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Lenape Valley Regional High School Class of 2024

Stanhope /
| 24 Jun 2024 | 07:50
    LV1 The Lenape Valley Regional High School Class of 2024. (Photo by Maria Kovic)
    LV1 The Lenape Valley Regional High School Class of 2024. (Photo by Maria Kovic)
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Salutatorian Bethany Mayer speaks during the ceremony.
    Salutatorian Bethany Mayer speaks during the ceremony.
    Lenape Valley Regional High School Principal Doug Reynolds speaks at graduation.
    Lenape Valley Regional High School Principal Doug Reynolds speaks at graduation.
    Lenape Valley Regional Board of Education president Richard Kuncken speaks at graduation.
    Lenape Valley Regional Board of Education president Richard Kuncken speaks at graduation.
    The Lenape Valley Regional High School faculty and staff.
    The Lenape Valley Regional High School faculty and staff.
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024
    Lenape Valley Regional High School Class of 2024

Amira Abdallah

Onuche Gervais Adejoh

Joseph Scott Agens Jr.

Sofia Isabella Agudelo

Grace Evelyn Alderson

Megha Amin

Ainsley Beth Angell

Joseph L. Antonucci

Luca Antonucci

Aniella Rose Aragona

Lila Baladi

Brooke Alexandra Belfiore

Andrew B Bicher

Sofia Lori Billich

Christian William Blaho

Andrew William Boden

Kayla Wisdom Bolanos Cortes

Natalie D. Bovair

Jonathan R. Branagan

Ajla Brescic

Brianne A. Buckner

Gillian Busniak

Matthew Bustamante

Joel Cano

Colin John Canzone

Matthew Thomas Cardin

Melissa Brianne Carpentier

Erick Jossue Cedeno Andrade

Sierra Jayde Chambers

Hannah Elisa Chavarria

Edward Raymond Church

Alison Paige Church

Casey Matthew Cimafranca

Abigail C Coppolella

Maddalena Sofia Cordero

Samantha A Coremin

Sophie Costanza

Natalie Grace Crispino

Michael John Danziger

Léïla Ruby-Gaëlle Dauphin

Ella Rose De Decker

Daniel James DeAngelis

Hunter Hughes DelValle

Ryan James Dempsey

Dylan Peter DePalma

Erika N. Dietz

Peter Robert Dlugos

Lorelei C. Domick

Adelyn Grace Doyle

Gavin Alexander Dugasz

Sydney Madison Durand

Daniel R. Esposito

Mason David Esposito

Jason Casimir Fancher

Lindsay Christine Fehir

Marcos Sebastian Flores Solis

Luca Jordan Fowler

Faith Noelle Fralley

Caitlin Grace Friedlander

Esther Alicia Galan

Claire Autumn Gallagher

Molly Ann Gannon

Madelyn Mia Garnett

Ashley Gilmore

Melanie Grace Gilmore

Ella Jean Gomez

Ysela Isabel Gomez

Andrew Joseph Grant

Mary Margaret Hallowich

Keira Ann Ji Gramlich

Annabelle Jean Johnstone

David Kraus Jr.

Anthony John Kali

Jadyn Kaci Kappes

Stephen Thomas Keenan III

William S Kelly

Alex Michael King

Andrew Richard Kmec

Alexa June Krassner

Aidan Patrick Krause

Ryan Joseph Lachman

Jhett Robert Laurie

Alvaro Jose Lazo

Daniel John Leahy

Caitlinjewel Leyson

Pablo Jr. Lopez Portillo

Markus Yohan Lubérisse

Mikayla Rae Lucas

Bonnie Marie Lynn Munoz

Ava Michelle Madonna

Nicholas Madrid

David James Manzi

Jake Paul Marcisak

Denesia Anna Mathurin

Bethany Grace Mayer

Jenna Grace McClellan

Noah John McClung

Jonathan James McKenna

Ryan A. McLaughlin

Mason Hamilton McLean

Jeilly Nikolle Mejia Martinez

Nina Marie Michaels

Yilianna Maria Molina

Cristian Fernando Morales Morales

Gabriella M. Morton

Martin William Murphy

Mikhail Osgood Myers

Sophia A. Nadeau

Thinh C. Nguyen

Joshua Nicholas Nisbet

Shannon Marie O’Hagan

Jazzlyn Amaris Olivier

Nicholas John Ortiz

Majd Basim Othman

Christopher O’Toole

Sila Ozbay

Julia Rose Paiva

Hannah Shea Palaszewski

Lillian Sophia Papendick

Julia Nicole Parise

Joshua Albert Parker

Akshat V. Patel

Will Elliott Petrie

Nicolas Pietruszko

Ryan Edward Pietz

Mia Ximen Pimentel Arias

DiAnna Nicole Plantamura

Landon Michael Powers

Gabriel K Quarranttey

Elise Rosemary Quirk

Juliana Gisselle Ramirez Ozuna

Giada Rose Richards

Jacob E. Roberts

Anna Lisa Rosenfeld

Mackenzie Jordyn Rosequist

Julie Amber Rovinsky

David A Rubenstein

Olivia Maryellen Sanchez

Sarah Grace Sandow

Gavin Schikkinger-Hand

Brody Grant Shaffer

Raya Pearl Shefferman

Michael J. Shepherd

Holly Elizabeth Shertz

Tyler Christopher Shogren

Nina Carmen Skibicki

Ryan John Henry Slahor

Ella Brooke Smith-Christie

Kara Meghan Sowell

Aaniyah Brielle Stewart

Ryan Michael Stricchiola

Chelsea Michelle Struble

Erin Elizabeth Sullivan

Olaf Szekalski

Melanie Valeria Tapia

Eva Marie Tomasheski

Crystabel Jahaira Torres

Ian Caled Urena Barrantes

Timothy Michael Van Klingeren

Dylan David Van Tuyl

Daniela Lucia Velarde

Izabella C Velasco

Mia Katherine Vergano

Catalina Villacis

Rachel Alessandra Villanueva Cruz

Dayanara Y. Villarroel

Keith Wagner Jr.

Timothy Neville Walsh

Matthew James Walter

Chloe Wang

Addison Jordan Wasik

Aidan Timothy Waters

Rachel Elizabeth Willoughby

Colleen Grace Yanavok

Cassis Anjolie Yappen

Harlow Aubrey Yappen

Cooper James Yowe

Dareen Zarouk

Ryan William Zimmerman