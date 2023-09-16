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Honor Roll: Lenape Valley Regional High School 4th Marking Period 2022-23

Stanhope /
| 16 Sep 2023 | 01:43

    These are the honor rolls for the fourth marking period at Lenape Valley Regional High School.

    To be listed as a Distinguished Scholar, students must have all A’s and one B or better.

    For High Honors, they must have all A’s and two B’s or better.

    For Honors, they must have all A’s or B’s and one C or better.

    Distinguished Scholar

    Grade 9

    Matthew Akerman

    Sydney Alderson

    Dylan Anderson

    Paul Andrews

    Elias Baladi

    Samantha Balogh

    Gianna Baron

    Kyler Bell

    Jack Cardin

    Daniel Carvalho

    Rosa Coronado Felipe

    Gianna Costanzo

    Chase De Oliveira

    Victoria De la Rosa

    Erin Dietz

    Mia Dulio

    Lexie Esposito

    Sadie Fagerlin

    Jack Falco

    Elizabeth Gaudreau

    Khare Goines

    Kalsang Gurung

    Faith Hartman

    Sydney Herold

    Catherine Hudson

    Colin Janz

    Amelia Kattermann

    Catherine Kraemer

    Juliana Kropinack

    Jaxen Laurie

    Maria Laverde Montejo

    Berouria Luberisse

    Amanda Molloy

    Livia Morais Silva

    Daniella Ortiz

    Raven Pardun

    Molly Pavese

    Scott Percarpio

    Grayson Petrie

    Bella Ribeiro

    Joziah Rivera

    Isabel Roberts

    Benjamin Sumski

    Grade 10

    Megan Allen

    Luis Almeyda

    Addison Coles

    Cooper Cosenza-Schaming

    Alexander Costanza

    Jonathan Culleny

    Gianna DeMarco

    Ty Dellicker

    Gianna DiMeo

    Aurel Escheik

    Shea Ewer

    Nathan Gonzalez

    Lucas Granada

    Aliyah Heins

    Paige Henriksen

    Samantha Krauklis

    Isabella Londono

    Benjamin Mac Millan

    Elysha Melaine Magat

    Kieran Marone

    Kylee McCracken

    Kelly Morales

    Michael Nadeau

    Austin O’Connor

    Christian Pak

    Sean Palermo

    Marc Pavese

    Iann Proano

    Gina Quarranttey

    Robert Rice

    Gianna Santana

    Ariana Scarpati

    Sara Spring

    Cassidy Truesdell

    Grade 11

    Amira Abdallah

    Ainsley Angell

    Luca Antonucci

    Andrew Bicher

    Sofia Billich

    Gillian Busniak

    Alison Church

    Edward Church

    Abigail Coppolella

    Natalie Crispino

    Ryan Dempsey

    Peter Dlugos

    Lorelei Domick

    Adelyn Doyle

    Gavin Dugasz

    Daniel Esposito

    Mason Esposito

    Lindsay Fehir

    Marcos Flores Solis

    Luca Fowler

    Faith Fralley

    Claire Gallagher

    Madelynn Garnett

    Ashley Gilmore

    Ella Gomez

    Mary Hallowich

    Aidan Krause

    Jhett Laurie

    Ava Madonna

    Nicholas Madrid

    Bethany Mayer

    Noah McClung

    Yilianna Molina

    Joshua Nisbet

    Nicholas Ortiz

    Sila Ozbay

    Lillian Papendick

    Julia Parise

    Akshat Patel

    Will Petrie

    Nicolas Pietruszko

    DiAnna Plantamura

    Gabriel Quarranttey

    Elise Quirk

    Anna Rosenfeld

    Olivia Sanchez

    Sarah Sandow

    Raya Shefferman

    Holly Shertz

    Kara Sowell

    Eva Tomasheski

    Timothy Van Klingeren

    Dylan Van Tuyl

