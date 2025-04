Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 2nd Marking Period 2024-25

These are the honor rolls for the second marking period at Lenape Valley Regional High School.

To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.

For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.

For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.

DISTINGUISHED SCHOLARS

Grade 9

Mariana Akerman

Sydney Carnevale

Daniella Ciampa

Lawanda Dauphin

Summer Dean

Julia DeSantis

Nicholas DeSantis

William DiRenzo

Connor Eastman

Eden Ekhelar

Samantha Foster

Kylie Gallagher

JeanCarlo Garcia Romero

Tamara Gould

Timothy Jecko

Dimaza Kaghado

Marisa Kleinschmidt

Emilija Milanovic

Robert Occhifinto

Alexa Pigeon

Mairead Stiles

Giselle Szyszko

Cassandra Talmadge

Christopher Thornton

Paul II Tomasheski

Donovan Vergano

Abigail Vetter

Samantha Williams

Viola Womack

Grade 10

Stefanos Baroutoglou

Quinn Bell

Danielle Botto

Kayla Brune

Addison Bunnicant

Auric Escheik

Maja Gajewicz

Jonathon Giron

Kaidyn Gomez

Luka Gray

Aniela Hein

Robert Hydock

Michael Kmec

Erico Magat

Christian Michaels

Natalie Motyka

Cameron Mueller

Jake Palermo

Maya Papendick

Tyler Perry

Isabella Pita

Frank Plut

Gabriella Rios

Elizabeth Rodriguez

Kyla Rosenblatt

Noelle Spatola

Alexa Valeich

Ashley Valencia

Bailey VanDyke

Annabelle Vetter

Abigail Weinberg

Grade 11

Matthew Akerman

Sydney Alderson

Dylan Anderson

Elias Baladi

Samantha Balogh

Gianna Baron

Aubrey Cerami

Kenneth Christie

Gianna Costanzo

Anthony Crawn

Erin Dietz

Mia Dulio

Jasmine Marie Espinoza

Lexie Esposito

Sadie Fagerlin

Jack Falco

Elizabeth Gaudreau

Khare Goines

Dillon Green

Kalsang Gurung

Sydney Herold

Catherine Kraemer

Juliana Kropinack

Jaxen Laurie

Maria Laverde Montejo

Alexander Lengyel

Berouria Luberisse

Sara McNamara

Gianna Molinari

Daniella Ortiz

Tehya Pallotta

Raven Pardun

Molly Pavese

Scott Percarpio

Grayson Petrie

Bella Ribeiro

Isabel Roberts

Martyna Telakowski

Liam Tunick

Grade 12

Megan Allen

Cristian Barahona Lopez

Jakob Bell

Joshua Bory

Dafnne Camus Sanchez

Michael Cerami

Lucinda Clauson

Hunter Clouse

Rachel Clowes

Addison Coles

Cooper Cosenza-Schaming

Alexander Costanza

Ty Dellicker

Gianna DiMeo

Emma D’Olivo

Michael Dos Santos

Shea Ewer

Megan Francis

Nathan Gonzalez

Brooke Hannon

Aliyah Heins

Paige Henriksen

Bella Hoffman

Jason Jankowski

Jack Kopich

Gabrielle Kot

Samantha Krauklis

Janessa LaTorre

Isabella Londono

Benjamin Mac Millan

Kylee McCracken

Nicholas Milone-Clapp

Kelly Morales

Ashley Mueller

Mattea Murray

Austin O’Connor

Christian Pak

Sean Palermo

Natalia Panesso Osorio

Marc Pavese

Kayla Pigeon

Iann Proano

Gina Quarranttey

Jeffrey Quijada Perez

Mackenzie Reed

Robert Rice

Jaiden Rosenblatt

Kayla Roth

Lucas Sarnella

Ariana Scarpati

Kayla Silvia

Sara Spring

Michael Sweizer

Daniela Vazquez

HIGH HONORS

Grade 9

Maci Bennett

Marley Blackwood

Hope Catalano

William Dietz

Charlotte Herold

Sophia LaMorte

Genevieve Lapsley

Riah Maloney

Logan Pietschker

Emitt Ross

Brooke Scialpi

Jett Wagner

Matthew Weber

Grade 10

Trueycy Alonzo-Mejia

Megan Altamirano

Amaris Cepeda

Kasey Cooper

Gulianna DeMarco

Raymond Fromme

Asli Komurcu

Nastasha Martinez

Catherine McClarin

Livia Morais Silva

Peyton Noe

Emma Steinert

Lily-Ella Tooher

Grade 11

Paul Andrews

Ceanna Angulo

Kyler Bell

Faith Catalano

Aiden Coelho

Chase De Oliveira

Jack Fritzky

Faith Hartman

Emily Kali

Amelia Kattermann

Daria Khasyanova

Nathan King

Dustin Lovenberg

Amanda Molloy

