x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 2nd Marking Period 2024-25

| 18 Apr 2025 | 10:16

    These are the honor rolls for the second marking period at Lenape Valley Regional High School.

    To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.

    For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.

    For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.

    DISTINGUISHED SCHOLARS

    Grade 9

    Mariana Akerman

    Sydney Carnevale

    Daniella Ciampa

    Lawanda Dauphin

    Summer Dean

    Julia DeSantis

    Nicholas DeSantis

    William DiRenzo

    Connor Eastman

    Eden Ekhelar

    Samantha Foster

    Kylie Gallagher

    JeanCarlo Garcia Romero

    Tamara Gould

    Timothy Jecko

    Dimaza Kaghado

    Marisa Kleinschmidt

    Emilija Milanovic

    Robert Occhifinto

    Alexa Pigeon

    Mairead Stiles

    Giselle Szyszko

    Cassandra Talmadge

    Christopher Thornton

    Paul II Tomasheski

    Donovan Vergano

    Abigail Vetter

    Samantha Williams

    Viola Womack

    Grade 10

    Stefanos Baroutoglou

    Quinn Bell

    Danielle Botto

    Kayla Brune

    Addison Bunnicant

    Auric Escheik

    Maja Gajewicz

    Jonathon Giron

    Kaidyn Gomez

    Luka Gray

    Aniela Hein

    Robert Hydock

    Michael Kmec

    Erico Magat

    Christian Michaels

    Natalie Motyka

    Cameron Mueller

    Jake Palermo

    Maya Papendick

    Tyler Perry

    Isabella Pita

    Frank Plut

    Gabriella Rios

    Elizabeth Rodriguez

    Kyla Rosenblatt

    Noelle Spatola

    Alexa Valeich

    Ashley Valencia

    Bailey VanDyke

    Annabelle Vetter

    Abigail Weinberg

    Grade 11

    Matthew Akerman

    Sydney Alderson

    Dylan Anderson

    Elias Baladi

    Samantha Balogh

    Gianna Baron

    Aubrey Cerami

    Kenneth Christie

    Gianna Costanzo

    Anthony Crawn

    Erin Dietz

    Mia Dulio

    Jasmine Marie Espinoza

    Lexie Esposito

    Sadie Fagerlin

    Jack Falco

    Elizabeth Gaudreau

    Khare Goines

    Dillon Green

    Kalsang Gurung

    Sydney Herold

    Catherine Kraemer

    Juliana Kropinack

    Jaxen Laurie

    Maria Laverde Montejo

    Alexander Lengyel

    Berouria Luberisse

    Sara McNamara

    Gianna Molinari

    Daniella Ortiz

    Tehya Pallotta

    Raven Pardun

    Molly Pavese

    Scott Percarpio

    Grayson Petrie

    Bella Ribeiro

    Isabel Roberts

    Martyna Telakowski

    Liam Tunick

    Grade 12

    Megan Allen

    Cristian Barahona Lopez

    Jakob Bell

    Joshua Bory

    Dafnne Camus Sanchez

    Michael Cerami

    Lucinda Clauson

    Hunter Clouse

    Rachel Clowes

    Addison Coles

    Cooper Cosenza-Schaming

    Alexander Costanza

    Ty Dellicker

    Gianna DiMeo

    Emma D’Olivo

    Michael Dos Santos

    Shea Ewer

    Megan Francis

    Nathan Gonzalez

    Brooke Hannon

    Aliyah Heins

    Paige Henriksen

    Bella Hoffman

    Jason Jankowski

    Jack Kopich

    Gabrielle Kot

    Samantha Krauklis

    Janessa LaTorre

    Isabella Londono

    Benjamin Mac Millan

    Kylee McCracken

    Nicholas Milone-Clapp

    Kelly Morales

    Ashley Mueller

    Mattea Murray

    Austin O’Connor

    Christian Pak

    Sean Palermo

    Natalia Panesso Osorio

    Marc Pavese

    Kayla Pigeon

    Iann Proano

    Gina Quarranttey

    Jeffrey Quijada Perez

    Mackenzie Reed

    Robert Rice

    Jaiden Rosenblatt

    Kayla Roth

    Lucas Sarnella

    Ariana Scarpati

    Kayla Silvia

    Sara Spring

    Michael Sweizer

    Daniela Vazquez

    HIGH HONORS

    Grade 9

    Maci Bennett

    Marley Blackwood

    Hope Catalano

    William Dietz

    Charlotte Herold

    Sophia LaMorte

    Genevieve Lapsley

    Riah Maloney

    Logan Pietschker

    Emitt Ross

    Brooke Scialpi

    Jett Wagner

    Matthew Weber

    Grade 10

    Trueycy Alonzo-Mejia

    Megan Altamirano

    Amaris Cepeda

    Kasey Cooper

    Gulianna DeMarco

    Raymond Fromme

    Asli Komurcu

    Nastasha Martinez

    Catherine McClarin

    Livia Morais Silva

    Peyton Noe

    Emma Steinert

    Lily-Ella Tooher

    Grade 11

    Paul Andrews

    Ceanna Angulo

    Kyler Bell

    Faith Catalano

    Aiden Coelho

    Chase De Oliveira

    Jack Fritzky

    Faith Hartman

    Emily Kali

    Amelia Kattermann

    Daria Khasyanova

    Nathan King

    Dustin Lovenberg

    Amanda Molloy

    Charlotte Molloy

    Abigail Norberg

    Evans Peralta

    Joziah Rivera

