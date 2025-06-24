Lenape Valley High School Class of 2025

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Karl Andrew F. Adriano
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Elijah John Arnott
Cristian Yulion Barahona Lopez
Grace beckert Ann Beckert
Jakob Kenny Bell
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Joshua T. Bory
Giavonna M Brandon-Slater
Jacqueline Reneé Brennan
Derek Adare Burnett
Dafnne Melanny Antonia Camus Sanchez
Justin Russell Caprio Peterson
Adriana Marie Ceglia
Mia Elizabeth Centurion
Michael James Cerami Jr
Kevin Cerrata Romero
Juliane Rebecca Cerullo
Brianna B Chacko
Lucinda Marie Clauson
Hunter Michael Clouse
Rachel Lea Clowes
Addison Paige Coles
Cooper Joseph Cosenza-Schaming
Michael Thomas Costanza
Alexander James Costanza
Jonathan R Culleny
Ashley Curry
Emma Grace D’Olivo
Grace Elizabeth Davis
Stephanie N De Los Santos
Ty Brown Dellicker
Gianna Brielle DeMarco
Fabrizio Carmelo DiMartino
Gianna Marie DiMeo
Rosabella Errichetti
Aurel S Escheik
Isaia A Espinoza
Shea McKenna Ewer
Xander Jacob Faller
Megan Francis
Tanner Patrick Gaboda
Adrianna Tia Gangi
Julian Alexander Garcia
Sofía Gómez Garzón
Nathan Andrew Gonzalez
Lucas Simon Granada
Gage Harbin Graziano
Dmytro Grechko
Matthew Grochulski
Logan Haley
Brooke L. Hannon
Robert Edward Hathaway III
Aliyah Renee Heins
Paige Emily Henriksen
Bella Marie Hoffman
Ava Lauren Hosonitz
Zion Zachary Huaman
John Christian Hulse
Jason Brady Jankowski
Thomas Brian Jennings
Nickolas Nodari Jikia
Alyson Marie Kelly
Jack Ryan Kopich
Gabrielle Mae Kot
Samantha Jo Krauklis
Janessa Marie LaTorre
Aiden Matthew LeoGrande
Isabella Elyse Londono
Alfredo Fernando Lopez Moreau
Jeanne Rose Lyons
Benjamin E. MacMillan
Janelle Marie Marks
Kieran Payton Marone
Laura D. Martinez
John Joseph Marx
Tabbitha Ann Materowski
Madeline Elizabeth Mayhood
Devynn Lucia McCleary
Kylee Morgan McCracken
Mayla Alexa McLean
Brett D. Meyer
Nicholas John Milone-Clapp
Stephen George Moodie III
Rodolfo Jr Morales
Kelly M Morales
Ashley Payton Mueller
Mattea Alexandria Murray
Michael A Nadeau
Sofija Nikolovska
Riely K O’Brien
Austin Dewitt O’Connor
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Sophia Isabelle O’Connor
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Sarah Brigid O’Reilly
Christian Lawrence Pak
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Natalia Panesso Osorio
Michael Thomas Parker
Marc Brandon Pavese
Jeffrey Quijada Perez
David D. Perez
Sophia Grace Perrini
Molly Camaryn Perry
Tonianne Petito
Jack Christopher Phelps
Kayla Jean Pigeon
Ariyana N Poole
Iann Svens Proano
Gina Abena Woete Quarranttey
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Mackenzie V Reed
Michael C Ribeiro Dos Santos
Cameron Devlin Riboldi
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Milagros Jazmin Rundie Nieves
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Sara Leorah Spring
Sydney Brooke Stansfield
Callista Kay Stevenson
Michael Ryan Sweizer
Joseph Anthony Talmadge
Cassidy A. Truesdell
Aiden James Van Bomel
Heiner L Vargas
Miguel Alexander Vasquez
Daniela Vazquez Hernandez
Julian Velasquez Vargas
Aaron Velez
Adam Lloyd Wien
Sagan Maxwell Williams
Regina Dee Williams
Alida Scarlett Williams
Zachary Elias Wright
Stephen Wszolek
Maxwell Robert Yanagi
Aris Rorison Zajaczkowski
Christopher J. Zander