Charlotte Molloy

Abigail Norberg

Evans Peralta

Joziah Rivera

Anthony Santos

Brady Scullin

Lia Turcios Morales

Colby Van Tuyl

Grade 12

Maryangel Alarcon

Lucas Angeline

Jacqueline Brennan

Juliane Cerullo

Michael Costanza

Jonathan Culleny

Gianna DeMarco

Aurel Escheik

Lucas Granada

Matthew Grochulski

Laura Martinez Espejo

Riely O’Brien

Michael Parker

Lucas Sheneman

Michael Sheridan

Sydney Stansfield

Cassidy Truesdell

Aaron Velez

HONORS

Grade 9

Jacob Alderson

Paige Avitabile-Snook

Sadie Barbero

Hailey Blackwood

Sofia Broking

Anderson Calderon

Nathan Coleman

Ava Conklin

Spencer DelValle

Michaela Dennehy

Daniel Eccles

Americo Escobar

Linda Fromme

Sandina Gagliano

Jaxson Goss

Aiden Hanf

Luke Henriksen

Bliss Henry

Eloisa Holt

Cameron Honigsberg

Peighton Hough

Dylan Kelly

Nolan Kent

Dominic Lalama

Gabrielle Landi

Jakob Laurie

Angeline Lavrador

Christopher Lazier

Daniel Lombardi

Jeromy Mack

Brody McCleary

Megan McGroarty

Nola Murray

Riley O’Toole

Nikolas Paredes

Madison Pepe

Yostin Perez Gomez

Krysstal Pineda Morales

Adeline Riboldi

Jayden Rice

David Rodriguez

Logan Sagan

Ethan Sullivan

Jayden Thomas

Keylan Vargas

Giancarlos Vega

Gianna Verrico

Ariana Viola

Tyler Voter

Mackenzie Walsh

Nicholas Wright

Matthew Wszolek

Grade 10

Airika Marie Adriano

Cora Almendinger

Drystan Bazalar

Savannah Becker

Jessica Bongiorno

Mykaela Castillo

Brody Dellicker

Sophia Del Valle

Zoey De Oliveira

Valentina Esquivel

Nailah Gonzalez

Joseph Graceffo

Rocco Hall

Hollis Hofer

Valentina LaMorte

Dolce Lovenberg

Jackson McDonald

Leanna McSwain

Christian Mead

Elijah Miller

Maria Morales Perez

Olivia Naso

Aaron Navarro

Zion Niampa

Laura Ovalle Perez

Sophia Parzero

Anneka Pedersen

Brooklyn Rose Perez

Christel Pierre

Anjali Portillo

Angelina Qualtieri

Arianna Qualtieri

Christian Ramirez

Mia Rundie Nieves

Jacob Ruppert

Sophia Salerno

Jacob Schnetzer

Jayden Smith

Joshua Spahl

Nicholas Stevens

Alani Torres

Carly Villani

Caroline Witt

Grade 11

Almeyda Luis

Arnott Jacob

Atanacio Basaldua Fernando

Barra Arianna

Becker Isabel

Bell Alexander

Brennan Cailin

Brennan Tyler

Cardin Jack

Cardona Sandy

Carvalho Daniel

Cavataio Leonardo

Costanzo Nicoletta

D’Agostino Camryn

Daniels Alexandra

DeGil-Balija Amarna

De la Rosa Victoria

Doyle William

Ferreira Brandao Alex

Fowler Dylan

Giusti Kevin

Graceffo Nina

Hanf Nicole

Hudson Catherine

Jawaid Maizah

Koenig Lucas

Kranz Robert

Kumetz Madison

Lotito Emily

Mariani Michael

Martell Abigail

McClung Liam

McConnell Jordyn

McCullough Storrie

McGroarty Kevin

Melgar Sarah

Murphy Samuel

Norberg Caitlin

O’Sullivan Ryan

Pico Lyanne

Pietruszko Jakub

Pineau Angel

Quinn Anthony

Rodriguez Priscila

Saint Georges Shelsie

Schuffenhauer Ava

Sinnott Eamon

Smith Samantha

Stellatella Sofia

Sumski Benjamin

Tracey Lauren

Uzhca Eric

Yanavok Ryan

Zapata Scarlett

Zizajkovski Johan

Grade 12

Zasha Acosta

Elijah Arnott

Joel Berkowicz

Giavonna Brandon-Slater

Grace Davis

Stephanie De Los Santos

Fabrizio DiMartino

Isaia Espinoza

Tanner Gaboda

Logan Haley

Ava Hosonitz

Nickolas Jikia

Aiden LeoGrande

Alfredo Lopez

Jeanne Lyons

Kieran Marone

Madeline Mayhood

Devynn McCleary

Mayla McLean

Brett Meyer

Michael Nadeau

Vincent Oliveri

David Perez

Sophia Perrini

Molly Perry

Tonianne Petito

Ariyana Poole

Nicholas Quinn

Cameron Riboldi

Liliana Roeder

Tyler Ruppert

Briana Sadowski

Dannalyn Sandi Duran

Gianna Santana

Michael Signorile

Callista Stevenson

Aiden Van Bomel

Heiner Vargas

Julian Velasquez

Adam Wien

Alida Williams

Regina Williams

Zachary Wright

Aris Zajaczkowski

Chris Zander