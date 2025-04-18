Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 2nd Marking Period 2024-25

These are the honor rolls for the second marking period at Lenape Valley Regional High School.
To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.
For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.
For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.
DISTINGUISHED SCHOLARS
Grade 9
Mariana Akerman
Sydney Carnevale
Daniella Ciampa
Lawanda Dauphin
Summer Dean
Julia DeSantis
Nicholas DeSantis
William DiRenzo
Connor Eastman
Eden Ekhelar
Samantha Foster
Kylie Gallagher
JeanCarlo Garcia Romero
Tamara Gould
Timothy Jecko
Dimaza Kaghado
Marisa Kleinschmidt
Emilija Milanovic
Robert Occhifinto
Alexa Pigeon
Mairead Stiles
Giselle Szyszko
Cassandra Talmadge
Christopher Thornton
Paul II Tomasheski
Donovan Vergano
Abigail Vetter
Samantha Williams
Viola Womack
Grade 10
Stefanos Baroutoglou
Quinn Bell
Danielle Botto
Kayla Brune
Addison Bunnicant
Auric Escheik
Maja Gajewicz
Jonathon Giron
Kaidyn Gomez
Luka Gray
Aniela Hein
Robert Hydock
Michael Kmec
Erico Magat
Christian Michaels
Natalie Motyka
Cameron Mueller
Jake Palermo
Maya Papendick
Tyler Perry
Isabella Pita
Frank Plut
Gabriella Rios
Elizabeth Rodriguez
Kyla Rosenblatt
Noelle Spatola
Alexa Valeich
Ashley Valencia
Bailey VanDyke
Annabelle Vetter
Abigail Weinberg
Grade 11
Matthew Akerman
Sydney Alderson
Dylan Anderson
Elias Baladi
Samantha Balogh
Gianna Baron
Aubrey Cerami
Kenneth Christie
Gianna Costanzo
Anthony Crawn
Erin Dietz
Mia Dulio
Jasmine Marie Espinoza
Lexie Esposito
Sadie Fagerlin
Jack Falco
Elizabeth Gaudreau
Khare Goines
Dillon Green
Kalsang Gurung
Sydney Herold
Catherine Kraemer
Juliana Kropinack
Jaxen Laurie
Maria Laverde Montejo
Alexander Lengyel
Berouria Luberisse
Sara McNamara
Gianna Molinari
Daniella Ortiz
Tehya Pallotta
Raven Pardun
Molly Pavese
Scott Percarpio
Grayson Petrie
Bella Ribeiro
Isabel Roberts
Martyna Telakowski
Liam Tunick
Grade 12
Megan Allen
Cristian Barahona Lopez
Jakob Bell
Joshua Bory
Dafnne Camus Sanchez
Michael Cerami
Lucinda Clauson
Hunter Clouse
Rachel Clowes
Addison Coles
Cooper Cosenza-Schaming
Alexander Costanza
Ty Dellicker
Gianna DiMeo
Emma D’Olivo
Michael Dos Santos
Shea Ewer
Megan Francis
Nathan Gonzalez
Brooke Hannon
Aliyah Heins
Paige Henriksen
Bella Hoffman
Jason Jankowski
Jack Kopich
Gabrielle Kot
Samantha Krauklis
Janessa LaTorre
Isabella Londono
Benjamin Mac Millan
Kylee McCracken
Nicholas Milone-Clapp
Kelly Morales
Ashley Mueller
Mattea Murray
Austin O’Connor
Christian Pak
Sean Palermo
Natalia Panesso Osorio
Marc Pavese
Kayla Pigeon
Iann Proano
Gina Quarranttey
Jeffrey Quijada Perez
Mackenzie Reed
Robert Rice
Jaiden Rosenblatt
Kayla Roth
Lucas Sarnella
Ariana Scarpati
Kayla Silvia
Sara Spring
Michael Sweizer
Daniela Vazquez
HIGH HONORS
Maci Bennett
Marley Blackwood
Hope Catalano
William Dietz
Charlotte Herold
Sophia LaMorte
Genevieve Lapsley
Riah Maloney
Logan Pietschker
Emitt Ross
Brooke Scialpi
Jett Wagner
Matthew Weber
Trueycy Alonzo-Mejia
Megan Altamirano
Amaris Cepeda
Kasey Cooper
Gulianna DeMarco
Raymond Fromme
Asli Komurcu
Nastasha Martinez
Catherine McClarin
Livia Morais Silva
Peyton Noe
Emma Steinert
Lily-Ella Tooher
Paul Andrews
Ceanna Angulo
Kyler Bell
Faith Catalano
Aiden Coelho
Chase De Oliveira
Jack Fritzky
Faith Hartman
Emily Kali
Amelia Kattermann
Daria Khasyanova
Nathan King
Dustin Lovenberg
