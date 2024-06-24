Kittatinny Regional High School Class of 2024

Abigail Albert
Joseph P. Allison
Jacob Tanner Autore
Brian Timothy Babcock
Reana Leigh Baumann
Aiden Matthew Bello
Peyton Kathryn Berg
Nicholas Kyle Bradley
Audrey Anastasia Bruno
Dominic Q. Buff
Delaney Elizabeth Burke
Harmony Rose Butkovich
Cambria Call
John Patrick Carman
Brianna Alexandra Casale
Abigail Christie Chamberlain
Juliana Catherine Chapple
Tyler J Chodack
Bryce Ethan Coesfeld
Gavin Collier
Andrew Jay Conklin
Everett M. Conklin III
Kristal Marie Cruz
Julie Ann Curtis
Matthew A. Czerepuszko
Laryssa F. Da Silva
Cole R. Davis
Kylie Lorraine DePalma
Juliana Ann DeStefano
Rose Mary Doherty
Clayton Travis Doyle
Ian Driscoll
Speros Michael Ellis-Ulmer
Haley Ennis
Belal Ezat
Daniel Ward Fahey
Vincent S. Fasolo
Ryan Edward Fearon
Carter William Festa
Madison Alexa Franek
Ashton B. Frint
Trey Brady Gallant
Kora Aurelia Garcia
Kelly Claire Gordon
Jacob Grubb
Sarah Elizabeth Guthrie
Chase Anthony Hansen
Albaraa Khamis Hassan
Tyler Hennion
Bella Hewitt
Emily Rae Hicok
Abigail C. Hirsch
Aliya Lucille Holzli
Edmond Horvath
Giannamarie Hrehorovich
Ryan Joseph Hudock
Jack L. Jacinto
Lily Evelyn Johnson
Meira Kaplin-Graham
Laney Madison Keates
Brayden Joseph Kelly
Peyton Carole Kelly
Morgan Ilena Kemeny
Mason James Kinney
Rachel Jamie Kline
Makenzie L. Kover
Cody Michael Kuczynski
Alexander L. Laoudis
Luke Benjamin Laukaitis
Alyssa Levin
Charles Daniel Lindo
Amanda Christine Lo
Tucker David Lockburner
Olivia Nancy Lombardo
Salvatore Rosolino Lombardo
Steven Long
Brooke Taylor Lordy
Jack Thomas Mahoney
Britany Johanna Maio
Daniel E. Mauro
Peter Anthony Mazzola
Owen Matthew McGill
Andrew Mark Mehringer
Daisy Ann Michael
Sophia Angelique Molfetto
Natalie Elizabeth Mulroy
Quinn Murphy
Brooke Ryan Nelson
Jayden John Niemasz
Kianna Cortes Nieuzytek
Angela Kathryn Ochrym
Kaleb Christopher Klay Ogar
Hanna Jane Olsen
Ava Sophia Ortiz
Isabela Osorio
William Anthony Palsgrove
Joshua Pappa
Eight Pazdzierski
Zachary Thomas Pender
Mario Darren Perrotti
Michael Anthony Pierce
Jacob Evan Pool
Jeremy Pronesti
Nicholas M. Reo
Kyle John Rittweger
Evan Raul Rodriguez
Gabrielle Lynn Russo
Thomas Anthony Salokas
Peyton Saul
Jacob Roy Savage
William H. Sayler
Tyler J. Scarpone
Teagan Erin Shea
Reece James Smith
Nathan Stanwick
Matthew Gerald Stenderowicz
Dylan J. Strada
Brady Strong
Kimberly Zuly Svenson
Annalyse Elizabeth Tattoli
Delaney Grace Taylor
Lukasz Piotr Telecki
Kyle R. Theobald
Hunter Robert Thibault
Ian Curtis Traverse
Rutger Alan Vitez
Sophia Joan Vitez
Cameron Alexandria Volpe
Jesse Anthony Waldron
Colin Michael Webb
James Garrett Whitby
Iris Ann Wikander
Emma Mae Williams
Eric James Winkelman
Emilie Kate Woollen
Yuki Nikole Wykoff
Liliana Zaku-Ramos
Stanley Gregory Zeveney
Dylan Zupkay