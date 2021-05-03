Sparta High School Honor Rolls

PRINCIPALS SCHOLAR HONOR ROLL
Grade 9
Caleb Abraham
Megan Armstrong
Ian Bellush
Benjamin Bialkin
Abigail Blochinger
Bailey Brannigan
Abigail Bruseo
Charles Canzoniero
Sebastian Clifford
Ashley Crane
Nicholas Curry
Emily Dalcamo
Sophia Davis
Johnna DeGiovanni
Natalie DeMuth
Malaya Dobbs
Dana Dunbar
Ava Dutro
Benjamin Dykstra
Rachel Edmunds
Angelina Farella
Edward Flannery
Rylan Gibbons
Luke Gozdenovich
Lorayne Gulbrandsen
Shea Harrison
Gabrielle Heim
Tahg Herbison
Eva Hughes
Gabriel Jarvis
Kyleigh Johnsen
Jordyn Kelly
Kylie Klinck
Joseph Kopec
Charlote Krumpfer
Michelle Kujalowicz
Leanne Kurian
Francis Lloyd
Eleanor Luizzo
Ava Luna
Karen Maasbach
Haley Maher
Scarlet Matteson
Kyleigh Mongon
Julia Mooney
Molly Moran
Gaayathri Nadarajah
Braeden Neal
Sasha Nelson
Jolie Neuschatz
Nina Nyerges
Kayleigh O’Brien
Madison O’Malley
Aidan Olarte
Charlotte Pennington
Daniel Perez
Alena Picinic
Abigail Pierson
Vaiden Pollard
Christian Posada
Russell Prestipino
Cassidy Pry
McKaela Reekie
Nathaniel Rogoff
Ryan Roldan
Ella Ryan
Juliette Sanchez
Surekha Selvaraj
Payton Simpson
Dean Stas
Sarah Weisbeck
Anna Yerofeyev
Andrew Young
Grade 10
Maia Albuquerque
Jake Alcivar
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr.
Alexa Bally
Daniel Bates
Kimberley Bellamy
Rachael Berghahn
Arlene Betancourth
Kimberly Botta
Joseph Buono
Aine Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Bailey Chapman
Kaitlyn Cioc
Remi Coleman
Devin Dean
Samantha Di Santi
James DiPasquale
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Brooke Fastnacht
Robert Ferguson
Christina Firzlaff
Olivia Flanz
Emma Flores
Alexandra Forman
Austen Frattura
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Liam Gallagher
Sydney Giroux
Stephanie Glogiewicz
Avril Gomez
Kelly Groome
Jake Hand
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Lily Hoffman
Benjamin Holden
Sofia Ilardi
Emilia Intorrella
Jolie Jennings
Tristan Jennings
Laura Johnson
Julia Juan
Julia Kadar
Emily Kruger
Anthony Lane
Cassandra Lasko
Julia Lengen
Sarah Levine
Kamila Lopez-Angel
Samantha Macierowski
Daniel Maher
Stephen Matus
Ryan McEllen
Finnigan Mell
Ahmed Mohamed
Leah Moore
Maelee Moriarty
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Annika Noel
Mae Noury
Rishi Pasunuri
Finnegan Perry
Arianna Puleo
Shelley Ramirez
Blake Rullis
Meghan Ruzycki
Edward Sandgran III
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Miranda Smith
Isabella Sportelli
Lindsay Stouch
Katherine Suter
Erin Takach
Annika Tobey
Gianelli Villalon
Alecxis Villapando
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
Grade 11
Alexa Acker
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Julianne Ames
Cole Anderson
Sarah Bargfrede
Jeffrey Bischoff
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Veronica Boye-Codjoe
Brittany Brannigan
Hayden Budofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Michael Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Sarah Caruso
Casey Coleman
Grace Craig
Talia Criso
Andrew Daghlian
Elizabeth DeGasperis
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Sofia DiStefano
Aaron Do
Alannah Dobrzynski
Jolie Dottinger
Eric Drossel
