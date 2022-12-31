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Honor Roll: Green Hills School

GREEN TOWNSHIP. Honor Roll students for the first trimester at Green Hills School in the Green Township School District.

Green Township /
| 31 Dec 2022 | 09:47
    Honor Roll: Green Hills School

High Honor Roll

Grade 5

Chigemezu Chima

Galina Eisner

Kaitlon Henry

Benjamin Iuvone

KatelynMcNamee

Avery Moreland

Kellen Olsyn

Charles Reiersen

Franklin Roller

Liliana Souls

Raymond Torella

Emma Wilk

Grade 6

Luke Cole

Isla Diklich

James Gallucci

Joseph Geisinger

Preston Glaraga

Greta Leo

John Pagotto

Mackenzie Russ-Weinstein

Maya Seaman

JulianaVince-Cruz

Colin Wright

Grade 7

Lindsay Ambjor

Madyn Chomow

Jack Christensen

Reid Corino

Aaron Henry

Alexander Ludwig

Caela McGuire

Evie Roller

Trevor Sutphen

Matthew Thiel

Jamason Trout

Grade 8

Meadow D’Annibale

Ethan Haiduc-Dale

Lilyana Kamphausen

Julien Riera

Mackenzie Scudieri

Matthew VanHouten

Chase Vince-Cruz

Honor Roll

Grade 5

Olivia Cohen

Weston, Cramer

Taylor Linzenberg

Elianah Marquez

Anya Nowaczyk

Mason Post

Sophie Russo

Lillian Schlesinger

Mason Scuralli

EvanSousa

Grade 6

Taylor Caraballo

Bryan Cianci

Ryleigh Efremov

Celine Fostok

Austin Keiper

Philippa Metzgar

Juliana Regenthal

Patrick Riley

Danika Thaller

ArcherWenner

Grade 7

Evan Cotter

Brody Defrank

Matthew Fisk

Isla Mills

Ashley Nolan

Isabella Rubino

Angelina Simkanin

Madalyn Sutton

Jasmine Wollemberg

Grade 8

Joslyn Anderson

Kayla Dionne

Bella Guzzo

Franco Hayde

Noah-Sibaven Kwimi

Patrick McCauley

Joseph Melillo

Makaylee Plotts

Mary Riley

Logan Scudieri

Piper Torella

Nicholas Wojtach