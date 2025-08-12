x
Augusta. New Jersey State Fair-Sussex County Farm & Horse Show

| 12 Aug 2025 | 04:29
    The Puppy-Wuppy Dog Obedience Team performs Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    A jazz parade at the fair Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The horse show at the New Jersey State Fair-Sussex County Farm & Horse Show on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Scarlett Pollara of Wayne at the Hot Dog Pig Races on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Fair-goers go fishing Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Leading livestock across the fairgrounds Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Little Mister Hamburg Mason Brunda is interviewed by Jessica Jansen during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Residents look at the Art in Sussex County show during a Meet the Artists reception Thursday evening, July 31 before the fair begins. (Photo by Maria Kovic)
    Kinsley Loggan and her calf at the fair Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Song and dance at the fair Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    A prize winner Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    Children help clean up after the cows Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Fair-goers take a ride Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Franklin Gunderman eats corn on the cob Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Lea Gunther at the 4-H food booth Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Clark Hornblower, 4, of Newark plays in foam at the fair. (Photo provided)
    Eleanor Posthumos holds a baby pig Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers on the tractor ride Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Hot Dog Races at the fair Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Beer judging Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    The Demolition Derby on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Fair-goers ride the swings Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    A fair-goer tries her luck with darts Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    The Cheviot sheep competition Saturday, Aug. 2 at the New Jersey State Fair-Sussex County Farm & Horse Show. (Photo by Nancy Madacsi)
    4-H horse show Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    A young fair-goer on the merry-go-round Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers watch battling robots Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    Charlotte Hewitt poses for a photo in a cutout Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Becky Aron and her award-winning Cheviot sheep Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    The Puppy-Wuppy Dog Obedience Team performs Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Dwight Scott judges poultry Saturday, Aug. 2 at the fair. (Photo by Nancy Madacsi)
    The crowd at the fair Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Workers at the Grange Grill on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Kaleigh Hansen of Lafayette Federated Church does face painting Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Lafayette Federated Church members Carolyn and Fred Malone, Sue Bates, Steve Morris and Lisa Kaelblain. (Photo by Nancy Madacsi)
    The Knights of Columbus dining area. (Photo by Nancy Madacsi)
    Maddie Jakob, Holly Sajdak, Denise Current, Peggy MacMurren and Harold MacMurren of the Branchville Rotary. (Photo by Nancy Madacsi)
    Zoe Heath, Damaris Lira, Brinne Stevenson and Vickey Smith of the Sussex County Democratic Committee. (Photo by Nancy Madacsi)
    Julie Knapp and Deb Fagnan of the Sussex County Library System. (Photo by Nancy Madacsi)
    Smokey the Bear. (Photo by Nancy Madacsi)
    Steve Guluck and Melissa McCurry of the National Forest Service. (Photo by Nancy Madacsi)
    Claire Neary of Project Self-Sufficiency. (Photo by Nancy Madacsi)
    Valerie Gonzalez of the National Guard. (Photo by Nancy Madacsi)
    The Army National Guard booth at the fair. (Photo by Nancy Madacsi)
    Dillon and Charlotte Boehm try ax throwing Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Ed Leigh and Nadia Kramer take a break Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Cathy and Jeffrey Krohn on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Colin and Genevieve Hendricks with their grandmother Genny Tierney on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Allison, Avalie and Arden Rose on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Mike Zazzaeino takes a break in the shade Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Georgia Carlson plays a game at the fair Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Hunter Gratton is a game winner Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Mister Hardyston Elliott DeBree is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers ride the swings Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Emilia Burnham, the 2025 American Honey Princess, by the Honeybee Demo on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The Catnip Junkies band performs at the fair Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Nora Weinberger of Hampton Township feeds a cow Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Hot Dog Pig Races on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The horse show Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Children play Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    A girl grooms a cow Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Little MIss Hampton Marlayna Braun is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Mister Montague Colton Crane is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Newton Allena Crowell is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Sandyston Taylor Tanzola is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Mister Stillwater Dean Schneider Jr. poses with Sophie Schaeffner, Queen of the Fair, on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Mini Mister Sussex Louis Lambert poses with Sophie Schaeffner, Queen of the Fair, on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Wantage Annika Gebauer poses with Sophie Schaeffner, Queen of the Fair, on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Sophie Schaeffner, Queen of the Fair, with Colton Ross on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Byram Meadow Popelka is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Mister Fredon Michael Power is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Fredon Paige Lynn Sosnovik is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Hamburg Riley Parrish is interviewed during the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Miss Sussex Emma Steele. (Photo by Nancy Madacsi)
