Honor Roll: Long Pond School 3rd Marking Period 2025-26

| 04 May 2026 | 03:18

    High Honors

    Grade 5

    Chloe Campbell

    Vincent Canniff

    Selena Chen

    Samantha Feola

    Landon Holick

    Eden Jordan

    Aubrey Kithcart

    Madison Tomasini

    Grade 6

    Lilyanna Baizabal

    Emily Hemmes

    Hannah Matthes

    Camila Menjivar

    Daisy Nunez Trujillo

    Grade 7

    Nolan Apgar

    Noah Bagaub

    Ava Bilancia

    Jackson Collier

    Ruby Farrell

    Gunnar Kithcart

    Catherine Kurilko

    Gianna Mangels

    Chase Mills

    Colton Zosche

    Grade 8

    Maximus Abdelhady

    Belgica Aguilar

    Cassidy Bailey

    Cassia Beirne

    Liah Oliver

    Margaret Porter

    Mark Robinson

    Logan Storch

    Pierce Stout

    Keira Zuidema

    Honors

    Grade 5

    Lucy Black

    Kellan Corbett

    Brennan Cottrell

    Beau Farrell

    William Garman

    Savannah Ghattas

    Vivienne Goitia

    Gerhardt Hingel

    Emma Lambro

    Lance Loughmiller

    Anthony Mangels

    Magnolia McNamara

    Leanah Moxley

    Grade 6

    Paulina Alvear

    Jackson Day

    Francis Fox

    Danna Garces

    Piper Goldschmidt

    Antonino Miragliotta

    Hailey Pepe

    Danna Toribio Garcia

    Amelia Williams

    Grade 7

    Giovanni Calamusa

    Austin Carrizo

    Geraldine Chabla

    Sarah Dominguez

    Vincenzo Durso

    Nathaniel Gatto

    Ezra Goldschmidt

    Levgenii Lipinskyy

    Hannah Marshall

    Grayson Moxley

    Dominick Pino

    Caleb Quezada

    Dolan Stout

    Emma Van Hook

    Grade 8

    Esmeralda Baizabal

    Paige Garman

    Adriana Long

    Justin Menjivar

    Christopher Nunez

    Trujillo Amelia Perry

    Connor Pokrywa

    Vincent Quaglio

    Sydney Reed

    Gia Roque

    Magthalena Smith

    Thor Wyczynski