    Mia Vergano

    Catalina Villacis

    Keith Wagner

    Addison Wasik

    Aidan Waters

    Harlow Yappen

    Ryan Zimmerman

    Grade 12

    Laila Aponte

    Julio Backer Morales

    Zachary Benzler

    Kayla Bhagaloo

    Troy Brennan

    Alyssa Canfield

    Diana Cardoza Aranda

    D’Angelo Castellana

    Kyla Chibookian

    Caleb Clegg

    Christopher Costanza

    Gabrielle Credidio

    Ashley Daley

    Madelyn Davies

    Dominic DeAngelis

    Brenna Egan

    Yoseph Elsayed

    Erica Esposito

    Alondra Filpo

    Brielle Fleming

    Klaudia Gajewicz

    Aurelia Ghoul

    Katie Giusti

    Dallas Hannon

    Ava Kattermann

    Elaina Kenny

    Brandon King

    Devon Kumar

    Dominic Lazier

    Janer Lopez

    Alexis Mancuso

    Andrew McCleary

    Emma McElroy

    Julia McVicar

    Lola Mejorado

    Nicole Middagh

    Yarha Molina

    Rachel Murino

    Naheel Naeem

    Lea Nardone

    Brendan O’Hagan

    Anthony Ollendorf

    Hannah Pak

    Ashley Perez

    Katelyn Pezeur

    Catherine Poff

    Hanna Reardon

    Luisa Rios

    James Shertz

    Christian Vetter

    Evan Williams

    Marin Woodward

    Erin Yanavok

    High Honors

    Grade 9

    Isabel Becker

    Cailin Brennan

    Tyler Brennan

    Sandy Cardona

    Faith Catalano

    Kenneth Christie

    Jasmine Marie Espinoza

    Dillon Green

    Nicole Hanf

    Emily Kali

    Daria Khasyanova

    Dustin Lovenberg

    Michael Mariani

    Abigail Martell

    Liam McClung

    Storrie McCullough

    Kevin McGroarty

    Annemarie Rodriguez

    Shelsie Saint Georges

    Brady Scullin

    Samantha Smith

    Martyna Telakowski

    Liam Tunick

    Lia Turcios Morales

    Parker Ulery

    Scarlett Zapata

    Grade 10

    Jakob Bell

    Jacqueline Brennan

    Adriana Ceglia

    Juliane Cerullo

    Lucinda Clauson

    Hunter Clouse

    Rachel Clowes

    Megan Francis

    Adrianna Gangi

    Bella Hoffman

    Jason Jankowski

    Brett Meyer

    Ariyana Poole

    Kayla Roth

    Sydney Stansfield

    Aaron Velez

    Alida Williams

    Grade 11

    Onuche Adejoh

    Grace Alderson

    Megha Amin

    Joseph Antonucci

    Andrew Boden

    Natalie Bovair

    Ajla Brescic

    Brianne Buckner

    Colin Canzone

    Sierra Chambers

    Michael Danziger

    Maranyelis Del Rio

    Ysela Gomez

    Keira Gramlich

    Alexander King

    Thinh Nguyen

    Julia Paiva

    Juliana Ramirez Ozuna

    David Rubenstein

    Aaniyah Stewart

    Jazzlyn Villafane

    Yinan Wang

    Colleen Yanavok

    Grade 12

    Calvin Balogh

    Marcus Bullock

    Julia Cusack

    Michael Georgiafentis

    Natalia Kalinowska

    Liam Kelly

    Michael Panach

    Natalie Parzero

    Tauri Riedener

    Laura Vassallo

    Honors

    Grade 9

    Allison Arancibia

    Jacob Arnott

    Karen Calderon-Villegas

    Leonardo Cavataio

    Ivan Cimafranca

    Christian Corallo

    Francesca Coremin

    Nicoletta Costanzo

    Camryn D’Agostino

    Amarna DeGil-Balija

    Kellan Faessinger

    Kaden Fleming

    Dylan Fowler

    Jack Fritzky

    Kevin Giusti

    Melia Gomez

    Ava Graceffo

    Nina Graceffo

    Nathan King

    Christian Kinney

