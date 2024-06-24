Lenape Valley Regional High School Class of 2024

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Mary Margaret Hallowich
Keira Ann Ji Gramlich
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David Kraus Jr.
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Jadyn Kaci Kappes
Stephen Thomas Keenan III
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Jeilly Nikolle Mejia Martinez
Nina Marie Michaels
Yilianna Maria Molina
Cristian Fernando Morales Morales
Gabriella M. Morton
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Mikhail Osgood Myers
Sophia A. Nadeau
Thinh C. Nguyen
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DiAnna Nicole Plantamura
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Mackenzie Jordyn Rosequist
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Gavin Schikkinger-Hand
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Nina Carmen Skibicki
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Ella Brooke Smith-Christie
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Chelsea Michelle Struble
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Olaf Szekalski
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Eva Marie Tomasheski
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Timothy Michael Van Klingeren
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