Olivia Ekeland
Noor Elhamouly
Gabriella Ellrott
Jenna Eltorky
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Alexandra Gavioli
Katherine Groome
Linda Gulbe
Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Heather Holick
Sofia Horowitz
Nicholas Hwang
Mia Jardine
Kavya Kamath
Elias Kerim
Colin Kowalski
Hayley Lane
Lyndsey Lang
Rachel Leitner
Jack Maraziti
Kennedy Masternak
Alexa Matkiwsky
Grace McDonough
Tanner Mell
Nathan Miller
Norah Monaghan
Paige Mongon
William Mowbray
Shaelin Murphy
Daniel Natale
Richart NG
Gabriella Olarte
Hayley Ouimette
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Sean Parks
Lucy Partin
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Emily Roemer
Charlotte Rogoff
Gabrielle Rogoff
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Shauna Ryan
Melissa Schweizer
Alyssa Scott
Devon Scott
Kayleigh Simpson
Jakub Skawinski
Samantha Stankiewicz
Andrew Stefancik
Victoria Straub
Paige Sumowski
John Sutphen
Luis Torres
Bektur Totoshev
Despina Tsamadias
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
MaryGrace Wille
Adam Wood
Grade 12
Amineh Al-Aydi
Budoor Al-Aydi
Vincent Apostolico
Jenna Bargfrede
Ula Bitinaitis
Aiden Bivona
Jenna Blandina
Jonathan Bollard
Elizabeth Botta
Kristen Bradish
Mia Brady
Jordan Bucenec
Kaela Burke
Marguerite Bysshe
Olivia Canova
Katie Carrigan
Chloe Clancy
Emily Condit
Brianna Conlon
Anthony Cortese
Zoe Criezis
Hannah Davis
Bhavika Dawar
James De Luca
Thomas Dean
Cole DeFilippis
Madison DiMarco
Miranda Doller
Julia Dykstra
Kevin Elzind
William Englehardt
Emily Fischer
Emily Fitzgerald
Thomas Flake
Mikayla Flanz
Alexander Fontes
Martina Foy
Matthew Francescutto
Nicholas Furnari
Olivia Giralt
Tessa Gori
Gianna Gorvan
Devin Griffin
Matthew Heim
Lukas Hein
Kyle Hinchcliffe
Nuala Hynes
Akshat Iyer
Christopher Johnson
Andrew Kadar
Taylor Kelly
Laramie Kipp
Luke Kopco
Amir Lalji
Alyssa Lasko
Olivia Lee
Rebecca Lefkowitz
Alexis Lillis
Hunter Lillis
Lilyann Loewen
Cole Luizzo
Bianca Lusher
Chloe Maher
Riley Maldonado
McCall Manning
Lauren Matus
Heather Maxwell
Julia McEllen
Autumn McLean
Fady Meckey
Marcelle Mendiburu
Jeena Morelli
Nicholas Murray
Waleed Panjwani
Olivia Perez
Jonathan Poret
Olivia Przydzial
Lindsay Pugliese
Jiselle Ragno
Matthew Reade
Reagan Rech
Lauren Reder
Sophie Regeimbal
Sarah Riley
Ashley Rogers
Jamie Rubin
Liam Rust
Benjamin Ryan
Thomas Schwarzrock
Robert Scott
Emma Sears
Keith Sehring II
Aidan Sheridan
Luke Simmons
Fiona Sipple
Sawsan Srour
Jessica Steel
James Suter
Kyle Sutton
Zsofia Szilagyi
Vivien Talon
Peyton Trent
Matthew Vasquez
Andrew Venizelos
Veronika Waltner
MacKenzie Wiggins
Julia Wilson
Rachel Young
Kelly Zukowski
SCHOLAR HONOR ROLL
Julia Bollard
Sophia Candeloro
Shea Cina
Gabriella Coonan
Isabella DiGioia
Patrick Dunn
Sama Elhamouly
Blake Evelyn
Rocco Gorvan
Alexander Grubbs
Madison Hagler
Kaylee Handzus
Ayush Iyer
Gavin Kornas
John Langeraap
Krishiv Malhotra
Todd Mauro
Molly McQueeney
Milena Oberle
Angelina Persaud
Gabriella Rodek
Samuel Scalera
Reese Smith
Adam Stefancik
Max Tomko
Lian Vieluf
Ashton Welber
Connor White
Goldie Ancis
Ava Battaglia
Leah Ben-Nany
Ella Collins
Anya Corrado
Jonathan Cristillo
Nikolas Cucciniello
Tyler Dalmedo
Mary Digiuseppe
Jessica Drozd
Millen Duberry
Katrina Furgeson
Valerie Gavioli
