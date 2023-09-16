Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 4th Marking Period 2022-23

These are the honor rolls for the fourth marking period at Lenape Valley Regional High School.
To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.
For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.
For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.
Distinguished Scholar
Grade 9
Matthew Akerman
Sydney Alderson
Dylan Anderson
Paul Andrews
Elias Baladi
Samantha Balogh
Gianna Baron
Kyler Bell
Jack Cardin
Daniel Carvalho
Rosa Coronado Felipe
Gianna Costanzo
Chase De Oliveira
Victoria De la Rosa
Erin Dietz
Mia Dulio
Lexie Esposito
Sadie Fagerlin
Jack Falco
Elizabeth Gaudreau
Khare Goines
Kalsang Gurung
Faith Hartman
Sydney Herold
Catherine Hudson
Colin Janz
Amelia Kattermann
Catherine Kraemer
Juliana Kropinack
Jaxen Laurie
Maria Laverde Montejo
Berouria Luberisse
Amanda Molloy
Livia Morais Silva
Daniella Ortiz
Raven Pardun
Molly Pavese
Scott Percarpio
Grayson Petrie
Bella Ribeiro
Joziah Rivera
Isabel Roberts
Benjamin Sumski
Grade 10
Megan Allen
Luis Almeyda
Addison Coles
Cooper Cosenza-Schaming
Alexander Costanza
Jonathan Culleny
Gianna DeMarco
Ty Dellicker
Gianna DiMeo
Aurel Escheik
Shea Ewer
Nathan Gonzalez
Lucas Granada
Aliyah Heins
Paige Henriksen
Samantha Krauklis
Isabella Londono
Benjamin Mac Millan
Elysha Melaine Magat
Kieran Marone
Kylee McCracken
Kelly Morales
Michael Nadeau
Austin O’Connor
Christian Pak
Sean Palermo
Marc Pavese
Iann Proano
Gina Quarranttey
Robert Rice
Gianna Santana
Ariana Scarpati
Sara Spring
Cassidy Truesdell
Grade 11
Amira Abdallah
Ainsley Angell
Luca Antonucci
Andrew Bicher
Sofia Billich
Gillian Busniak
Alison Church
Edward Church
Abigail Coppolella
Natalie Crispino
Ryan Dempsey
Peter Dlugos
Lorelei Domick
Adelyn Doyle
Gavin Dugasz
Daniel Esposito
Mason Esposito
Lindsay Fehir
Marcos Flores Solis
Luca Fowler
Faith Fralley
Claire Gallagher
Madelynn Garnett
Ashley Gilmore
Ella Gomez
Mary Hallowich
Aidan Krause
Jhett Laurie
Ava Madonna
Nicholas Madrid
Bethany Mayer
Noah McClung
Yilianna Molina
Joshua Nisbet
Nicholas Ortiz
Sila Ozbay
Lillian Papendick
Julia Parise
Akshat Patel
Will Petrie
Nicolas Pietruszko
DiAnna Plantamura
Gabriel Quarranttey
Elise Quirk
Anna Rosenfeld
Olivia Sanchez
Sarah Sandow
Raya Shefferman
Holly Shertz
Kara Sowell
Eva Tomasheski
Timothy Van Klingeren
Dylan Van Tuyl
Mia Vergano
Catalina Villacis
Keith Wagner
Addison Wasik
Aidan Waters
Harlow Yappen
Ryan Zimmerman
Grade 12
Laila Aponte
Julio Backer Morales
Zachary Benzler
Kayla Bhagaloo
Troy Brennan
Alyssa Canfield
Diana Cardoza Aranda
D’Angelo Castellana
Kyla Chibookian
Caleb Clegg
Christopher Costanza
Gabrielle Credidio
Ashley Daley
Madelyn Davies
Dominic DeAngelis
Brenna Egan
Yoseph Elsayed
Erica Esposito
Alondra Filpo
Brielle Fleming
Klaudia Gajewicz
Aurelia Ghoul
Katie Giusti
Dallas Hannon
Ava Kattermann
Elaina Kenny
Brandon King
Devon Kumar
Dominic Lazier
Janer Lopez
Alexis Mancuso
Andrew McCleary
Emma McElroy
Julia McVicar
Lola Mejorado
Nicole Middagh
Yarha Molina
Rachel Murino
Naheel Naeem
Lea Nardone
Brendan O’Hagan
Anthony Ollendorf
Hannah Pak
Ashley Perez
Katelyn Pezeur
Catherine Poff
Hanna Reardon
Luisa Rios
James Shertz
Christian Vetter
Evan Williams
Marin Woodward
Erin Yanavok
High Honors
Isabel Becker
Cailin Brennan
Tyler Brennan
Sandy Cardona
Faith Catalano
Kenneth Christie
Jasmine Marie Espinoza
Dillon Green
Nicole Hanf
Emily Kali
Daria Khasyanova
Dustin Lovenberg
Michael Mariani
Abigail Martell
Liam McClung
Storrie McCullough
Kevin McGroarty
Annemarie Rodriguez
