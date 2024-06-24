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Newton High School Class of 2024

| 24 Jun 2024 | 12:24
    Members of the Newton High School Class of 2024 file into graduation Monday, June 17. (Photos by Charlie Neely Photography)
    Members of the Newton High School Class of 2024 file into graduation Monday, June 17. (Photos by Charlie Neely Photography)
    Members of the Newton High School Class of 2024 file into graduation Monday, June 17.
    Members of the Newton High School Class of 2024 file into graduation Monday, June 17.
    Valedictorian Jocelyn Reynolds speaks at graduation.
    Valedictorian Jocelyn Reynolds speaks at graduation.
    Newton High School Class of 2024
    Newton High School graduates.
    Newton High School graduates.
    Mackenzie Genung speaks at graduation.
    Mackenzie Genung speaks at graduation.
    Newton High School Class of 2024
    Newton High School Principal Jeff Waldron speaks during the ceremony.
    Newton High School Principal Jeff Waldron speaks during the ceremony.

Emily Acosta-Barradas

Cristian Aguilar-Romero

Cooper Roman Armstrong

Rori Eileen Artrip

Angelo Stephano Avila

Zachary Taylor Ays

Alexa Catherine Belcaro

Ryan Charles Bezold

Abigail Elisabeth Biederman

Emily Valentine Bilik

Elda Virmania Bino

Gavin Isaac Blanchard

Frank Joseph Boffa

Carlos Alexis Bonilla

Aryana Boodram

Nicole Sosmeña Borja

Brielle Jade Brady

Jules Isaiah Briones

Cassius Daniel Francis Brunelle

Ava Elizabeth Bryski

Jadah Jazmin Burgess

Derek John Carreon

Thomas Cloyd Carroll

Christrofer Noel Castillo Matute

Dominic Michael Celi

Avery Lynn Chymiy

Kelsey Kalea Coffey

Jordanna Rae Collins

Ethan David Compton

Olivia Durling Costello

Dylan Reece Cotter

Brayden Paul Dabrowski

Logan Bruce Daingerfield

James Delgado-Santiago

Dante Charles Delli-Santi

James Kevin Detwiller

Owen Matthew Dietz

Jaqueline Guadalupe Dominguez

Anthony Joseph Eginton-Cubitt

Madison Jessica Egner

Jennifer Ann Ellsworth

Bodhi Ahmed Elsayed

McKenzie Rae Emanuel

Jazira Adonya Faines

Melissa Angie Fehr

Nicolet Sofia Ferdenzi

Emily Anne Ferri

Alano Festa

Matthew James Finn

Dayanna Paola Flamenco Menjivar

Avery May Frank

Ariel Grace Brooklyn Franzone

Jeremy Allen Fraizer

Henry Thomas Fung

Joseph Mario Galante

Anthony John Garen

Mackenzie Faith Genung

Brooke Lynn Gerola

Katielynn Elisabet Golder-Ryan

Kasai Nasir Goritski

Lillie Rea Gould

Harry Patrick Greenhalgh

William Cameron Greenhalgh

Bruno Thomas Groth

Antonio John Guevara

Asher Elkins Haiduc-Dale

Eilza Rose Halteman

Drew Robert Harding

Ava Marie Hatch

Nicholas William Hayes

Megon Almenia Henry

Pedro Jesus Hernandez

Donovan Joaquin Herrera

Sierra Alexa Hind

Michael Ryan-Somers Hudson

Natalia Michelle Ibarra

Reilly James Kaler

Michael Alexander Karpathios

Emma Leslie Karr

Kevin Robert Thomas Kozlowski

John Michael Kristiansen

Michael Thomas Kurilko

Julien Louis Denning Kweselait

Tristan David LaChance

Tanner Matthew Leahy

Jasmine Alexis Little Del Puerto

Denilson Alvarez Lopez

Eliana Alice Lopez

Francisco John Lubrano

Brenden Michael Lynch

Ximena Malpica-Ceballos

Kaylee Rose Mangual

Abril Margarito-Muñoz

Edgar J. Marrero-Martinez

Genesis Abigail Mayorquin

Orion Edward McGowan

Thais Marie Medina-Munoz

Jada Michelle Megna

Shiv Atul Mehta

Ellizabeth Lucille Melendy

Matthew Joseph Ira Miller

Edward George Mills III

Heidy Alexandra Munoz Turcios

Anibe Noe Jean Peres N’Taye

Felipe Campana Narvaez

Charlie James Nicholas

Ryan William Nicol

Evan Douglas Parker

Danielle Elise Penny

Melvine Sales Peralta

Patrick Philip Petrone

David Alvaro Pineda Jr.

Rachel Grace Porzilli

Dazia Miranda Posey

Demarius Matthew Posey

Manuel De Jesus Ramirez Rodriguez

Jocelyn Marie Reynolds

Dylan Thomas Rezza

Yanerix Rodriguez Castro

Maria Elizabeth Rodriguez

Rony Xavier Rodriguez

Piper River Russ

Adilson Salam Chocoj

Jeremiah Ethan Samuel

Zachary Ashraf Salib

Alexandra Catherine Scerbo

Gabriella Daniela Scerbo

Anna Carol Schlereth

Derek Christopher Schul

Edreece Yaqub Sharafi

Jordan Short

Joshua Michael Siegel

Emily Nicole Silva

Gianna Renee Simeone

Xavier Micah Smiley

Dillon Lee Smith

Gabrielle Kyla Smith

Kelsey Patricia Snellen

Alanna Sarlo Soares

Andrew Lee Steinberg

Sierra Madison Strasser

Riley Nicole Struble

Jesse Vaughn Sych

Yasin Tabatabaee

Julian Richard Tankel

Jason Thomas Teets

Matthew Michael Teets

Patrick Allen Teets

John Salvatore Tierney

Oliverio Tiul Salam

Ubaldo Tiul-Choc

Shea Andrew Vallorosi

Douglas William Van Brunt III

Brianna Marie Velasquez

Catherine Marie Vena

Johnathan Vindel

Dean William Walaas

Harmony Georgia Walker

Matthew David Watson

William Jacob Whitesell

Claire Elizabeth Willis

Jaiden Andre Fair Wright

Savannah Grace Yarlaski

Michael Vincent Zukowski