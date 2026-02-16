x
Honor Roll: Lenape Valley Regional High School MP2 2025-26

| 16 Feb 2026 | 01:01

    DISTINGUISHED SCHOLAR

    Grade 9

    Kaylee Bory

    Mason Castelluccio

    Kevin Davis

    Jacob Gallone

    Zara Gray

    Brooks Grundy

    Peyton Hall

    Hailey Joyce

    Diana Khasyanova

    Courtney Krassner

    Juliane Kuhns

    Brayden Light

    Callie McCall

    Kailynn McLean

    Tabitha Mueller

    Shawn Pavan

    Emily Perry

    Danya Piercin

    Siena Plantamura

    Kathleen Proano

    Jade Pryor

    Giovanni Romulo

    Maci Scheller

    Morgan Schiffner

    Peyton Sperling

    Owen Stiles

    Miles Vergano

    Bethany Weber

    Calla Weinberg

    Erin Winkelman

    Grade 10

    Mariana Akerman

    Jisnaidelys Alfonso Urena

    Yendry Alfonso Urena

    Maci Bennett

    Hope Catalano

    Summer Dean

    Michaela Dennehy

    Nicholas DeSantis

    Connor Eastman

    Sandina Gagliano

    Kylie Gallagher

    Tamara Gould

    Bliss Henry

    Charlotte Herold

    Timothy Jecko

    Sophia LaMorte

    Sara Osorio Cifuentes

    Alexa Pigeon

    Adeline Riboldi

    Joshua Rodriguez

    Mairead Stiles

    Giselle Szyszko

    Christopher Thornton

    Paul II Tomasheski

    Donovan Vergano

    Abigail Vetter

    Tyler Voter

    Jett Wagner

    Samantha Williams

    Grade 11

    Megan Altamirano

    Lifton Angeline

    Stefanos Baroutoglou

    Quinn Bell

    Jessica Bongiorno

    Kasey Cooper

    Charley De Kleine

    Brody Dellicker

    Auric Escheik

    Maja Gajewicz

    Bella Garcia

    Kaidyn Gomez

    Luka Gray

    Aniela Hein

    Robert Hydock

    Erico Magat

    Nastasha Martinez

    Catherine McClarin

    Jackson McDonald

    Natalie Motyka

    Cameron Mueller

    Peyton Noe

    Najlah Orcel

    Maya Papendick

    Brooklyn Rose Perez

    Tyler Perry

    Isabella Pita

    Arianna Qualtieri

    Kyla Rosenblatt

    Sophia Salerno

    Emma Steinert

    Alexa Valeich

    Bailey VanDyke

    Grade 12

    Dylan Anderson

    Paul Andrews

    Fernando Atanacio Basaldua

    Samantha Balogh

    Gianna Baron

    Kyler Bell

    Olivier Boguski

    Tyler Brennan

    Daniel Carvalho

    Aubrey Cerami

    Kenneth Christie

    Camryn D’Agostino

    Erin Dietz

    William Doyle

    Mia Dulio

    Jasmine Marie Espinoza

    Lexie Esposito

    Sadie Fagerlin

    Jack Falco

    Kevin Giusti

    Dillon Green

    Kalsang Gurung

    Faith Hartman

    Sydney Herold

    Amelia Kattermann

    Nathan King

    Christian Kinney

    Catherine Kraemer

    Juliana Kropinack

    Jaxen Laurie

    Alexander Lengyel

    Emily Lotito

    Berouria Luberisse

    Michael Mariani

    Abigail Martell

    Josephina Mstislavskiy

    Daniella Ortiz

    Ryan O’Sullivan

    Raven Pardun

    Molly Pavese

    Evans Peralta

    Scott Percarpio

    Grayson Petrie

    Bella Ribeiro

    Joziah Rivera

    Ava Schuffenhauer

    Brady Scullin

    Benjamin Sumski

    Miley Taddigs

    Martyna Telakowski

    Liam Tunick

    Lia Turcios Morales

    Tatiana Turull

    Colby Van Tuyl

    Ryan Yanavok

    Scarlett Zapata

    HIGH HONORS

    Grade 9

    Abigail Andrews

    Ryan Barling

    Maxwell Bell

    Isabella Blair

    Mikayla Heart Cervas

    Lena Conroy

    Alexis DeMiglio

    Devin DeMiglio

    Kate Fritzky

    Nathan Gutierrez

    Julia Ioffredo

    Matthew Lauridsen

    Rebecca Leuze

    Peyton Lisella

    Milena Lopez

    Eleazar Lorenzo Torres

    Sofia Plantamura

    Christopher Rice

    Ryan Schweidereick

    Lillian Sciroppo

    Alena Twam

    Barbara Witt

    Sienna Zapata

    Grade 10

    Paige Avitabile-Snook

    Layla Bortak

    Anderson Calderon

    Barbara Delgado Varillas

    Julia DeSantis

    Daniel Eccles

    Jaxson Goss

    Dimaza Kaghado

    Keily Martinez Lopez

    Brody McCleary

    Robert Occhifinto

    Riley O’Toole

    Nikolas Paredes

    Jayden Rice

    Emitt Ross

    Viola Womack

    Grade 11

    Danielle Botto

    Valentina Esquivel

    Tyler Greenemeier

    Mya Guevara

    Christian Michaels

    Elijah Miller

    Livia Morais Silva

    Zion Niampa

    Laura Ovalle Perez

    Frank Plut

    Ashley Valencia

    Carly Villani

    Grade 12

    Sydney Alderson

    Allison Arancibia

    Alexander Bell

    Cailin Brennan

    Jack Cardin

    Leonardo Cavataio

    Ivan Cimafranca

    Laiel Collins