    Little Mister Franklin Ryan Patterson. (Photo by Nancy Madacsi)
    The Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Ursula Allen at the Little Royalty presentation Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers encounter a robot Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    A piece of the fair’s history. (Photo by Denise von Wilke)
    Promoting the upcoming Sparta Renaissance Festival on Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    A band entertains Tuesday, Aug. 5. (Photo by Denise von Wilke)
    Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    Tuesday, Aug. 5 (Photo by Denise von Wilke)
    Jacob Cramer and Westen Crawe at the dairy competition Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The dairy competition Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The dairy competition Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers watch watch the dairy competition Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Preparing for the dairy competition Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The horse show Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The horse show Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    The horse show Tuesday, Aug. 5. (Photo by Nancy Madacsi)
    Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Nancy Fried of Hamburg plays with a goat Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Ella Semeraro, Zophia Cook and Luke Cook, all of Pequannock, on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Brianna and Theo Wamback of Sandyston take a break Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The Demolition Derby on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The Demolition Derby on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The Demolition Derby on Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The Kobi Reese band performs Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Skyler Vellenga on McDoo at the fair Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    Sunday, Aug. 3. (Photo by Maria Kovic)
    The tractor parade through the fair Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers take a ride Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Leonard Rubio with Panacotta on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    4-H horse show Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Adalyn Shenige comes down the slide Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    A fair-goer tries his luck at a carnival game Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Fair-goers take a ride Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Sofia Jantosch with her goat Spicy Dorito on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Devon Garrity with a newly shorn goat Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Master gardener Turner Striffler with a talking parrot Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Trinity De Vito at an exhibit on milking cows Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Evening in the barn Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Saturday, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    The fair Saturday night, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    The fair Saturday night, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    The fair Saturday night, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    The fair Saturday night, Aug. 2. (Photo by Denise von Wilke)
    Rita Joyce with her painting, which won a Critics Choice Award in the Art Show. (Photo by Nancy Madacsi)
    Steven Hromack with his award-winning photo of his dog Rorschach. (Photo by Nancy Madacsi)
    Diane Brunovsky, winner of Creative Art Photography Award. (Photo by Nancy Madacsi)
    Fair-goers watch battling robots Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    Mark Young with his robot Sting Operation on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    Katie Swisshelmie with Spicy Dorito at the Goat Story Hour run by the 4-H Heart and Hooves Goat Club on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    The tractor parade through the fair Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    Fair-goers take a ride Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi).
    Lexi Sherwood on Lucy on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Horse competition where the horses are led through an obstacle course Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Jahnel Warner with Macho on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Western dress competition Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Charlee Zerbo with Frenchy on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Kristen Fiedler on Osbole Winnel on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Sandra Witten with Daisy on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Ian Kamphaugen with a robot that he built Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Auelia Giordano, a 4-H poultry representative, at the fair Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    John and Cameron Rakowski on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Poultry judge Dwight Scott talks to 4-H members Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    4-H members Joanne, Adina and Eli Nieman sell raffle tickets Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Bee exhibit Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Carol Ann Crots and Joyce Biersinger of Rutgers Cooperative Extension on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Best in Show floral arrangement Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Entries in the 4-H flower contest Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Exhbits in the Richards Building on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Exhibits from town in Sussex County on Saturday, Aug. 2. (Photo by Nancy Madacsi)
    Quilts by Winnie Jager of Branchville show Sussex County locations. (Photo by Nancy Madacsi)