    Lucas Koenig

    Robert Kranz

    Madison Kumetz

    Joseph Lengyel

    Carolina Lopez Berganza

    Emily Lotito

    Jordyn McConnell

    Sara McNamara

    Sarah Melgar

    Gianna Molinari

    Charlotte Molloy

    Caitlin Norberg

    Tehya Pallotta

    Evans Peralta

    Lyanne Pico

    Jakub Pietruszko

    Jacob Rodriguez

    Ava Schuffenhauer

    Keira Sullivan

    Miley Taddigs

    Lauren Tracey

    Tatiana Turull

    Eric Uzhca

    Ryan Yanavok

    Nelson Zuniga

    Grade 10

    Karl Andrew Adriano

    Elijah Arnott

    Grace Beckert

    Joel Berkowicz

    Joshua Bory

    Giavonna Brandon-Slater

    Derek Burnett

    Michael Costanza

    Stephanie De Los Santos

    Rosabella Errichetti

    Joshua Garrow

    Audrey George

    Matthew Grochulski

    Logan Haley

    Brooke Hannon

    Ava Hosonitz

    Thomas Jennings

    Nickolas Jikia

    Selina Kartscher

    Jack Kopich

    Janessa LaTorre

    Alfredo Lopez

    Jeanne Lyons

    Laura Martinez Espejo

    John Marx

    Madeline Mayhood

    Mayla McLean

    Rodolfo Morales

    Ashley Mueller

    Mattea Murray

    Riely O’Brien

    Sophia O’Connor

    Sarah O’Reilly

    Michael Parker

    Molly Perry

    Kayla Pigeon

    Jeffrey Quijada Perez

    Jaiden Rosenblatt

    Lucas Sarnella

    Michael Signorile

    Kayla Silvia

    Callista Stevenson

    Sara Vallianos

    Daniela Vazquez

    Regina Williams

    Daniel Wraith

    Zachary Wright

    Chris Zander

    Grade 11

    Joseph Agens

    Lila Baladi

    Brooke Belfiore

    Matthew Bustamante

    Melissa Carpentier

    Hannah Chavarria

    Casey Cimafranca

    Maddalena Cordero

    Leila Dauphin

    Erika Dietz

    Sydney Durand

    Jason Fancher

    Molly Gannon

    Melanie Gilmore

    Andrew Grant

    Annabelle Johnstone

    Anthony Kali

    Stephen Keenan

    Andrew Kmec

    Ryan Lachman

    Caitlin Leyson

    Mikayla Lucas

    David Manzi

    Denesia Mathurin

    Jenna McClellan

    Gabriella Morton

    Shannon O’Hagan

    Mikhail Osgood Myers

    Majd Othman

    Hannah Palaszewski

    Joshua Parker

    Ryan Pietz

    Jacob Roberts

    Mackenzie Rosequist

    Brody Shaffer

    Michael Shepherd

    Tyler Shogren

    Ryan Slahor

    Ella Smith-Christie

    Ryan Stricchiola

    Erin Sullivan

    Olaf Szekalski

    Timothy Walsh

    Rachel Willoughby

    Cassis Yappen

    Cooper Yowe

    Dareen Zarouk

    Grade 12

    Nicole Czarnecki

    Catherine DeLuca

    Victoria Erlemann

    Lillian Fejko

    Lynn Garrison

    Casey Gilbert

    Gianna Grassi

    Christian Grauer

    Jennifer Huiracocha

    Maha Iftikhar

    Shannon Jones

    Alexander Kaczynski

    Tyler Koenig

    Patrick Kurtz

    Owen Lyman

    Mia McLean

    Nicole Miller

    Delaney Milligan

    Iyana Nazario

    Tiffany Popelka

    Matthew Post

    Nicholas Proulx

    Alexander Ramirez

    John Riedener

    Victoria Roth

    Jade Rovinsky

    Emily Samson

    Christian Sanchez

    Nicole Sanders

    Nathan Sarnella

    Isabella Satterthwaite

    Caitlyn Smith

    Natalie Spatola

    Jimena Torres

    William Tranor

    Daniela Velarde

    Krista Wihlborg

    Connor Wittek

    Ava Zajaczkowski