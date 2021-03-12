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Sparta High School Honor Rolls

Sparta. Sparta High School has announced its Scholar, Principal Scholar, and Commended Student Honor Rolls for the second marking period.

Sparta /
| 12 Mar 2021 | 05:02
    Sparta High School Honor Rolls

SCHOLAR

Grade 9

Julia Bollard

Chloe Brawer

Griffin Brawer

Brandon Cabrera

Madison Campisi

Sophia Candeloro

Owen Carey

Grace Conrad

Gabriella Coonan

Natalie DeMuth

Kathleen Eisenhardt

Blake Evelyn

Angelina Farella

Rylan Gibbons

Rocco Gorvan

Alexander Grubbs

Madison Hagler

Kaylee Handzus

Edgar Idrovo Rodriguez

Brooke Joy

Gavin Kornas

John Langeraap

Gabriella Lindner

Haley Maher

Krishiv Malhotra

Molly McQueeney

Molly Moran

Braeden Neal

Aidan Olarte

Angelina Persaud

Thomas Ryan

Juliette Sanchez

Lian Vieluf

Ashton Welber

Connor White

Logan Winslow

Grade 10

Daniel Bates

Ava Battaglia

Leah Ben-Nany

Michael Browne

Ella Collins

Anya Corrado

Jonathan Cristillo

Matthew DaPrato

Eric Dau

Mary Digiuseppe

Millen Duberry

Lance Dyrsten

Emma Flores

Stephanie Glogiewicz

Samantha Grau

Lauren Greenfield

Benjamin Holden

Emilia Intorrella

Catelina Kollar

Sarah Kosker

Alexis Krauss

Cassandra Lasko

Caroline Mastandrea

Ava Mazzarella

Frank Milano

Timothy Mulkerin

Emily Neglia

Mae Noury

Kylie O’Neil

Race Partin

Samantha Pegher

Ryan Petit

James Phillips

Sasha Pryce

Elli Rode

Ethan Roldan

Blake Rullis

Nicholas Ryan

Colin Shagawat

Connor Snellings

Attila Szilagyi

Ella Welber

Allison Yurchak

Grade 11

Emily Abbate

Isabelle Adames

Robert Barba

Daniel Bavaro

Allen Ben-Nany

Steven Berger

Veronica Boye-Codjoe

Nicholas Capeci

Robert Cerra

Grace Craig

Sean Duthaler

Noor Elhamouly

Gabriella Ellrott

Joseph Flynn

Robert Frisch

Kori Griffin

Zachary Holick

Allison Hollywood

Rachel Leitner

Mason Maher

Antonio Marin

Olivia Minetti

William Mowbray

Sean Parks

Lucas Rule

Shauna Ryan

Nicholas SanFilippo

Melissa Schweizer

Alison Sehnert

Michaela Seville

Elizabeth Sheeran

Matthew Silvey

Katherine Smith

Jack Sutphen

Jake Venus

David Youm

David Zawacki

Grade 12

Medin Alkovic

Zoe Ameen

Sarah Amideneau

Jordyn Aschenbach

James Battaglia

Reese Brancato

Jake Christiano

Emma Cilli

Abigail Clayton

Kayla Collinson

Hannah Conrad

Ryan Curry

Daniel Devine

Sarah Escobar

Emily Fischer

Michael Foley

Alexa Giroux

Robert Hartranft

Kex Helmer

Christopher Johnson

Declan McQueeney

Haley Minetti

Tadg Monaghan

Corey Monroe

Garrett Neuschatz

Rebecca Nigro

Matthew Patino

Nicholas Potter

Kaitlyn Ross

Raina Santora

Charlotte Spelman

Joseph Van Buskirk

Grace Ward

MacKenzie Wiggins

Julia Wilson

PRINCIPAL SCHOLAR

Grade 9

Caleb Abraham

Megan Armstrong

Ian Bellush

Benjamin Bialkin

Abigail Blochinger

Bailey Brannigan

Abigail Bruseo

Charles Canzoniero

Sebastian Clifford

Ashley Crane

Nicholas Curry

Emily Dalcamo

Sophia Davis

Johnna DeGiovanni

Mariella DeSimone

Isabella DiGioia

Malaya Dobbs

Dana Dunbar

Ava Dutro

Benjamin Dykstra

Rachel Edmunds

Edward Flannery

Luke Gozdenovich

Lorayne Gulbrandsen

Shea Harrison

Gabrielle Heim

Tahg Herbison

Eva Hughes

Ayush Iyer

Gabriel Jarvis

Kyleigh Johnsen

Jordyn Kelly

Kylie Klinck

Joseph Kopec

Charlote Krumpfer

Michelle Kujalowicz

Leanne Kurian

Francis Lloyd

Eleanor Luizzo

Ava Luna

Karen Maasbach

Scarlet Matteson

Kyleigh Mongon

Julia Mooney

Gaayathri Nadarajah

Sasha Nelson

Jolie Neuschatz

Nina Nyerges

Kayleigh O’Brien

Madison O’Malley

Charlotte Pennington

Daniel Perez

Alena Picinic

Abigail Pierson

Vaiden Pollard

Christian Posada

Cassidy Pry

Emma Reder

McKaela Reekie

Nathaniel Rogoff

Ryan Roldan

Ella Ryan

Samuel Scalera

Surekha Selvaraj

Logan Sergent

Payton Simpson

Dean Stas

Sarah Weisbeck

Anna Yerofeyev

Andrew Young

Grade 10

Maia Albuquerque

Jake Alcivar

Goldie Ancis

Courtney Askin

Jason Baldanza Jr.

