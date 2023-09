Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 4th Marking Period 2022-23

These are the honor rolls for the fourth marking period at Lenape Valley Regional High School.

To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.

For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.

For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.

Distinguished Scholar

Grade 9

Matthew Akerman

Sydney Alderson

Dylan Anderson

Paul Andrews

Elias Baladi

Samantha Balogh

Gianna Baron

Kyler Bell

Jack Cardin

Daniel Carvalho

Rosa Coronado Felipe

Gianna Costanzo

Chase De Oliveira

Victoria De la Rosa

Erin Dietz

Mia Dulio

Lexie Esposito

Sadie Fagerlin

Jack Falco

Elizabeth Gaudreau

Khare Goines

Kalsang Gurung

Faith Hartman

Sydney Herold

Catherine Hudson

Colin Janz

Amelia Kattermann

Catherine Kraemer

Juliana Kropinack

Jaxen Laurie

Maria Laverde Montejo

Berouria Luberisse

Amanda Molloy

Livia Morais Silva

Daniella Ortiz

Raven Pardun

Molly Pavese

Scott Percarpio

Grayson Petrie

Bella Ribeiro

Joziah Rivera

Isabel Roberts

Benjamin Sumski

Grade 10

Megan Allen

Luis Almeyda

Addison Coles

Cooper Cosenza-Schaming

Alexander Costanza

Jonathan Culleny

Gianna DeMarco

Ty Dellicker

Gianna DiMeo

Aurel Escheik

Shea Ewer

Nathan Gonzalez

Lucas Granada

Aliyah Heins

Paige Henriksen

Samantha Krauklis

Isabella Londono

Benjamin Mac Millan

Elysha Melaine Magat

Kieran Marone

Kylee McCracken

Kelly Morales

Michael Nadeau

Austin O’Connor

Christian Pak

Sean Palermo

Marc Pavese

Iann Proano

Gina Quarranttey

Robert Rice

Gianna Santana

Ariana Scarpati

Sara Spring

Cassidy Truesdell

Grade 11

Amira Abdallah

Ainsley Angell

Luca Antonucci

Andrew Bicher

Sofia Billich

Gillian Busniak

Alison Church

Edward Church

Abigail Coppolella

Natalie Crispino

Ryan Dempsey

Peter Dlugos

Lorelei Domick

Adelyn Doyle

Gavin Dugasz

Daniel Esposito

Mason Esposito

Lindsay Fehir

Marcos Flores Solis

Luca Fowler

Faith Fralley

Claire Gallagher

Madelynn Garnett

Ashley Gilmore

Ella Gomez

Mary Hallowich

Aidan Krause

Jhett Laurie

Ava Madonna

Nicholas Madrid

Bethany Mayer

Noah McClung

Yilianna Molina

Joshua Nisbet

Nicholas Ortiz

Sila Ozbay

Lillian Papendick

Julia Parise

Akshat Patel

Will Petrie

Nicolas Pietruszko

DiAnna Plantamura

Gabriel Quarranttey

Elise Quirk

Anna Rosenfeld

Olivia Sanchez

Sarah Sandow

Raya Shefferman

Holly Shertz

Kara Sowell

Eva Tomasheski

Timothy Van Klingeren

Dylan Van Tuyl

Mia Vergano

Catalina Villacis

Keith Wagner

Addison Wasik

Aidan Waters

Harlow Yappen

Ryan Zimmerman

Grade 12

Laila Aponte

Julio Backer Morales

Zachary Benzler

Kayla Bhagaloo

Troy Brennan

Alyssa Canfield

Diana Cardoza Aranda

D’Angelo Castellana

Kyla Chibookian

Caleb Clegg

Christopher Costanza

Gabrielle Credidio

Ashley Daley

Madelyn Davies

Dominic DeAngelis

Brenna Egan

Yoseph Elsayed

Erica Esposito

Alondra Filpo

Brielle Fleming

Klaudia Gajewicz

Aurelia Ghoul

Katie Giusti

Dallas Hannon

Ava Kattermann

Elaina Kenny

Brandon King

Devon Kumar

Dominic Lazier

Janer Lopez

Alexis Mancuso

Andrew McCleary

Emma McElroy

Julia McVicar

Lola Mejorado

Nicole Middagh

Yarha Molina

Rachel Murino

Naheel Naeem

Lea Nardone

Brendan O’Hagan

Anthony Ollendorf

Hannah Pak

Ashley Perez

Katelyn Pezeur

Catherine Poff

Hanna Reardon

Luisa Rios

James Shertz

Christian Vetter

Evan Williams

Marin Woodward

Erin Yanavok

High Honors

Grade 9

Isabel Becker

Cailin Brennan

Tyler Brennan

Sandy Cardona

Faith Catalano

Kenneth Christie

Jasmine Marie Espinoza

Dillon Green

Nicole Hanf

Emily Kali

Daria Khasyanova

Dustin Lovenberg

Michael Mariani

Abigail Martell

Liam McClung

Storrie McCullough

Kevin McGroarty

Annemarie Rodriguez

Shelsie Saint Georges

Brady Scullin

