Newton High School Class of 2024

Emily Acosta-Barradas
Cristian Aguilar-Romero
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Rori Eileen Artrip
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Alexa Catherine Belcaro
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Emily Valentine Bilik
Elda Virmania Bino
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Nicole Sosmeña Borja
Brielle Jade Brady
Jules Isaiah Briones
Cassius Daniel Francis Brunelle
Ava Elizabeth Bryski
Jadah Jazmin Burgess
Derek John Carreon
Thomas Cloyd Carroll
Christrofer Noel Castillo Matute
Dominic Michael Celi
Avery Lynn Chymiy
Kelsey Kalea Coffey
Jordanna Rae Collins
Ethan David Compton
Olivia Durling Costello
Dylan Reece Cotter
Brayden Paul Dabrowski
Logan Bruce Daingerfield
James Delgado-Santiago
Dante Charles Delli-Santi
James Kevin Detwiller
Owen Matthew Dietz
Jaqueline Guadalupe Dominguez
Anthony Joseph Eginton-Cubitt
Madison Jessica Egner
Jennifer Ann Ellsworth
Bodhi Ahmed Elsayed
McKenzie Rae Emanuel
Jazira Adonya Faines
Melissa Angie Fehr
Nicolet Sofia Ferdenzi
Emily Anne Ferri
Alano Festa
Matthew James Finn
Dayanna Paola Flamenco Menjivar
Avery May Frank
Ariel Grace Brooklyn Franzone
Jeremy Allen Fraizer
Henry Thomas Fung
Joseph Mario Galante
Anthony John Garen
Mackenzie Faith Genung
Brooke Lynn Gerola
Katielynn Elisabet Golder-Ryan
Kasai Nasir Goritski
Lillie Rea Gould
Harry Patrick Greenhalgh
William Cameron Greenhalgh
Bruno Thomas Groth
Antonio John Guevara
Asher Elkins Haiduc-Dale
Eilza Rose Halteman
Drew Robert Harding
Ava Marie Hatch
Nicholas William Hayes
Megon Almenia Henry
Pedro Jesus Hernandez
Donovan Joaquin Herrera
Sierra Alexa Hind
Michael Ryan-Somers Hudson
Natalia Michelle Ibarra
Reilly James Kaler
Michael Alexander Karpathios
Emma Leslie Karr
Kevin Robert Thomas Kozlowski
John Michael Kristiansen
Michael Thomas Kurilko
Julien Louis Denning Kweselait
Tristan David LaChance
Tanner Matthew Leahy
Jasmine Alexis Little Del Puerto
Denilson Alvarez Lopez
Eliana Alice Lopez
Francisco John Lubrano
Brenden Michael Lynch
Ximena Malpica-Ceballos
Kaylee Rose Mangual
Abril Margarito-Muñoz
Edgar J. Marrero-Martinez
Genesis Abigail Mayorquin
Orion Edward McGowan
Thais Marie Medina-Munoz
Jada Michelle Megna
Shiv Atul Mehta
Ellizabeth Lucille Melendy
Matthew Joseph Ira Miller
Edward George Mills III
Heidy Alexandra Munoz Turcios
Anibe Noe Jean Peres N’Taye
Felipe Campana Narvaez
Charlie James Nicholas
Ryan William Nicol
Evan Douglas Parker
Danielle Elise Penny
Melvine Sales Peralta
Patrick Philip Petrone
David Alvaro Pineda Jr.
Rachel Grace Porzilli
Dazia Miranda Posey
Demarius Matthew Posey
Manuel De Jesus Ramirez Rodriguez
Jocelyn Marie Reynolds
Dylan Thomas Rezza
Yanerix Rodriguez Castro
Maria Elizabeth Rodriguez
Rony Xavier Rodriguez
Piper River Russ
Adilson Salam Chocoj
Jeremiah Ethan Samuel
Zachary Ashraf Salib
Alexandra Catherine Scerbo
Gabriella Daniela Scerbo
Anna Carol Schlereth
Derek Christopher Schul
Edreece Yaqub Sharafi
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Joshua Michael Siegel
Emily Nicole Silva
Gianna Renee Simeone
Xavier Micah Smiley
Dillon Lee Smith
Gabrielle Kyla Smith
Kelsey Patricia Snellen
Alanna Sarlo Soares
Andrew Lee Steinberg
Sierra Madison Strasser
Riley Nicole Struble
Jesse Vaughn Sych
Yasin Tabatabaee
Julian Richard Tankel
Jason Thomas Teets
Matthew Michael Teets
Patrick Allen Teets
John Salvatore Tierney
Oliverio Tiul Salam
Ubaldo Tiul-Choc
Shea Andrew Vallorosi
Douglas William Van Brunt III
Brianna Marie Velasquez
Catherine Marie Vena
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Dean William Walaas
Harmony Georgia Walker
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William Jacob Whitesell
Claire Elizabeth Willis
Jaiden Andre Fair Wright
Savannah Grace Yarlaski
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