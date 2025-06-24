Pope John XXIII High School Class of 2025

Donald Thomas Almeyda
Alexandra Arbore
Anthony Arbore
Taylor MacKenzie Ashworth
Eunice Marielle Atta
Rhys Jacob Austin
Andrew Paul DeLuna Balisi
Simone Julia Barranco
Magnuss G. Bars
Kai Y. Batchelor
Gabriella Rose Bisbing
Gianna Marie Bisbing
Grace M. Bobbie
Sophia A. Breitwieser
Harrison Francisco Burgess
Matthew Jeffrey Calo
Marisa Margaret Captoni
Allison Lucy Carlucci
Nicholas Joseph Cetani
Arianna Melisa Childs
Victoria Karen Ciliberti
Vincent Francis Clerico
Jarrod Christian Cofrancesco Jr.
Marco Alexander Concha
Isabella Lynn Cosic
Julius Czarnecki
Reagan A. Daly
Omar K. Daniel
Damen Gary DeFazio
Jenna DeLane
Sloane Victoria Dengler
Frank DeNicola
James Robert DeSilver
Keira Charlotte Donegan
Kasey J. Dugan
Richard C. Durgin
Emily L. Dyer
Jaidyn I. Falcone
Kate Margaret Fiore
Peyton Christopher Fox
Brady J. Glory
Avery Faith Griffin
John Lawson Groff
Matthew Alexander Guevara
Naa-Ashiley Hanson
Caelan Leigh Healy
Travis John Heller
Audrey Grace Higgins
Tylik Hill
Sarah Angeline Holgado
Jake Calixto Holly
Tyler Houser
Benjamin Janiszewski
Jack Jaro siewicz
Luke Jarosiewicz
Sidney Thor Johansen
Evan Johnson
Wesley M. Johnston
Remmi Catherine Joustra
Romie Annaleigh Kalupy
Sofia Rose Keller
Ava Marie Kelly
Tricia Mikayla Kelly
Samantha Lola Kemp
Katherine Michaela Klebez
Nicholas Charles Koester
Joseph Leppert
Elliot Isaac Levine
Lukas Liakhovitch
Amber R. Little
Sean-Jesus Maximus Llamoca
Alexandra Mae MacMullin
Jadon Patrick MacMullin
Chloe Jazelle Madry
Tara Govindarajkumar Makhija
Raymond Manning
Nicolas Anthony Marchionda
Marissa L. Marston
David Martinez-Partida
Frank C. Marucci
Miles Patrick Masone
Brandon William McIvor
Lucas Antonio Martinez Mesaros
Isabella Metternich
Katy L. Miller
Iain James Mills
Srinat T. Moorthy
Robert Thomas Mortillo
Quinn C. Muli
Fallon Rea Nalbach
Benjamin James Nascimento
Heidi R. Nicholls
Katelyn Jane Nolan
Vincent M. Notarnicola
Zachary Thomas Nowel
Lukas Nynka
Katie Ann O’Keefe
Daniel John O’Leary
Caitlin Elizabeth O’Malley
Brendan Matthew Opat
Trevor O’Toole
Evangeline Loreta Pabalan
Andrew James Pami
Joseph Christopher Pappa
Jackson Cole Pascale
Lauren Grace Pennino
Jordan Perez
Charles William Peterson
Hannah Faith Peterson
Rylee Marie Petrucelli
Samantha Grace Piotrowsky
Preston John Pirrello
John Andrew Portman
Anya Elizabeth Pucci
Emilie Nicole Rakoski
Michael R. Ramirez
Cooper Stephen Randall
Patrick Aaran Robinson
Luigi Sebastian Rondon
Joseph Rozynski IV
Amanda Marie Ruby
William F. Ryan V
Jack Sacchiero
Andrew A. Sanchez
Anthony Obert Schnabel
Thaddeus Robert Schreiber
Nina Seals
Meredith Severinsen
Samantha Lee Shack
Maxwell Grant Sharrett
Alexander Joseph Slater
Jordyn Grace Smith
Justin W. Smith
Kyle Sobczyk
Christian Robert Stone
Nicholas Paul Struble
Jude Richard Swakopf
Holly Elizabeth Swistak
Madison Renee Tierney
Ian M. Torres Miranda
Alyssa Marie Trendafilov
Madeline Elizabeth Tybur
Nicholas Anthony Vannatta
Tristan G. Vollero
Rebecca C. Walker
Carson Jay Walsh
Joshua L. Watson
Cody J. Williams
Andrew J. Wilson
Kevin Bruno Wilson
Phoebe Hyo-Rin Woo
Samantha H. Zborowski