Shelsie Saint Georges
Brady Scullin
Samantha Smith
Martyna Telakowski
Liam Tunick
Lia Turcios Morales
Parker Ulery
Scarlett Zapata
Jakob Bell
Jacqueline Brennan
Adriana Ceglia
Juliane Cerullo
Lucinda Clauson
Hunter Clouse
Rachel Clowes
Megan Francis
Adrianna Gangi
Bella Hoffman
Jason Jankowski
Brett Meyer
Ariyana Poole
Kayla Roth
Sydney Stansfield
Aaron Velez
Alida Williams
Onuche Adejoh
Grace Alderson
Megha Amin
Joseph Antonucci
Andrew Boden
Natalie Bovair
Ajla Brescic
Brianne Buckner
Colin Canzone
Sierra Chambers
Michael Danziger
Maranyelis Del Rio
Ysela Gomez
Keira Gramlich
Alexander King
Thinh Nguyen
Julia Paiva
Juliana Ramirez Ozuna
David Rubenstein
Aaniyah Stewart
Jazzlyn Villafane
Yinan Wang
Colleen Yanavok
Calvin Balogh
Marcus Bullock
Julia Cusack
Michael Georgiafentis
Natalia Kalinowska
Liam Kelly
Michael Panach
Natalie Parzero
Tauri Riedener
Laura Vassallo
Honors
Allison Arancibia
Jacob Arnott
Karen Calderon-Villegas
Leonardo Cavataio
Ivan Cimafranca
Christian Corallo
Francesca Coremin
Nicoletta Costanzo
Camryn D’Agostino
Amarna DeGil-Balija
Kellan Faessinger
Kaden Fleming
Dylan Fowler
Jack Fritzky
Kevin Giusti
Melia Gomez
Ava Graceffo
Nina Graceffo
Nathan King
Christian Kinney
Lucas Koenig
Robert Kranz
Madison Kumetz
Joseph Lengyel
Carolina Lopez Berganza
Emily Lotito
Jordyn McConnell
Sara McNamara
Sarah Melgar
Gianna Molinari
Charlotte Molloy
Caitlin Norberg
Tehya Pallotta
Evans Peralta
Lyanne Pico
Jakub Pietruszko
Jacob Rodriguez
Ava Schuffenhauer
Keira Sullivan
Miley Taddigs
Lauren Tracey
Tatiana Turull
Eric Uzhca
Ryan Yanavok
Nelson Zuniga
Karl Andrew Adriano
Elijah Arnott
Grace Beckert
Joel Berkowicz
Joshua Bory
Giavonna Brandon-Slater
Derek Burnett
Michael Costanza
Stephanie De Los Santos
Rosabella Errichetti
Joshua Garrow
Audrey George
Matthew Grochulski
Logan Haley
Brooke Hannon
Ava Hosonitz
Thomas Jennings
Nickolas Jikia
Selina Kartscher
Jack Kopich
Janessa LaTorre
Alfredo Lopez
Jeanne Lyons
Laura Martinez Espejo
John Marx
Madeline Mayhood
Mayla McLean
Rodolfo Morales
Ashley Mueller
Mattea Murray
Riely O’Brien
Sophia O’Connor
Sarah O’Reilly
Michael Parker
Molly Perry
Kayla Pigeon
Jeffrey Quijada Perez
Jaiden Rosenblatt
Lucas Sarnella
Michael Signorile
Kayla Silvia
Callista Stevenson
Sara Vallianos
Daniela Vazquez
Regina Williams
Daniel Wraith
Zachary Wright
Chris Zander
Joseph Agens
Lila Baladi
Brooke Belfiore
Matthew Bustamante
Melissa Carpentier
Hannah Chavarria
Casey Cimafranca
Maddalena Cordero
Leila Dauphin
Erika Dietz
Sydney Durand
Jason Fancher
Molly Gannon
Melanie Gilmore
Andrew Grant
Annabelle Johnstone
Anthony Kali
Stephen Keenan
Andrew Kmec
Ryan Lachman
Caitlin Leyson
Mikayla Lucas
David Manzi
Denesia Mathurin
Jenna McClellan
Gabriella Morton
Shannon O’Hagan
Mikhail Osgood Myers
Majd Othman
Hannah Palaszewski
Joshua Parker
Ryan Pietz
Jacob Roberts
Mackenzie Rosequist
Brody Shaffer
Michael Shepherd
Tyler Shogren
Ryan Slahor
Ella Smith-Christie
Ryan Stricchiola
Erin Sullivan
Olaf Szekalski
Timothy Walsh
Rachel Willoughby
Cassis Yappen
Cooper Yowe
Dareen Zarouk
Nicole Czarnecki
Catherine DeLuca
Victoria Erlemann
Lillian Fejko
Lynn Garrison
Casey Gilbert
Gianna Grassi
Christian Grauer
Jennifer Huiracocha
Maha Iftikhar
Shannon Jones
Alexander Kaczynski
Tyler Koenig
Patrick Kurtz
Owen Lyman
Mia McLean
Nicole Miller
Delaney Milligan
Iyana Nazario
Tiffany Popelka
Matthew Post
Nicholas Proulx
Alexander Ramirez
John Riedener
Victoria Roth
Jade Rovinsky
Emily Samson
Christian Sanchez
Nicole Sanders
Nathan Sarnella
Isabella Satterthwaite
Caitlyn Smith
Natalie Spatola
Jimena Torres
William Tranor
Daniela Velarde
Krista Wihlborg
Connor Wittek
Ava Zajaczkowski