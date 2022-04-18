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HONOR ROLL: Lenape Valley Regional High School

| 18 Apr 2022 | 04:08

    Third Marking Period

    Distinguished Honors

    Grade 9

    Juliane Cerullo

    Lucinda Clauson

    Hunter Clouse

    Gianna DiMeo

    Shea Ewer

    Adrianna Gangi

    Nathan Gonzalez

    Lucas Granada

    Jason Jankowski

    Samantha Krauklis

    Jeanne Lyons

    Benjamin Mac Millan

    Christian Pak

    Sean Palermo

    Emma Patton

    Tyler Ruppert

    Briana Sadowski

    Ariana Scarpati

    Lucas Sheneman

    Michael Signorile

    Alida Williams

    Zachary Wright

    Grade 10

    Amira Abdallah

    Grace Alderson

    Ainsley Angell

    Sofia Billich

    Alison Church

    Edward Church

    Casey Cimafranca

    Michael Danziger

    Ryan Dempsey

    Peter Dlugos

    Lorelei Domick

    Adelyn Doyle

    Mason Esposito

    Marcos Flores Solis

    Faith Fralley

    Claire Gallagher

    Madelynn Garnett

    Ella Gomez

    Keira Gramlich

    Mary Hallowich

    Alexander King

    Alexa Krassner

    Ava Madonna

    Nicholas Madrid

    Bethany Mayer

    Noah McClung

    Mikhail Osgood Myers

    Lillian Papendick

    Will Petrie

    Gabriel Quarranttey

    Juliana Ramirez Ozuna

    Sarah Sandow

    Raya Shefferman

    Holly Shertz

    Kara Sowell

    Aaniyah Stewart

    Eva Tomasheski

    Timothy Van Klingeren

    Keith Wagner

    Addison Wasik

    Harlow Yappen

    Ryan Zimmerman

    Grade 11

    Julio Backer Morales

    Zachary Benzler

    Kayla Bhagaloo

    Alyssa Canfield

    Caleb Clegg

    Gabrielle Credidio

    Dominic DeAngelis

    Yoseph Elsayed

    Natalia Kalinowska

    Devon Kumar

    Andrew McCleary

    Katelyn Pezeur

    Hanna Reardon

    Victoria Roth

    Christian Vetter

    Grade 12

    Ryu Aponte

    Elyse Ashley

    Sofia Atencio

    Michael Bardello

    Sara Brown

    Emma Church

    Maggie Clawson

    Emily Clowes

    Ryan Cooper

    Melissa Crawford

    Michael Crispino

    Quinn Dachisen

    Paul DeAngelis

    Nicholas Dlugos

    Christina Dominguez

    Nicolas Eller

    Angelina Falleni

    Megan Glancey

    Brynn Kangas

    Skyler Krassner

    Jack LaVere

    Nabila Marthellato

    Kaitlyn Mayer

    Julia Mayhood

    Evan McGeough

    Mitchell Meyer

    Kelly Morales

    Tessa Morin

    Todd Morton

    Chloe Naylor

    Jacen Nisbet

    Kayla Petrucelli

    Brooke Proctor

    Kyla Renegar

    Santiago Rios

    Sophia Roberts

    Mia Santana

    Kelly Schwint

    Abigail Sheneman

    Garrison Smith-Caldwell

    Adreanna Spooner

    Jack Stefanelli

    Kyla Stull

    Kayla Tracey

    Liam Vetter

    Brandon Waterhouse

    Reese Waters

    Andrew Wraith

    High Honors

    Grade 9

    Grace Beckert

    Cooper Cosenza-Schaming

    Matthew Grochulski

    Brooke Hannon

    Paige Henriksen

    Kristina Herman

    Bella Hoffman

    Janessa LaTorre

    Kieran Marone

    Kylee McCracken

    Brett Meyer

    Michael Nadeau

    Riely O’Brien

    Marc Pavese

    Rylee Petrucelli

    Ariyana Poole

    Gina Quarranttey

    Liliana Roeder

    Sara Spring

    Sydney Stansfield

    Sara Vallianos

    Aaron Velez

    Adam Wien

    Grade 10

    Luca Antonucci

    Lila Baladi

    Esther Galan

    Jhett Laurie

    Sila Ozbay

    Elise Quirk

    Anna Rosenfeld

    Michael Shepherd

    Mia Vergano

    Colleen Yanavok

    Cassis Yappen

    Grade 11

    Mathias Alvez Merletti

    Aurelia Ghoul

    Casey Gilbert

    Katie Giusti

    Dallas Hannon

    Elaina Kenny

    Julia McVicar

    Lola Mejorado

    Delaney Milligan

    Hanna Pak

    Luisa Rios

    Isabella Satterthwaite

    Erin Yanavok