Sebastian Gomez
Maxwell Gregg
Cameron Ilavsky
Elizabeth Kelliher
Alexandra Kettle
Kaitlyn Knapp
Catelina Kollar
Alexis Krauss
Sebastian Lopes
Eduardo Lopez
Brandon Louissaint
Aidan Mahoney
Ava Mazzarella
Brynn McCurry
Kyle Monroe
Nina Muscarella
Kylie O’Neil
Race Partin
Ryan Petit
Chloe Pierce
Rylie Richardson
Adrianna Rivera
Elli Rode
Nicholas Ryan
Luke Scarpa
Olivia Stehle
Skyler Werley
Alexander Yerofeyev
Allison Yurchak
Emily Abbate
Robert Barba
Daniel Bavaro
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Anthony Bitetto
Nicholas Capeci
Robert Cerra
Sean Duthaler
Emma Dyrsten
Nicole Fauvie
Cristina Francescutto
Robert Frisch
Jenna Halkyard
Zachary Holick
Allison Hollywood
Ashley Johnston
Alexander Lake
Manuel Lopez
Mason Maher
Antonio Marin
Mackenzie Masternak
Katie Mazzella
Olivia Minetti
Dean Napoli
Adam Osle
Ciara Peselli-Hauser
Lucas Rule
Cody Ryersen
Alison Sehnert
Michaela Seville
Katherine Smith
Jake Venus
David Youm
Zoe Ameen
Julia Antonelli
Jordyn Aschenbach
Claudia Calafati
Brendan Cina
Morgan Denmead
Jack Dolan
Mina Dyrsten
Katherine Fagersten
Michael Foley
Argirios Frantzeskakis
Alexandra Gerb
Alexa Giroux
Shea Holovacs
Courtney Lewis
Sarah McGovern
Haley Minetti
Corey Monroe
Elizabeth Nedelka
Ava Olszowski
Matthew Patino
Christopher Pierson
John Pryce IV
Suvaani Ranasinghe
Samantha Santalucia
Raina Santora
Elyse Sears
Joseph Stevens
Joseph Van Buskirk
Grace Ward
Nicholas Yurchak
Frank Zawacki III
COMMENDED STUDENT HONOR ROLL
Jacob Ameen
Osher Biniamin
Jason Bischoff
Chloe Brawer
Griffin Brawer
Evan Breitfeller
Nathaniel Burke
Brandon Cabrera
Madison Campisi
Owen Carey
Grace Conrad
Brendan Del Coro
Mariella DeSimone
Kathleen Eisenhardt
Sydnee Ekeland
Dylan Frisch
Claire Gallagher
Alexa Hitchuk
Edgar Idrovo Rodriguez
Brooke Joy
George Kyriakou
Elliott Layman
Katherine McCall
Victor Nowak
Anthony Pandiscia
Aiden Parlapiano
Emma Reder
Thomas Ryan
Briana Santalucia
Nicholas Sebes
Logan Sergent
Katherine Sheeran
Brooke Weyant
Logan Winslow
Ethan Brown
Michael Browne
Nicholas Castorina
Nicholas Cortese
Matthew DaPrato
Eric Dau
Braydon DiBlasio
Aiden Doyle
Liana Ferrigno
Elizabeth Flint
Nicholas Gambino
Samantha Grau
Lauren Greenfield
Brady Hinchcliffe
Sarah Kosker
James Kressman
Jake Lewis
Lainie Loewen
Daniel Lyden
Bradley Maines
Nikolas Marchese
Caroline Mastandrea
Frank Milano
Emily Neglia
Lena Podbielski
Sasha Pryce
Desmond Purchla
Ethan Roldan
Ashley Rule
Matthew Schweizer
Aidan Sharo
Alexis Smernoff
Connor Snellings
Ashlyn Sullivan
Alexandra Sweeney
James Weisbeck
Ella Welber
Isabelle Adames
Alex Bounds
Alexander Cramer
Andrew Davis
Nicolas Doumbe
Samuel Esposito
Joseph Flynn
Eric Gutowski
Kaden Kambak
Zachary Martino
Corinna Moriarty
Emmalina Muth
Zachary Paladini
Vincent Pondiscio
Amanda Robertson
Elizabeth Sheeran
Matthew Silvey
Justin Smith
David Zawacki
Sarah Amideneau
James Battaglia
Reese Brancato
Sabena Burkhart
Brooke Casqueira
Kayla Collinson
Jason Collis
Ryan Daly
Kevin Dau
Daniel Devine
Sarah Escobar
Joseph Hallack
Kex Helmer
Thomas Irwin
Kush Jilla
Elizabeth Kennedy
Brady Kesselman
Evan Laliker
Christopher Lindner
Declan McQueeney
Rebecca Nigro
Colby Plotts
Nicholas Potter
Zach Pyszczymuka
Scott Riley
Troy Schmitzer
Rylee Selsor
Carissa Song
Charlotte Spelman
Thomas Trela
Alivia Winslow