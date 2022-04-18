HONOR ROLL: Lenape Valley Regional High School

Third Marking Period
Distinguished Honors
Grade 9
Juliane Cerullo
Lucinda Clauson
Hunter Clouse
Gianna DiMeo
Shea Ewer
Adrianna Gangi
Nathan Gonzalez
Lucas Granada
Jason Jankowski
Samantha Krauklis
Jeanne Lyons
Benjamin Mac Millan
Christian Pak
Sean Palermo
Emma Patton
Tyler Ruppert
Briana Sadowski
Ariana Scarpati
Lucas Sheneman
Michael Signorile
Alida Williams
Zachary Wright
Grade 10
Amira Abdallah
Grace Alderson
Ainsley Angell
Sofia Billich
Alison Church
Edward Church
Casey Cimafranca
Michael Danziger
Ryan Dempsey
Peter Dlugos
Lorelei Domick
Adelyn Doyle
Mason Esposito
Marcos Flores Solis
Faith Fralley
Claire Gallagher
Madelynn Garnett
Ella Gomez
Keira Gramlich
Mary Hallowich
Alexander King
Alexa Krassner
Ava Madonna
Nicholas Madrid
Bethany Mayer
Noah McClung
Mikhail Osgood Myers
Lillian Papendick
Will Petrie
Gabriel Quarranttey
Juliana Ramirez Ozuna
Sarah Sandow
Raya Shefferman
Holly Shertz
Kara Sowell
Aaniyah Stewart
Eva Tomasheski
Timothy Van Klingeren
Keith Wagner
Addison Wasik
Harlow Yappen
Ryan Zimmerman
Grade 11
Julio Backer Morales
Zachary Benzler
Kayla Bhagaloo
Alyssa Canfield
Caleb Clegg
Gabrielle Credidio
Dominic DeAngelis
Yoseph Elsayed
Natalia Kalinowska
Devon Kumar
Andrew McCleary
Katelyn Pezeur
Hanna Reardon
Victoria Roth
Christian Vetter
Grade 12
Ryu Aponte
Elyse Ashley
Sofia Atencio
Michael Bardello
Sara Brown
Emma Church
Maggie Clawson
Emily Clowes
Ryan Cooper
Melissa Crawford
Michael Crispino
Quinn Dachisen
Paul DeAngelis
Nicholas Dlugos
Christina Dominguez
Nicolas Eller
Angelina Falleni
Megan Glancey
Brynn Kangas
Skyler Krassner
Jack LaVere
Nabila Marthellato
Kaitlyn Mayer
Julia Mayhood
Evan McGeough
Mitchell Meyer
Kelly Morales
Tessa Morin
Todd Morton
Chloe Naylor
Jacen Nisbet
Kayla Petrucelli
Brooke Proctor
Kyla Renegar
Santiago Rios
Sophia Roberts
Mia Santana
Kelly Schwint
Abigail Sheneman
Garrison Smith-Caldwell
Adreanna Spooner
Jack Stefanelli
Kyla Stull
Kayla Tracey
Liam Vetter
Brandon Waterhouse
Reese Waters
Andrew Wraith
High Honors
Grace Beckert
Cooper Cosenza-Schaming
Matthew Grochulski
Brooke Hannon
Paige Henriksen
Kristina Herman
Bella Hoffman
Janessa LaTorre
Kieran Marone
Kylee McCracken
Brett Meyer
Michael Nadeau
Riely O’Brien
Marc Pavese
Rylee Petrucelli
Ariyana Poole
Gina Quarranttey
Liliana Roeder
Sara Spring
Sydney Stansfield
Sara Vallianos
Aaron Velez
Adam Wien
Luca Antonucci
Lila Baladi
Esther Galan
Jhett Laurie
Sila Ozbay
Elise Quirk
Anna Rosenfeld
Michael Shepherd
Mia Vergano
Colleen Yanavok
Cassis Yappen
Mathias Alvez Merletti
Aurelia Ghoul
Casey Gilbert
Katie Giusti
Dallas Hannon
Elaina Kenny
Julia McVicar
Lola Mejorado
Delaney Milligan
Hanna Pak
Luisa Rios
Isabella Satterthwaite