Samantha Smith

Martyna Telakowski

Liam Tunick

Lia Turcios Morales

Parker Ulery

Scarlett Zapata

Grade 10

Jakob Bell

Jacqueline Brennan

Adriana Ceglia

Juliane Cerullo

Lucinda Clauson

Hunter Clouse

Rachel Clowes

Megan Francis

Adrianna Gangi

Bella Hoffman

Jason Jankowski

Brett Meyer

Ariyana Poole

Kayla Roth

Sydney Stansfield

Aaron Velez

Alida Williams

Grade 11

Onuche Adejoh

Grace Alderson

Megha Amin

Joseph Antonucci

Andrew Boden

Natalie Bovair

Ajla Brescic

Brianne Buckner

Colin Canzone

Sierra Chambers

Michael Danziger

Maranyelis Del Rio

Ysela Gomez

Keira Gramlich

Alexander King

Thinh Nguyen

Julia Paiva

Juliana Ramirez Ozuna

David Rubenstein

Aaniyah Stewart

Jazzlyn Villafane

Yinan Wang

Colleen Yanavok

Grade 12

Calvin Balogh

Marcus Bullock

Julia Cusack

Michael Georgiafentis

Natalia Kalinowska

Liam Kelly

Michael Panach

Natalie Parzero

Tauri Riedener

Laura Vassallo

Honors

Grade 9

Allison Arancibia

Jacob Arnott

Karen Calderon-Villegas

Leonardo Cavataio

Ivan Cimafranca

Christian Corallo

Francesca Coremin

Nicoletta Costanzo

Camryn D’Agostino

Amarna DeGil-Balija

Kellan Faessinger

Kaden Fleming

Dylan Fowler

Jack Fritzky

Kevin Giusti

Melia Gomez

Ava Graceffo

Nina Graceffo

Nathan King

Christian Kinney

Lucas Koenig

Robert Kranz

Madison Kumetz

Joseph Lengyel

Carolina Lopez Berganza

Emily Lotito

Jordyn McConnell

Sara McNamara

Sarah Melgar

Gianna Molinari

Charlotte Molloy

Caitlin Norberg

Tehya Pallotta

Evans Peralta

Lyanne Pico

Jakub Pietruszko

Jacob Rodriguez

Ava Schuffenhauer

Keira Sullivan

Miley Taddigs

Lauren Tracey

Tatiana Turull

Eric Uzhca

Ryan Yanavok

Nelson Zuniga

Grade 10

Karl Andrew Adriano

Elijah Arnott

Grace Beckert

Joel Berkowicz

Joshua Bory

Giavonna Brandon-Slater

Derek Burnett

Michael Costanza

Stephanie De Los Santos

Rosabella Errichetti

Joshua Garrow

Audrey George

Matthew Grochulski

Logan Haley

Brooke Hannon

Ava Hosonitz

Thomas Jennings

Nickolas Jikia

Selina Kartscher

Jack Kopich

Janessa LaTorre

Alfredo Lopez

Jeanne Lyons

Laura Martinez Espejo

John Marx

Madeline Mayhood

Mayla McLean

Rodolfo Morales

Ashley Mueller

Mattea Murray

Riely O’Brien

Sophia O’Connor

Sarah O’Reilly

Michael Parker

Molly Perry

Kayla Pigeon

Jeffrey Quijada Perez

Jaiden Rosenblatt

Lucas Sarnella

Michael Signorile

Kayla Silvia

Callista Stevenson

Sara Vallianos

Daniela Vazquez

Regina Williams

Daniel Wraith

Zachary Wright

Chris Zander

Grade 11

Joseph Agens

Lila Baladi

Brooke Belfiore

Matthew Bustamante

Melissa Carpentier

Hannah Chavarria

Casey Cimafranca

Maddalena Cordero

Leila Dauphin

Erika Dietz

Sydney Durand

Jason Fancher

Molly Gannon

Melanie Gilmore

Andrew Grant

Annabelle Johnstone

Anthony Kali

Stephen Keenan

Andrew Kmec

Ryan Lachman

Caitlin Leyson

Mikayla Lucas

David Manzi

Denesia Mathurin

Jenna McClellan

Gabriella Morton

Shannon O’Hagan

Mikhail Osgood Myers

Majd Othman

Hannah Palaszewski

Joshua Parker

Ryan Pietz

Jacob Roberts

Mackenzie Rosequist

Brody Shaffer

Michael Shepherd

Tyler Shogren

Ryan Slahor

Ella Smith-Christie

Ryan Stricchiola

Erin Sullivan

Olaf Szekalski

Timothy Walsh

Rachel Willoughby

Cassis Yappen

Cooper Yowe

Dareen Zarouk

Grade 12

Nicole Czarnecki

Catherine DeLuca

Victoria Erlemann

Lillian Fejko

Lynn Garrison

Casey Gilbert

Gianna Grassi

Christian Grauer

Jennifer Huiracocha

Maha Iftikhar

Shannon Jones

Alexander Kaczynski

Tyler Koenig

Patrick Kurtz

Owen Lyman

Mia McLean

Nicole Miller

Delaney Milligan

Iyana Nazario

Tiffany Popelka

Matthew Post

Nicholas Proulx

Alexander Ramirez

John Riedener

Victoria Roth

Jade Rovinsky

Emily Samson

Christian Sanchez

Nicole Sanders

Nathan Sarnella

Isabella Satterthwaite

Caitlyn Smith

Natalie Spatola

Jimena Torres

William Tranor

Daniela Velarde

Krista Wihlborg

Connor Wittek

Ava Zajaczkowski