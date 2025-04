Honor Roll: Newton High School 2nd Marking Period 2024-25

These are the honors rolls for Newton High School for the second marking period.

Students in the Cum Laude list have a grade point average (GPA) from 3.5 up to nearly 3.75 while Magna Cum Laude is for GPAs from 3.75 up to nearly 4 and Summa Cum Laude is for GPA of 4.0 or more.

Cum Laude

Grade 9

Camille Alexander

Shira Burgess

Rey Chiquito Rivera

Ozzy Ciuzio-Pelt

Matthew Fisk

Laura Guevara

Maycol Gutierrez Molina

Eric Hernandez Herrera

Ava Kithcart

Erik Kristiansen

Miles Livigne

Jhalil Luthers

Tyler Marion

Ashley Nolan

Isabella Salcedo

Madison Schick

Caulder Tellbuescher

Devon Touw

Jonathan Ward

Grade 10

Mackenzie Allen

Tatyana Anthinez

Lina Brunelle

Jasmine Christ

Kai DeJesus-Gonzalez

Betsaida Garcia

Bella Guzzo

Knowledge Jones

Allison Lamberti

Joseph Melillo

Alan Peralta-Ortega

Ethan Roes

Deanna Serafinas

Piper Torella

Nia Williams

Hunter Wolfe

Grade 11

Anna Agnoli

Tyler Bailey

Emerson Bejarano Estrada

Dylan Canniff

Elijah Carlson

Vincent Cipriano

Sabrina DeSousa

Sara Dietz

Logan Egner

Jaslene Figueroa

Charles Fuller

Mackenzie Greenhalgh

Keyla Hernandez-Dominguez

Allyson Maffia

Zoe Mills

Jayden Mims

Haley Morodan

Sa’ Paul

David Paz

Tyler Ramos-Womack

Lillian Sauchelli

Scarlett Vargas

Jose Vasquez

Lainey Wyczynski

Grade 12

Eraldo Aguilar-Romero

Danielle Burgos

Michael Current

Joseph Gigante

Michael Hendershot

Jack Hunterton

Madison Lippe

Nathaniel Logan

Kaitlynn Reid

Keira Restrepo Rios

Nehemiah Vasquez

Grey Wright

Magna Cum Laude

Grade 9

Noah Alcantara

Juliana Annunziata

Zanthia Blackshear

Jessica Clark

Ethan Collier

Margaret Daggett

Noah Decker

Brody DeFrank

Gavin Dobson

Romina Garcia-Solis

Jax Hill

Olivia Inman

Isla Mills

Alyssa Negron

Aurora Nilsen

Arsenii Pastukh

Jenish Patel

Lars Pierson

Aurora Post

Vijay Rajakumar

Baylie Rawson

Alejandra Reyes-Abreu

Cameron Roche

Kayla Seeger

Quinn Stoner

Tucker Young

Dulce Zacal Sanchez

Brayden Zenon

Grade 10

Joslyn Anderson

Nicole Benson

Layla Calamusa

Ethan Cooke

Cassie Corby

Meadow D’Annibale

Stephano Dellamonica

Josie Faines

Haralambos Gergatsoulis

Makaylah Hasan

Mayrin Hernandez-Vargas

John Kurilko

Giovanna Lydon

Patrick McCauley

Jacob McKenna

Christopher Moran-Cervantes

Brianna Murray

Shawn Nazaire

Rebecca O’Brien

Mary Riley

Addis Rivera Galeano

Carlos Rivera-Balderas

Alexander Robinson

Brandon Roes

Logan Scuralli

Alexis Storch

Carson Tellbuescher

Austin Willis

Grade 11

Leilani Ascencio

Tyler Catalano

Michael Cooke

Gianna Cosgrove

Lilly Efremov

Justin Evanski

Savannah Healy

Simon Henry

Kali Kapetanakis

Jacy Kerner

Jalen McClure

Edward Muldoon

Caitlyn Neill

Camilo Rodriguez

Kameko Sibblies

Zachary Smith

Emily Southard

Cera Steinwand

Lukas Straub

Lanie Stutz

Tamara Taylor

John Tinio

Ryan Wuitik

Adam Yacuk

Grade 12

Jasmine Bridgers

Irene Choi

Nicholas Christensen

Ryan Corino

Arianna Cruzado

Eli Demetrio

Kyle Dickson

Juliann Drake

Emma Eigner