Alexa Bally

Kimberley Bellamy

Rachael Berghahn

Arlene Betancourth

Kimberly Botta

Joseph Buono

Aine Byrne

Jonathan Byrnes

Dillon Caswell

Bailey Chapman

Kaitlyn Cioc

Remi Coleman

Nikolas Cucciniello

Devin Dean

Samantha Di Santi

James DiPasquale

Jessica Drozd

Molly Englehardt

Elizabeth Enriquez

Brooke Fastnacht

Robert Ferguson

Christina Firzlaff

Olivia Flanz

Alexandra Forman

Austen Frattura

Katrina Furgeson

Shannon Furgeson

Alicia Gaines

Catherine Gaines

Liam Gallagher

Valerie Gavioli

Sydney Giroux

Avril Gomez

Sebastian Gomez

Maxwell Gregg

Kelly Groome

Jake Hand

Emily Harms

Isabella Harris

Jack Hill

Marcella Hill

Lily Hoffman

Sofia Ilardi

Jolie Jennings

Tristan Jennings

Laura Johnson

Julia Juan

Julia Kadar

Elizabeth Kelliher

Alexandra Kettle

Emily Kruger

Anthony Lane

Julia Lengen

Sarah Levine

Kamila Lopez-Angel

Samantha Macierowski

Daniel Maher

Aidan Mahoney

Stephen Matus

Brynn McCurry

Ryan McEllen

Finnigan Mell

Ahmed Mohamed

Kyle Monroe

Leah Moore

Maelee Moriarty

Mason Munier

Rylee Munier

Kiera Murphy

Matthew Murzaku

Nina Muscarella

Annika Noel

Connor O’Neill

Rishi Pasunuri

Finnegan Perry

Arianna Puleo

Shelley Ramirez

Andrew Reza

Rylie Richardson

Adrianna Rivera

Meghan Ruzycki

Edward Sandgran III

Luke Scarpa

Matthew Schon

Thomas Schottland

Ella Simmons

Meghan Smith

Miranda Smith

Isabella Sportelli

Olivia Stehle

Lindsay Stouch

Katherine Suter

Erin Takach

Annika Tobey

Gianelli Villalon

Alecxis Villapando

Skyler Werley

Lilli Wiegand

Chad Wood

Claire Xue

Sarah Yarnall

Alexander Yerofeyev

Grade 11

Alexa Acker

Connor Ailara

Lauren Ambrosino

Julianne Ames

Cole Anderson

Sarah Bargfrede

Jeffrey Bischoff

Natalie Blaszak

Matthew Bouma-Hannam

Adam Bova

Brittany Brannigan

Hayden Budofsky

Jack Budofsky

Luca Budofsky

Brianna Burns

Michael Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Gabrielle Canzoniero

Sarah Caruso

Casey Coleman

Talia Criso

Andrew Daghlian

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Sofia DiStefano

Aaron Do

Alannah Dobrzynski

Jolie Dottinger

Olivia Ekeland

Jenna Eltorky

Olivia Enderle

Laurel Ferguson

Alexandra Gavioli

Katherine Groome

Jenna Halkyard

Noelle Hanek

William Hannan

Dorina Hernandez

Peter Hilgendorff III

Heather Holick

Sofia Horowitz

Nicholas Hwang

Mia Jardine

Kavya Kamath

Colin Kowalski

Alexander Lake

Hayley Lane

Lyndsey Lang

Jack Maraziti

Kennedy Masternak

Mackenzie Masternak

Alexa Matkiwsky

Katie Mazzella

Grace McDonough

Tanner Mell

Nathan Miller

Norah Monaghan

Paige Mongon

Shaelin Murphy

Daniel Natale

Richart NG

Gabriella Olarte

Hayley Ouimette

Sila Paniker

Georgia Paraskos

Lucy Partin

Charlotte Putnam

Hannah Ramos

Adrianna Remo

Lucas Rendina

Emily Roemer

Charlotte Rogoff

Gabrielle Rogoff

Olivia Romano

Elizabeth Russo

Jake Ryan

Cody Ryersen

Alyssa Scott

Devon Scott

Kayleigh Simpson

Samantha Stankiewicz

Andrew Stefancik

Victoria Straub

Paige Sumowski

Luis Torres

Bektur Totoshev

Despina Tsamadias

Nicholas Ventresca

Isabella Verdesco

Kaleigh West

MaryGrace Wille

Adam Wood

Grade 12

Amineh Al-Aydi

Budoor Al-Aydi

Vincent Apostolico

Jenna Bargfrede

Ula Bitinaitis

Aiden Bivona

Jenna Blandina

Jonathan Bollard

Elizabeth Botta

Kristen Bradish

Mia Brady

Jordan Bucenec

Kaela Burke

Marguerite Bysshe

Claudia Calafati