Amanda Molloy
Charlotte Molloy
Abigail Norberg
Evans Peralta
Joziah Rivera
Anthony Santos
Brady Scullin
Lia Turcios Morales
Colby Van Tuyl
Maryangel Alarcon
Lucas Angeline
Jacqueline Brennan
Juliane Cerullo
Michael Costanza
Jonathan Culleny
Gianna DeMarco
Aurel Escheik
Lucas Granada
Matthew Grochulski
Laura Martinez Espejo
Riely O’Brien
Michael Parker
Lucas Sheneman
Michael Sheridan
Sydney Stansfield
Cassidy Truesdell
Aaron Velez
HONORS
Jacob Alderson
Paige Avitabile-Snook
Sadie Barbero
Hailey Blackwood
Sofia Broking
Anderson Calderon
Nathan Coleman
Ava Conklin
Spencer DelValle
Michaela Dennehy
Daniel Eccles
Americo Escobar
Linda Fromme
Sandina Gagliano
Jaxson Goss
Aiden Hanf
Luke Henriksen
Bliss Henry
Eloisa Holt
Cameron Honigsberg
Peighton Hough
Dylan Kelly
Nolan Kent
Dominic Lalama
Gabrielle Landi
Jakob Laurie
Angeline Lavrador
Christopher Lazier
Daniel Lombardi
Jeromy Mack
Brody McCleary
Megan McGroarty
Nola Murray
Riley O’Toole
Nikolas Paredes
Madison Pepe
Yostin Perez Gomez
Krysstal Pineda Morales
Adeline Riboldi
Jayden Rice
David Rodriguez
Logan Sagan
Ethan Sullivan
Jayden Thomas
Keylan Vargas
Giancarlos Vega
Gianna Verrico
Ariana Viola
Tyler Voter
Mackenzie Walsh
Nicholas Wright
Matthew Wszolek
Airika Marie Adriano
Cora Almendinger
Drystan Bazalar
Savannah Becker
Jessica Bongiorno
Mykaela Castillo
Brody Dellicker
Sophia Del Valle
Zoey De Oliveira
Valentina Esquivel
Nailah Gonzalez
Joseph Graceffo
Rocco Hall
Hollis Hofer
Valentina LaMorte
Dolce Lovenberg
Jackson McDonald
Leanna McSwain
Christian Mead
Elijah Miller
Maria Morales Perez
Olivia Naso
Aaron Navarro
Zion Niampa
Laura Ovalle Perez
Sophia Parzero
Anneka Pedersen
Brooklyn Rose Perez
Christel Pierre
Anjali Portillo
Angelina Qualtieri
Arianna Qualtieri
Christian Ramirez
Mia Rundie Nieves
Jacob Ruppert
Sophia Salerno
Jacob Schnetzer
Jayden Smith
Joshua Spahl
Nicholas Stevens
Alani Torres
Carly Villani
Caroline Witt
Almeyda Luis
Arnott Jacob
Atanacio Basaldua Fernando
Barra Arianna
Becker Isabel
Bell Alexander
Brennan Cailin
Brennan Tyler
Cardin Jack
Cardona Sandy
Carvalho Daniel
Cavataio Leonardo
Costanzo Nicoletta
D’Agostino Camryn
Daniels Alexandra
DeGil-Balija Amarna
De la Rosa Victoria
Doyle William
Ferreira Brandao Alex
Fowler Dylan
Giusti Kevin
Graceffo Nina
Hanf Nicole
Hudson Catherine
Jawaid Maizah
Koenig Lucas
Kranz Robert
Kumetz Madison
Lotito Emily
Mariani Michael
Martell Abigail
McClung Liam
McConnell Jordyn
McCullough Storrie
McGroarty Kevin
Melgar Sarah
Murphy Samuel
Norberg Caitlin
O’Sullivan Ryan
Pico Lyanne
Pietruszko Jakub
Pineau Angel
Quinn Anthony
Rodriguez Priscila
Saint Georges Shelsie
Schuffenhauer Ava
Sinnott Eamon
Smith Samantha
Stellatella Sofia
Sumski Benjamin
Tracey Lauren
Uzhca Eric
Yanavok Ryan
Zapata Scarlett
Zizajkovski Johan
Zasha Acosta
Elijah Arnott
Joel Berkowicz
Giavonna Brandon-Slater
Grace Davis
Stephanie De Los Santos
Fabrizio DiMartino
Isaia Espinoza
Tanner Gaboda
Logan Haley
Ava Hosonitz
Nickolas Jikia
Aiden LeoGrande
Alfredo Lopez
Jeanne Lyons
Kieran Marone
Madeline Mayhood
Devynn McCleary
Mayla McLean
Brett Meyer
Michael Nadeau
Vincent Oliveri
David Perez
Sophia Perrini
Molly Perry
Tonianne Petito
Ariyana Poole
Nicholas Quinn
Cameron Riboldi
Liliana Roeder
Tyler Ruppert
Briana Sadowski
Dannalyn Sandi Duran
Gianna Santana
Michael Signorile
Callista Stevenson
Aiden Van Bomel
Heiner Vargas
Julian Velasquez
Adam Wien
Alida Williams
Regina Williams
Zachary Wright
Aris Zajaczkowski
Chris Zander