    Grade 12

    Mohammed Abdallah

    Logan Angeline

    Halle Fernandes

    Ella Henriksen

    Julia Johnson

    Devlin Kane

    Delaney Kimker

    Thomas Lutz

    Michael Maldonado

    Sara Nuccio

    Joseph Panac

    Lily Powers

    Veronica Puco

    Joshua Saenz di Viteri

    Mia Schuddeboom

    Jason Shaw

    Steven Vasquez

    Nicole Velarde

    Honors

    Grade 9

    Zasha Acosta

    Karl Andrew Adriano

    Megan Allen

    Elijah Arnott

    Jakob Bell

    Joshua Bory

    Brianna Chacko

    Rachel Clowes

    Addison Coles

    Michael Costanza

    Stephanie De Los Santos

    Rosabella Errichetti

    Isaia Espinoza

    Megan Francis

    Audrey George

    Aliyah Heins

    Alyson Kelly

    Isabella Londono

    Alfredo Lopez

    Laura Martinez Espejo

    Devynn McCleary

    Mayla McLean

    Rodolfo Morales

    Ashley Mueller

    Mattea Murray

    Sofija Nikolovska

    Austin O’Connor

    Sophia O’Connor

    Sarah O’Reilly

    Michael Parker

    Jeffrey Quijada Perez

    Robert Rice

    Lucas Sarnella

    Madelyn Schuddeboom

    Michael Sheridan

    Kayla Silvia

    Kendra Smith

    Callista Stevenson

    Cassidy Truesdell

    Sagan Williams

    Daniel Wraith

    Chris Zander

    Grade 10

    Onuche Adejoh

    Megha Amin

    Brooke Belfiore

    Andrew Bicher

    Andrew Boden

    Kayla Bolanos Cortes

    Brianne Buckner

    Matthew Bustamante

    Colin Canzone

    Melissa Carpentier

    Abigail Coppolella

    Natalie Crispino

    Leila Duaphin

    Hunter Delvalle

    Sydney Durand

    Daniel Esposito

    Lindsay Fehir

    Caitlin Friedlander

    Melanie Gilmore

    Caleb Gottfried

    Andrew Grant

    Annabelle Johnstone

    Anthony Kali

    William Kelly

    Ryan Lachman

    Caitlin Leyson

    David Manzi

    Denesia Mathurin

    Jonathan McKenna

    Nina Michaels

    Yilianna Molina

    Cristian Morales

    Gabriella Morton

    Joshua Nisbet

    Shannon O’Hagan

    Nicholas Ortiz

    Julia Paiva

    Akshat Patel

    Nicolas Pietruszko

    Sara Rappoport

    Mackenzie Rosequist

    Tyler Shogren

    Victor Soto Oriz

    Ryan Stricchiola

    Erin Sullivan

    Dylan Van Tuyl

    Timothy Walsh

    Yinan Wang

    Aidan Waters

    Grade 11

    Laila Aponte

    Calvin Balogh

    Brian Barahona Lopez

    Troy Brennan

    Kyla Chibookian

    Julia Cusack

    Ashley Daley

    Madelyn Davies

    Cameron Ecke

    Brenna Egan

    Victoria Erlemann

    Erica Esposito

    Lillian Fejko

    Alondra Filpo

    Brielle Fleming

    Christian Grauer

    Liam Kelly

    Brandon King

    Dominic Lazier

    Patrick Leahy

    Alexis Mancuso

    Mia McLean

    Nicole Middagh

    Nicole Miller

    Rachel Murino

    Naheel Naeem

    Lea Nardone

    Catherine Poff

    Tauri Riedener

    Emily Samson

    James Shertz

    Natalie Spatola

    Grade 12

    Ryan Anderson

    Vincent Attardi

    Rocco Battaglino

    Guillaume Bernard-Willis

    Joseph Bovo

    Peyton Coye

    Jacob Cuttito

    Jade Durkee

    Sebastian Espinoza

    Philip Fancher

    Ryan Flannery-Garlick

    Julia Fortunato

    Kieran Gannon

    Zackary Ingoglia

    Avery Kaplan

    Lukas Krauklis

    Carly Madrid

    Joshua Maffey

    Nicholas Marchioni

    Dianne Martinez

    Nichole Martino

    Gabriela Masone

    Michael Milano

    Jason Mirrer

    Ashley Morales

    Jose Morales Aquilar

    Matthew Murphy

    Sarah Parise

    Nathan Parmigiano

    Dara Pellinger

    Dylan Pellinger

    Carolina Perez

    Patrick Puco

    Avella Richards

    Laci Rosenfeld

    Jarrett Rovinsky

    Sophia Sanchez

    Larimar Santos

    Salvatore Saputo

    Jackson Serpico

    Alexandra Smith

    Thomas Smith

    Mitchell Szymanski

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