Erin Yanavok
Mohammed Abdallah
Logan Angeline
Halle Fernandes
Ella Henriksen
Julia Johnson
Devlin Kane
Delaney Kimker
Thomas Lutz
Michael Maldonado
Sara Nuccio
Joseph Panac
Lily Powers
Veronica Puco
Joshua Saenz di Viteri
Mia Schuddeboom
Jason Shaw
Steven Vasquez
Nicole Velarde
Honors
Zasha Acosta
Karl Andrew Adriano
Megan Allen
Elijah Arnott
Jakob Bell
Joshua Bory
Brianna Chacko
Rachel Clowes
Addison Coles
Michael Costanza
Stephanie De Los Santos
Rosabella Errichetti
Isaia Espinoza
Megan Francis
Audrey George
Aliyah Heins
Alyson Kelly
Isabella Londono
Alfredo Lopez
Laura Martinez Espejo
Devynn McCleary
Mayla McLean
Rodolfo Morales
Ashley Mueller
Mattea Murray
Sofija Nikolovska
Austin O’Connor
Sophia O’Connor
Sarah O’Reilly
Michael Parker
Jeffrey Quijada Perez
Robert Rice
Lucas Sarnella
Madelyn Schuddeboom
Michael Sheridan
Kayla Silvia
Kendra Smith
Callista Stevenson
Cassidy Truesdell
Sagan Williams
Daniel Wraith
Chris Zander
Onuche Adejoh
Megha Amin
Brooke Belfiore
Andrew Bicher
Andrew Boden
Kayla Bolanos Cortes
Brianne Buckner
Matthew Bustamante
Colin Canzone
Melissa Carpentier
Abigail Coppolella
Natalie Crispino
Leila Duaphin
Hunter Delvalle
Sydney Durand
Daniel Esposito
Lindsay Fehir
Caitlin Friedlander
Melanie Gilmore
Caleb Gottfried
Andrew Grant
Annabelle Johnstone
Anthony Kali
William Kelly
Ryan Lachman
Caitlin Leyson
David Manzi
Denesia Mathurin
Jonathan McKenna
Nina Michaels
Yilianna Molina
Cristian Morales
Gabriella Morton
Joshua Nisbet
Shannon O’Hagan
Nicholas Ortiz
Julia Paiva
Akshat Patel
Nicolas Pietruszko
Sara Rappoport
Mackenzie Rosequist
Tyler Shogren
Victor Soto Oriz
Ryan Stricchiola
Erin Sullivan
Dylan Van Tuyl
Timothy Walsh
Yinan Wang
Aidan Waters
Laila Aponte
Calvin Balogh
Brian Barahona Lopez
Troy Brennan
Kyla Chibookian
Julia Cusack
Ashley Daley
Madelyn Davies
Cameron Ecke
Brenna Egan
Victoria Erlemann
Erica Esposito
Lillian Fejko
Alondra Filpo
Brielle Fleming
Christian Grauer
Liam Kelly
Brandon King
Dominic Lazier
Patrick Leahy
Alexis Mancuso
Mia McLean
Nicole Middagh
Nicole Miller
Rachel Murino
Naheel Naeem
Lea Nardone
Catherine Poff
Tauri Riedener
Emily Samson
James Shertz
Natalie Spatola
Ryan Anderson
Vincent Attardi
Rocco Battaglino
Guillaume Bernard-Willis
Joseph Bovo
Peyton Coye
Jacob Cuttito
Jade Durkee
Sebastian Espinoza
Philip Fancher
Ryan Flannery-Garlick
Julia Fortunato
Kieran Gannon
Zackary Ingoglia
Avery Kaplan
Lukas Krauklis
Carly Madrid
Joshua Maffey
Nicholas Marchioni
Dianne Martinez
Nichole Martino
Gabriela Masone
Michael Milano
Jason Mirrer
Ashley Morales
Jose Morales Aquilar
Matthew Murphy
Sarah Parise
Nathan Parmigiano
Dara Pellinger
Dylan Pellinger
Carolina Perez
Patrick Puco
Avella Richards
Laci Rosenfeld
Jarrett Rovinsky
Sophia Sanchez
Larimar Santos
Salvatore Saputo
Jackson Serpico
Alexandra Smith
Thomas Smith
Mitchell Szymanski