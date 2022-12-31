Honor Roll: Green Hills School

High Honor Roll
Grade 5
Chigemezu Chima
Galina Eisner
Kaitlon Henry
Benjamin Iuvone
KatelynMcNamee
Avery Moreland
Kellen Olsyn
Charles Reiersen
Franklin Roller
Liliana Souls
Raymond Torella
Emma Wilk
Grade 6
Luke Cole
Isla Diklich
James Gallucci
Joseph Geisinger
Preston Glaraga
Greta Leo
John Pagotto
Mackenzie Russ-Weinstein
Maya Seaman
JulianaVince-Cruz
Colin Wright
Grade 7
Lindsay Ambjor
Madyn Chomow
Jack Christensen
Reid Corino
Aaron Henry
Alexander Ludwig
Caela McGuire
Evie Roller
Trevor Sutphen
Matthew Thiel
Jamason Trout
Grade 8
Meadow D’Annibale
Ethan Haiduc-Dale
Lilyana Kamphausen
Julien Riera
Mackenzie Scudieri
Matthew VanHouten
Chase Vince-Cruz
Honor Roll
Olivia Cohen
Weston, Cramer
Taylor Linzenberg
Elianah Marquez
Anya Nowaczyk
Mason Post
Sophie Russo
Lillian Schlesinger
Mason Scuralli
EvanSousa
Taylor Caraballo
Bryan Cianci
Ryleigh Efremov
Celine Fostok
Austin Keiper
Philippa Metzgar
Juliana Regenthal
Patrick Riley
Danika Thaller
ArcherWenner
Evan Cotter
Brody Defrank
Matthew Fisk
Isla Mills
Ashley Nolan
Isabella Rubino
Angelina Simkanin
Madalyn Sutton
Jasmine Wollemberg
Joslyn Anderson
Kayla Dionne
Bella Guzzo
Franco Hayde
Noah-Sibaven Kwimi
Patrick McCauley
Joseph Melillo
Makaylee Plotts
Mary Riley
Logan Scudieri
Piper Torella
Nicholas Wojtach