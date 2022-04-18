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HONOR ROLL: Long Pond School

Long Pond SChool /
| 18 Apr 2022 | 04:47

    Third Marking Period

    High Honor Roll

    Grade 5

    Pablo Alvear

    Naomi Bagaub

    William Collins

    Jackson DuCharme

    Daniel Kurilko

    Arsenii Lipinskyi

    Noah Miranda

    Aden Nguyen

    Max Rearick

    Logan Sliker

    Chase Wolfe

    Grade 6

    Natalia Butas

    Jessica Clark

    Liliana Flynn

    Theresa Porter

    Vijay Arjith Rajakumar

    Jonathan Ward

    Grade 7

    Shirley Alarcon

    Matthew Alberto

    Avery Eigner

    Alexander Johnson

    Fionna Keith

    Brenna Koroski

    Jaida Long

    Anthony Quaglio

    Phoebe Smith

    Grade 8

    Evangeline Barry

    Taylor Benson

    Jack Boffa

    Kaya Collier

    Sean Dietz

    Samantha DuCharme

    Sadie Fagerlin

    Sinead Kerrick

    Madalyn Nolan

    Olivia Youngs

    Honor Roll

    Grade 5

    Autumn Bearden

    Nicholas Bezold

    Aaliyah Blanco

    Mia Blanco

    Cole Callaghan

    Audra Cooke

    Michael DelGuercio

    Adriana DiCapua

    Titus Dixon

    Riley Havens

    Maliya Khan

    Maya Khan

    Jacob Macikowski

    Jamari McCullough

    Rainer McNamara

    Liam Oliver

    Noah Renaldo

    Amelia Sciroppo

    Lillian Sciroppo

    James Sicovitch

    Jeovanni Simeone

    Wesley Solomon

    Finnigan Stowe

    Jacob Toczynski

    Sebastian Velasquez

    Landyn Zosche

    Grade 6

    Gwendolyn Alvarez

    Ozzy Ciuzio-Pelt

    Ethan Collier

    Margaret Daggett

    Aiden Gallo

    Sophie Ibaceta

    Olivia Inman

    Addison Petersen

    Maxwell Reed

    Eliana Roche

    Kayla Seeger

    Luke Tompkins

    Cole Young

    Jack Youngs

    Grade 7

    Nicole Benson

    Layla Calamusa

    Jaiden Cole

    Ethan Cooke

    Cassie Corby

    Aidan Elefante

    Knowledge Jones

    John Kurilko

    Paola Legra Cabrera

    Natalie Lewis

    Antonia Miragliotta

    Kaitlyn Steinwand

    Alexis Storch

    Ayden Zosche

    Grade 8

    Sadie Cooke Cornelius

    Riley Fleming

    Hunter Gallo

    Savannah Healy

    Douglas Hetzel

    Nicholas Kurilko

    Pawel Macikowski

    Abigail Martell

    Madison Martell

    Caitlyn Neill

    Abigail Paglia

    Janvi Patel

    Caitlyn Pokrywa

    Kortney Post

    Cera Steinwand

    Lanie Stutz

    Gianna Terranova

    Scarlett Vargas

    Jordyn Young

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