    Christian Corallo

    Gianna Costanzo

    Nicoletta Costanzo

    Alexandra Daniels

    Chase De Oliveira

    Alex Ferreira Brandao

    Dylan Fowler

    Khare Goines

    Maizah Jawaid

    Emily Kali

    Liam McClung

    Jordyn McConnell

    Sara McNamara

    Amanda Molloy

    Charlotte Molloy

    Abigail Norberg

    Jakub Pietruszko

    Isabel Roberts

    Lauren Tracey

    Geovanni Urena

    Eric Uzhca

    HONORS

    Grade 9

    Peter Alberti

    Dominick Banegas-Turcios

    James Barrett

    Autumn Bearden

    Andrew Besthorne

    Avery Brennan

    Lailani Cabrera

    Wilma Cardona

    Thomas Centurion

    Oscar Chavez Yerovi

    Dalton Conte

    Amy Dessalines

    Elianna Dybus

    Enrique Echevarria-Pardo

    Madeline Eckert

    Kaigen Faessinger

    Tabitha Farrell

    Alina Fee

    Declan Ferrazzano

    Killian Ferrazzano

    Claire Frank

    Logan Frueholz

    Shay Gomez

    Tyler Gould

    Cameron Grant

    John Gullotta

    Madelyn Koval

    Joseph Kraemer

    Victoria Kropinack

    Nicolas Lanchipa Corrales

    Braden Lattari

    Derek Lopez Mosquera

    Xhilliana Lumani

    Charly Magner

    Kylie McDonald

    Julien Ortiz

    Manuel Ortiz

    Sina Ozbay

    Brayden Parry

    Logan Peniston

    Anthony Quarranttey

    Gabriel Ramirez

    Angelina Robles

    Zoey Rosario

    Tess Roth

    Lucas Sanders

    Amelia Sciroppo

    Margaret Sharo

    Samuel Shepherd

    Mackenzie Shivas

    Veier Sinnott

    Demi Small

    Mya Stanford

    Kyle Sullivan

    Luca Victoria

    Daniel Viola

    Emily Watkins

    Kai Zapata

    Grade 10

    Martha Aguilar Rodriguez

    Jacob Alderson

    Sadie Barbero

    Andrew Betancourt Matute

    Hailey Blackwood

    Sofia Broking

    Sydney Carnevale

    Sara Castano Arrazola

    Daniella Ciampa

    Ava Conklin

    Spencer DelValle

    William Dietz

    Danyela Febo-Diaz

    Linda Fromme

    Antonio Garcia

    JeanCarlo Garcia Romero

    Aiden Hanf

    Cameron Honigsberg

    Peighton Hough

    Nolan Kent

    Angeline Lavrador

    Mason Leek

    Daniel Lombardi

    Riah Maloney

    Brendan McGraw

    Nola Murray

    Madison Pepe

    Laina Powers

    Brooke Scialpi

    Esperanza Segura

    Rheanna Simbron

    Keylan Vargas

    Desiree Vaughan

    Gianna Verrico

    Ariana Viola

    Mackenzie Walsh

    Matthew Weber

    Matthew Wszolek

    Grade 11

    Airika Marie Adriano

    Cora Almendinger

    Emma Altamirano

    Eliana Baladi

    Savannah Becker

    Gabriella Brennan

    Kayla Brune

    Addison Bunnicant

    Mory Camara

    Emily Cascio

    Mykaela Castillo

    Noah DeKnight

    Breanna Del Valle

    Zoey De Oliveira

    John Derienzo-Parks

    Joseph DiRenzo

    Jonathon Giron

    Nailah Gonzalez

    Joseph Graceffo

    Thomas Hess

    Sophia Johnston

    Michael Kmec

    Asli Komurcu

    Cameron Kopich

    Jessica Lagunes Aguilar

    Valentina LaMorte

    Quinn McCall

    Christian Mead

    Genesis Mejia

    Maria Morales Perez

    Aaron Navarro

    Jake Palermo

    Lilliana Parrish

    Anjali Portillo

    Matthew Rowan

    Mia Rundie Nieves

    Jacob Ruppert

    Giavanna Sapienza

    Jacob Schnetzer

    Liam Shortino

    Jayden Smith

    Joshua Spahl

    Nicholas Stevens

    Lily-Ella Tooher

    Alani Torres

    Abigail Weinberg

    Caroline Witt

    Grade 12

    Luis Almeyda

    Isabella Alonzo

    Ceanna Angulo

    Arianna Barra

    Isabel Becker

    Sandy Cardona

    Faith Catalano

    Aiden Coelho

    Francesca Coremin

    Anthony Crawn

    Amarna DeGil-Balija

    Victoria De la Rosa

    Angelina De Los Santos

    Kayden DeSande

    Audrey Evans

    Ethan Fancher

    Victoria Fleming

    Jack Fritzky

    Elizabeth Gaudreau

    Ayden Gobin

    Chase Grant

    Luis Guevara

    Nicole Hanf

    Catherine Hudson

    Nix Ingoglia

    Daria Khasyanova

    Lucas Koenig

    Maria Laverde Montejo

    Carolina Lopez Berganza

    Dustin Lovenberg

    Storrie McCullough

    Sarah Melgar

    Gianna Molinari

    Anthony Monroy-Barrientos

    Samuel Murphy

    Tehya Pallotta

    Lyanne Pico

    Angel Pineau

    Amerie Ramirez

    Jacob Rodriguez

    Ayden Rosario

    Shelsie Saint Georges

    Anthony Santos

    Emma Savarin

    Blake Scialpi

    Joseph Sierra-Henrriquez

    Samantha Smith

    Lindsey Soto Rivera

    Jacob Steele

    Sofia Stellatella

    Brandon Vazquez

    Johan Zizajkovski

    Nelson Zuniga