    Anthony Santos

    Brady Scullin

    Lia Turcios Morales

    Colby Van Tuyl

    Grade 12

    Maryangel Alarcon

    Lucas Angeline

    Jacqueline Brennan

    Juliane Cerullo

    Michael Costanza

    Jonathan Culleny

    Gianna DeMarco

    Aurel Escheik

    Lucas Granada

    Matthew Grochulski

    Laura Martinez Espejo

    Riely O’Brien

    Michael Parker

    Lucas Sheneman

    Michael Sheridan

    Sydney Stansfield

    Cassidy Truesdell

    Aaron Velez

    HONORS

    Grade 9

    Jacob Alderson

    Paige Avitabile-Snook

    Sadie Barbero

    Hailey Blackwood

    Sofia Broking

    Anderson Calderon

    Nathan Coleman

    Ava Conklin

    Spencer DelValle

    Michaela Dennehy

    Daniel Eccles

    Americo Escobar

    Linda Fromme

    Sandina Gagliano

    Jaxson Goss

    Aiden Hanf

    Luke Henriksen

    Bliss Henry

    Eloisa Holt

    Cameron Honigsberg

    Peighton Hough

    Dylan Kelly

    Nolan Kent

    Dominic Lalama

    Gabrielle Landi

    Jakob Laurie

    Angeline Lavrador

    Christopher Lazier

    Daniel Lombardi

    Jeromy Mack

    Brody McCleary

    Megan McGroarty

    Nola Murray

    Riley O’Toole

    Nikolas Paredes

    Madison Pepe

    Yostin Perez Gomez

    Krysstal Pineda Morales

    Adeline Riboldi

    Jayden Rice

    David Rodriguez

    Logan Sagan

    Ethan Sullivan

    Jayden Thomas

    Keylan Vargas

    Giancarlos Vega

    Gianna Verrico

    Ariana Viola

    Tyler Voter

    Mackenzie Walsh

    Nicholas Wright

    Matthew Wszolek

    Grade 10

    Airika Marie Adriano

    Cora Almendinger

    Drystan Bazalar

    Savannah Becker

    Jessica Bongiorno

    Mykaela Castillo

    Brody Dellicker

    Sophia Del Valle

    Zoey De Oliveira

    Valentina Esquivel

    Nailah Gonzalez

    Joseph Graceffo

    Rocco Hall

    Hollis Hofer

    Valentina LaMorte

    Dolce Lovenberg

    Jackson McDonald

    Leanna McSwain

    Christian Mead

    Elijah Miller

    Maria Morales Perez

    Olivia Naso

    Aaron Navarro

    Zion Niampa

    Laura Ovalle Perez

    Sophia Parzero

    Anneka Pedersen

    Brooklyn Rose Perez

    Christel Pierre

    Anjali Portillo

    Angelina Qualtieri

    Arianna Qualtieri

    Christian Ramirez

    Mia Rundie Nieves

    Jacob Ruppert

    Sophia Salerno

    Jacob Schnetzer

    Jayden Smith

    Joshua Spahl

    Nicholas Stevens

    Alani Torres

    Carly Villani

    Caroline Witt

    Grade 11

    Almeyda Luis

    Arnott Jacob

    Atanacio Basaldua Fernando

    Barra Arianna

    Becker Isabel

    Bell Alexander

    Brennan Cailin

    Brennan Tyler

    Cardin Jack

    Cardona Sandy

    Carvalho Daniel

    Cavataio Leonardo

    Costanzo Nicoletta

    D’Agostino Camryn

    Daniels Alexandra

    DeGil-Balija Amarna

    De la Rosa Victoria

    Doyle William

    Ferreira Brandao Alex

    Fowler Dylan

    Giusti Kevin

    Graceffo Nina

    Hanf Nicole

    Hudson Catherine

    Jawaid Maizah

    Koenig Lucas

    Kranz Robert

    Kumetz Madison

    Lotito Emily

    Mariani Michael

    Martell Abigail

    McClung Liam

    McConnell Jordyn

    McCullough Storrie

    McGroarty Kevin

    Melgar Sarah

    Murphy Samuel

    Norberg Caitlin

    O’Sullivan Ryan

    Pico Lyanne

    Pietruszko Jakub

    Pineau Angel

    Quinn Anthony

    Rodriguez Priscila

    Saint Georges Shelsie

    Schuffenhauer Ava

    Sinnott Eamon

    Smith Samantha

    Stellatella Sofia

    Sumski Benjamin

    Tracey Lauren

    Uzhca Eric

    Yanavok Ryan

    Zapata Scarlett

    Zizajkovski Johan

    Grade 12

    Zasha Acosta

    Elijah Arnott

    Joel Berkowicz

    Giavonna Brandon-Slater

    Grace Davis

    Stephanie De Los Santos

    Fabrizio DiMartino

    Isaia Espinoza

    Tanner Gaboda

    Logan Haley

    Ava Hosonitz

    Nickolas Jikia

    Aiden LeoGrande

    Alfredo Lopez

    Jeanne Lyons

    Kieran Marone

    Madeline Mayhood

    Devynn McCleary

    Mayla McLean

    Brett Meyer

    Michael Nadeau

    Vincent Oliveri

    David Perez

    Sophia Perrini

    Molly Perry

    Tonianne Petito

    Ariyana Poole

    Nicholas Quinn

    Cameron Riboldi

    Liliana Roeder

    Tyler Ruppert

    Briana Sadowski

    Dannalyn Sandi Duran

    Gianna Santana

    Michael Signorile

    Callista Stevenson

    Aiden Van Bomel

    Heiner Vargas

    Julian Velasquez

    Adam Wien

    Alida Williams

    Regina Williams

    Zachary Wright

    Aris Zajaczkowski

    Chris Zander