al-Aydi
Budoor Al-Aydi
Vincent Apostolico
Jenna Bargfrede
Ula Bitinaitis
Aiden Bivona
Jenna Blandina
Jonathan Bollard
Elizabeth Botta
Kristen Bradish
Mia Brady
Jordan Bucenec
Kaela Burke
Marguerite Bysshe
Claudia Calafati
Olivia Canova
Katie Carrigan
Chloe Clancy
Jason Collis
Brianna Conlon
Anthony Cortese
Zoe Criezis
Bhavika Dawar
James De Luca
Thomas Dean
Cole DeFilippis
Morgan Denmead
Madison DiMarco
Jack Dolan
Miranda Doller
Julia Dykstra
Kevin Elzind
William Englehardt
Emily Fitzgerald
Thomas Flake
Mikayla Flanz
Alexander Fontes
Martina Foy
Matthew Francescutto
Argirios Frantzeskakis
Nicholas Furnari
Olivia Giralt
Tessa Gori
Gianna Gorvan
Devin Griffin
Lukas Hein
Kyle Hinchcliffe
Valerie Huff
Nuala Hynes
Thomas Irwin
Akshat Iyer
Andrew Kadar
Taylor Kelly
Laramie Kipp
Luke Kopco
Amir Lalji
Alyssa Lasko
Olivia Lee
Rebecca Lefkowitz
Alexis Lillis
Hunter Lillis
Lilyann Loewen
Cole Luizzo
Bianca Lusher
Chloe Maher
Riley Maldonado
McCall Manning
Lauren Matus
Heather Maxwell
Julia McEllen
Sarah McGovern
Fady Meckey
Marcelle Mendiburu
Zachary Merold
Jeena Morelli
Nicholas Murray
Elizabeth Nedelka
Waleed Panjwani
Olivia Perez
Christopher Pierson
Jonathan Poret
Olivia Przydzial
Lindsay Pugliese
Jiselle Ragno
Suvaani Ranasinghe
Reagan Rech
Lauren Reder
Sophie Regeimbal
Sarah Riley
Ashley Rogers
Jamie Rubin
Liam Rust
Benjamin Ryan
Samantha Santalucia
Thomas Schwarzrock
Robert Scott
Emma Sears
Keith Sehring II
Aidan Sheridan
Luke Simmons
Fiona Sipple
Carissa Song
Sawsan Srour
Jessica Steel
Joseph Stevens
Kyle Sutton
Zsofia Szilagyi
Vivien Talon
Peyton Trent
Matthew Vasquez
Andrew Venizelos
Veronika Waltner
Rachel Young
Nicholas Yurchak
Kelly Zukowski.
COMMENDED STUDENTS
Orianna Bennett
Osher Biniamin
Jason Bischoff
Shea Cina
Hector Cruz
Brendan Del Coro
Juliana Dolinski
Patrick Dunn
Sydnee Ekeland
Sama Elhamouly
Alexa Hitchuk
Raquel Kozakiewicz
George Kyriakou
Anthony Pandiscia
Aiden Parlapiano
Gabriella Rodek
Briana Santalucia
Carson Sears
Nicholas Sebes
Reese Smith
Adam Stefancik
Nicholas Szabo
Max Tomko
Ryan Calandrillo
Nicholas Castorina
Troy Christiano
Nicholas Cortese
Tyler Dalmedo
Anthony Dionisio
Aiden Sheridan Doyle
Sa’Mya Griffin
Amber Groom
Kaitlyn Knapp
James Kressman
Cody Leisner
Jake Lewis
Lainie Loewen
Sebastian Lopes
Eduardo Lopez
Brandon Louissaint
Bradley Maines
Nikolas Marchese
Callista McKeon
John Melik
John Milano III
Colin Muller
Jack Nauta
William Ortiz
Keith Pollison
Desmond Purchla
Ashley Rule
Evan Saulys
Aidan Sharo
Alexandra Sweeney
Anthony Bitetto
Andrew Davis
Elizabeth DeGasperis
Eric Drossel
Emma Dyrsten
Nicole Fauvie
Cristina Francescutto
Chase Geer
Linda Gulbe
Eric Gutowski
Ashley Johnston
Spencer Kapp
Francis Kelliher
Elias Kerim
Tyler Liskowicz
Zachary Martino
Corinna Moriarty
Dean Napoli
Brianna Patrickio
Ciara Peselli-Hauser
William Quinn
Amanda Robertson
Rachel Rodriguez
Jakub Skawinski
Justin Smith
Parker Williamson
Julia Antonelli
Jonathan Bomensatt
Travis Brancy
Nicholas Brininger
Sabena Burkhart
Lauren Cristillo
Kevin Dau
Robert Duthaler
Mina Dyrsten
Jonathan Enriquez
Erin Esso
Katherine Fagersten
Alexandra Gerb
Dominick Gigantelli
Cassie Hagler
Joseph Hallack
Shea Holovacs
Kush Jilla
Andrew Krops
Carissa Lambert
Courtney Lewis
Kylie Maddaluna
Autumn McLean
Kyle Neuwirth
Maura O’Hare
Zach Pyszczymuka
Matthew Reade
Grace Russo
Troy Schmitzer
Riley Schneider
James Suter
Alivia Winslow