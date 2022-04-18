HONOR ROLL: Long Pond School

Third Marking Period
High Honor Roll
Grade 5
Pablo Alvear
Naomi Bagaub
William Collins
Jackson DuCharme
Daniel Kurilko
Arsenii Lipinskyi
Noah Miranda
Aden Nguyen
Max Rearick
Logan Sliker
Chase Wolfe
Grade 6
Natalia Butas
Jessica Clark
Liliana Flynn
Theresa Porter
Vijay Arjith Rajakumar
Jonathan Ward
Grade 7
Shirley Alarcon
Matthew Alberto
Avery Eigner
Alexander Johnson
Fionna Keith
Brenna Koroski
Jaida Long
Anthony Quaglio
Phoebe Smith
Grade 8
Evangeline Barry
Taylor Benson
Jack Boffa
Kaya Collier
Sean Dietz
Samantha DuCharme
Sadie Fagerlin
Sinead Kerrick
Madalyn Nolan
Olivia Youngs
Honor Roll
Autumn Bearden
Nicholas Bezold
Aaliyah Blanco
Mia Blanco
Cole Callaghan
Audra Cooke
Michael DelGuercio
Adriana DiCapua
Titus Dixon
Riley Havens
Maliya Khan
Maya Khan
Jacob Macikowski
Jamari McCullough
Rainer McNamara
Liam Oliver
Noah Renaldo
Amelia Sciroppo
Lillian Sciroppo
James Sicovitch
Jeovanni Simeone
Wesley Solomon
Finnigan Stowe
Jacob Toczynski
Sebastian Velasquez
Landyn Zosche
Gwendolyn Alvarez
Ozzy Ciuzio-Pelt
Ethan Collier
Margaret Daggett
Aiden Gallo
Sophie Ibaceta
Olivia Inman
Addison Petersen
Maxwell Reed
Eliana Roche
Kayla Seeger
Luke Tompkins
Cole Young
Jack Youngs
Nicole Benson
Layla Calamusa
Jaiden Cole
Ethan Cooke
Cassie Corby
Aidan Elefante
Knowledge Jones
John Kurilko
Paola Legra Cabrera
Natalie Lewis
Antonia Miragliotta
Kaitlyn Steinwand
Alexis Storch
Ayden Zosche
Sadie Cooke Cornelius
Riley Fleming
Hunter Gallo
Savannah Healy
Douglas Hetzel
Nicholas Kurilko
Pawel Macikowski
Abigail Martell
Madison Martell
Caitlyn Neill
Abigail Paglia
Janvi Patel
Caitlyn Pokrywa
Kortney Post
Cera Steinwand
Lanie Stutz
Gianna Terranova
Scarlett Vargas
Jordyn Young