Olivia Canova

Katie Carrigan

Chloe Clancy

Jason Collis

Brianna Conlon

Anthony Cortese

Zoe Criezis

Bhavika Dawar

James De Luca

Thomas Dean

Cole DeFilippis

Morgan Denmead

Madison DiMarco

Jack Dolan

Miranda Doller

Julia Dykstra

Kevin Elzind

William Englehardt

Emily Fitzgerald

Thomas Flake

Mikayla Flanz

Alexander Fontes

Martina Foy

Matthew Francescutto

Argirios Frantzeskakis

Nicholas Furnari

Olivia Giralt

Tessa Gori

Gianna Gorvan

Devin Griffin

Lukas Hein

Kyle Hinchcliffe

Valerie Huff

Nuala Hynes

Thomas Irwin

Akshat Iyer

Andrew Kadar

Taylor Kelly

Laramie Kipp

Luke Kopco

Amir Lalji

Alyssa Lasko

Olivia Lee

Rebecca Lefkowitz

Alexis Lillis

Hunter Lillis

Lilyann Loewen

Cole Luizzo

Bianca Lusher

Chloe Maher

Riley Maldonado

McCall Manning

Lauren Matus

Heather Maxwell

Julia McEllen

Sarah McGovern

Fady Meckey

Marcelle Mendiburu

Zachary Merold

Jeena Morelli

Nicholas Murray

Elizabeth Nedelka

Waleed Panjwani

Olivia Perez

Christopher Pierson

Jonathan Poret

Olivia Przydzial

Lindsay Pugliese

Jiselle Ragno

Suvaani Ranasinghe

Reagan Rech

Lauren Reder

Sophie Regeimbal

Sarah Riley

Ashley Rogers

Jamie Rubin

Liam Rust

Benjamin Ryan

Samantha Santalucia

Thomas Schwarzrock

Robert Scott

Emma Sears

Keith Sehring II

Aidan Sheridan

Luke Simmons

Fiona Sipple

Carissa Song

Sawsan Srour

Jessica Steel

Joseph Stevens

Kyle Sutton

Zsofia Szilagyi

Vivien Talon

Peyton Trent

Matthew Vasquez

Andrew Venizelos

Veronika Waltner

Rachel Young

Nicholas Yurchak

Kelly Zukowski.

COMMENDED STUDENTS

Grade 9

Orianna Bennett

Osher Biniamin

Jason Bischoff

Shea Cina

Hector Cruz

Brendan Del Coro

Juliana Dolinski

Patrick Dunn

Sydnee Ekeland

Sama Elhamouly

Alexa Hitchuk

Raquel Kozakiewicz

George Kyriakou

Anthony Pandiscia

Aiden Parlapiano

Gabriella Rodek

Briana Santalucia

Carson Sears

Nicholas Sebes

Reese Smith

Adam Stefancik

Nicholas Szabo

Max Tomko

Grade 10

Ryan Calandrillo

Nicholas Castorina

Troy Christiano

Nicholas Cortese

Tyler Dalmedo

Anthony Dionisio

Aiden Sheridan Doyle

Sa’Mya Griffin

Amber Groom

Kaitlyn Knapp

James Kressman

Cody Leisner

Jake Lewis

Lainie Loewen

Sebastian Lopes

Eduardo Lopez

Brandon Louissaint

Bradley Maines

Nikolas Marchese

Callista McKeon

John Melik

John Milano III

Colin Muller

Jack Nauta

William Ortiz

Keith Pollison

Desmond Purchla

Ashley Rule

Evan Saulys

Aidan Sharo

Alexandra Sweeney

Grade 11

Anthony Bitetto

Andrew Davis

Elizabeth DeGasperis

Eric Drossel

Emma Dyrsten

Nicole Fauvie

Cristina Francescutto

Chase Geer

Linda Gulbe

Eric Gutowski

Ashley Johnston

Spencer Kapp

Francis Kelliher

Elias Kerim

Tyler Liskowicz

Zachary Martino

Corinna Moriarty

Dean Napoli

Brianna Patrickio

Ciara Peselli-Hauser

William Quinn

Amanda Robertson

Rachel Rodriguez

Jakub Skawinski

Justin Smith

Parker Williamson

Grade 12

Julia Antonelli

Jonathan Bomensatt

Travis Brancy

Nicholas Brininger

Sabena Burkhart

Lauren Cristillo

Kevin Dau

Robert Duthaler

Mina Dyrsten

Jonathan Enriquez

Erin Esso

Katherine Fagersten

Alexandra Gerb

Dominick Gigantelli

Cassie Hagler

Joseph Hallack

Shea Holovacs

Kush Jilla

Andrew Krops

Carissa Lambert

Courtney Lewis

Kylie Maddaluna

Autumn McLean

Kyle Neuwirth

Maura O’Hare

Zach Pyszczymuka

Matthew Reade

Grace Russo

Troy Schmitzer

Riley Schneider

James Suter

Alivia Winslow