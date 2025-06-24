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Lenape Valley High School Class of 2025

| 24 Jun 2025 | 04:16
    Lenape Valley High School Class of 2025

Zasha Nicolle Acosta Calix

Karl Andrew F. Adriano

Maryangel Alarcon

Megan Elizabeth Allen

Lucas Elliott Angeline

Elijah John Arnott

Cristian Yulion Barahona Lopez

Grace beckert Ann Beckert

Jakob Kenny Bell

Joel Marcus Berkowicz

Joshua T. Bory

Giavonna M Brandon-Slater

Jacqueline Reneé Brennan

Derek Adare Burnett

Dafnne Melanny Antonia Camus Sanchez

Justin Russell Caprio Peterson

Adriana Marie Ceglia

Mia Elizabeth Centurion

Michael James Cerami Jr

Kevin Cerrata Romero

Juliane Rebecca Cerullo

Brianna B Chacko

Lucinda Marie Clauson

Hunter Michael Clouse

Rachel Lea Clowes

Addison Paige Coles

Cooper Joseph Cosenza-Schaming

Michael Thomas Costanza

Alexander James Costanza

Jonathan R Culleny

Ashley Curry

Emma Grace D’Olivo

Grace Elizabeth Davis

Stephanie N De Los Santos

Ty Brown Dellicker

Gianna Brielle DeMarco

Fabrizio Carmelo DiMartino

Gianna Marie DiMeo

Rosabella Errichetti

Aurel S Escheik

Isaia A Espinoza

Shea McKenna Ewer

Xander Jacob Faller

Megan Francis

Tanner Patrick Gaboda

Adrianna Tia Gangi

Julian Alexander Garcia

Sofía Gómez Garzón

Nathan Andrew Gonzalez

Lucas Simon Granada

Gage Harbin Graziano

Dmytro Grechko

Matthew Grochulski

Logan Haley

Brooke L. Hannon

Robert Edward Hathaway III

Aliyah Renee Heins

Paige Emily Henriksen

Bella Marie Hoffman

Ava Lauren Hosonitz

Zion Zachary Huaman

John Christian Hulse

Jason Brady Jankowski

Thomas Brian Jennings

Nickolas Nodari Jikia

Alyson Marie Kelly

Jack Ryan Kopich

Gabrielle Mae Kot

Samantha Jo Krauklis

Janessa Marie LaTorre

Aiden Matthew LeoGrande

Isabella Elyse Londono

Alfredo Fernando Lopez Moreau

Jeanne Rose Lyons

Benjamin E. MacMillan

Janelle Marie Marks

Kieran Payton Marone

Laura D. Martinez

John Joseph Marx

Tabbitha Ann Materowski

Madeline Elizabeth Mayhood

Devynn Lucia McCleary

Kylee Morgan McCracken

Mayla Alexa McLean

Brett D. Meyer

Nicholas John Milone-Clapp

Stephen George Moodie III

Rodolfo Jr Morales

Kelly M Morales

Ashley Payton Mueller

Mattea Alexandria Murray

Michael A Nadeau

Sofija Nikolovska

Riely K O’Brien

Austin Dewitt O’Connor

Melvin Ochoa Ramirez

Sophia Isabelle O’Connor

Vincent Joseph Oliveri

Sarah Brigid O’Reilly

Christian Lawrence Pak

Sean John Palermo

Natalia Panesso Osorio

Michael Thomas Parker

Marc Brandon Pavese

Jeffrey Quijada Perez

David D. Perez

Sophia Grace Perrini

Molly Camaryn Perry

Tonianne Petito

Jack Christopher Phelps

Kayla Jean Pigeon

Ariyana N Poole

Iann Svens Proano

Gina Abena Woete Quarranttey

Nicholas J. Quinn

Mackenzie V Reed

Michael C Ribeiro Dos Santos

Cameron Devlin Riboldi

Robert William Rice

Liliana Kathryn Roeder

Jaiden Shane Rosenblatt

Kayla Marie Roth

Milagros Jazmin Rundie Nieves

Tyler Joseph Ruppert

Brianna Louise Sadowski

Dannalyn Sandi Duran

Gianna Marie Santana

Lucas Sam Sarnella

Ariana Nicole Scarpati

Andrew Paul Schnetzer

Madelyn Margaret Schuddeboom

Lucas Foster Sheneman

Michael Edward Sheridan

Michael J. Signorile

Kayla Silvia

Kendra Olivia Smith

Sara Leorah Spring

Sydney Brooke Stansfield

Callista Kay Stevenson

Michael Ryan Sweizer

Joseph Anthony Talmadge

Cassidy A. Truesdell

Aiden James Van Bomel

Heiner L Vargas

Miguel Alexander Vasquez

Daniela Vazquez Hernandez

Julian Velasquez Vargas

Aaron Velez

Adam Lloyd Wien

Sagan Maxwell Williams

Regina Dee Williams

Alida Scarlett Williams

Zachary Elias Wright

Stephen Wszolek

Maxwell Robert Yanagi

Aris Rorison Zajaczkowski

Christopher J. Zander