Honor Roll: Valley Road School

Valley Road School /
| 21 Nov 2025 | 01:19

    High Honor Roll

    Grade 6

    Rose Bolognini

    Christopher Colon

    Caraline Ely

    Benjamin Gullotta

    Jackson Light

    Gavin Wachterhauser

    Grade 7

    Amaia Abreu Cruz

    Danna Auzay Oleas

    Brooke Bovay

    Leah Buck

    Julia Villani

    Grade 8

    Faith Anderson

    Kyleigh Hoffman

    Colin Palermo

    Maxwell Slader

    Scarlett Stansfield

    Oliva Yowe

    Honor Roll

    Grade 6

    Grace Anderson

    Brooke Campanile

    Kaylee Campbell

    Steven Frank

    Emma Frueholz

    Alexa Karadzhova

    Emma Leuze

    Olivia Leuze

    Rismaily Martinez Lopez

    Brandon Medina

    Anaya Morales

    Kamilah Morales

    Dylan Ortiz Barrientos

    Nathaly Ortiz Flores

    Gunner Porter

    Karla Valdez Villafuerte

    Noah Wohltman

    Mariana Zuniga

    Grade 7

    Danna Benitez

    Nathan Ciampa

    Sophie Dessalines

    Alessandro DiMartino

    Malea Fernandez

    Gregory Hansen

    Jason Hartle

    Levi Hattenbach

    Rosalie Lalama

    Clark Leyson,

    Dejan Milanovic

    Kamaul Nelson

    Chase Penza

    Vincenzo Racanati

    Madison Schiavo

    Jack Stansfield

    Grade 8

    John Bolognini

    Jacob Campbell

    Alasia Green

    Violet Hanusek

    Juliet Heins

    Jazmin Monroy-Vasquez

    Hannah Scharfstein