Destiny Figueroa

Ella Iatesta

Madison Jones

Tyler Lombardo

Vincent Lovasi

Emily Lynn

Deborah Mastrolacasa

Emily Milej

Kai Moody

Jack Rearick

Quinn Strangeway

Giselle Villagomez

Chesney Walsh

Thomas Weissensee

Summa Cum Laude

Grade 9

Ruth Alcivar

Gwendolyn Alvarez

Lindsay Ambjor

Natalia Butas

Jack Christensen

Reid Corino

Evan Cotter

Kaden Estremera

Liliana Flynn

Sophie Ibaceta

Selah Jordan

Alexander Ludwig

Alaina Mancuso

Caela McGuire

Skylar Mims

Aneek Mukherjee

Leo Natale

Liah Ortiz

Theresa Porter

Olivia Reid

Christina Roque

Isabella Rubino

Layne Smith

Trevor Sutphen

Cali Tellbuescher

Matthew Thiel

Jamason Trout

Jack Youngs

Grade 10

Ava Aghahowa

Matthew Alberto

Tyler Amorese

Morgan Daingerfield

Jayden Diaz

Avery Eigner

Ethan Haiduc-Dale

Nathaly Hernandez-Reyes

Ana Javier-Arechiga

Alexander Johnson

Haeleigh Lestz

Jaida Long

Yessenia Maas Ramirez

Ethan McLaughlin

Esmeralda Merlo

Rachel Mitchener

Megan Muldoon

Anthony Quaglio

Anthony Romeo

Dylan Sousa

Kaitlyn Steinwand

Matthew Van Houten

Chase Vince-Cruz

Nicholas Wojtach

Grade 11

Huda Amir

Evangeline Barry

Taylor Benson

Jeremy Binag

Jack Boffa

Justin Brady

Harsh Brahmbhatt

Meyli Cardona

Tyler Casper

Sarah DeBroux

Nicholas Deiorio

Isabella DeLeon

Nikkolo Delli Santi

Sean Dietz

Samantha DuCharme

Matthew Ellsworth

Max Faye

Riley Fleming

Jourdan Franco

Gittel Friedman

Joseph Gallucci

Sophia George

Demetrios Gergatsoulis

Christabella Hannan

Addison Hardin

Ganon Hawryluk

River Jordan

Eevi Kankkunen

Sinead Kerrick

Nicholas Kurilko

Pawel Macikowski

Ryan Marschall

Madison Martell

Nancy Narvaez

Madalyn Nolan

Ava Novosel

Abigail Paglia

Thomas Phillips

Reilly Poff

Ian Rivera

Aubrey Sawler

Catherine Shushkovsky

Arianna Stroppa

Emma Trout

Vanessa Van Houten

Jaclyn Vena

Aidan Wortmann

Jordyn Young

Olivia Youngs

Grade 12

Emily Artrip

Lorenzo Belcaro

Sean Benitz

Cora Bermingham

Hunter Bickerton

Shane Bickerton

Gavin Blanchard

Shaun Blaszak

Ryan Bollette

Dominick Bongiardina

Eliana Calamusa

Benjamin Calandriello

Natalie Carchia

Benjamin Chan

Maria Choc-Maquin

Dylan Cole

Anyi Cuc Caal

Colin Daggett

Alexis Davis

Kirsten Ehrenberg

Sofia Garibaldi

Travis Geisinger

Kristina Gerndt

Jay Granholm

Ty Guzzo

Duncan Henriquez

Star Impink

Andrina Ismail

Alex Karr

Dasha Kerner

Ashley Kiefer

Benjamin Knehr

Maksimilian Lahu

Brenda Lamberti

Bryce Lombardo

Maria Lopez Salazar

Eliana Lugo

James Marotta

Finnegan Martin

Maxwell Maslowski

Daniel May

Olivia May

Sophia May

Riley Mills

Matthew Miranda

Ashley Montes

Andrew Niemynski

Sebastian Pallozzi-Haynes

Olivia Pasquale

Delia Peralta

Sahara Pereira

Devin Pfeifer

Aiden Post

Jack Quintas

Julia Reasoner

Karianna Reiersen

Paul Reinhart

Moss Sanchez Vinces

Alondra Sanchez

Maria Sanchez-Rivera

Sofia Santana

Micaela Schlesner

Halle Schuele

Matthew Siegel

Ione Smith

Aaron Stone

Andrew Stone

Jolen Stoner

Samantha Sutton

Nana nhyira Tabiri

Reyna Tango

Brandon Taylor

Barry Thomson

Anthony Tudda

Henry Valencia

Michael Velasco

Sophia Vigorito

Christopher Wojtach