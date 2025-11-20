x
Honor Roll: Newton High School

Newton /
| 20 Nov 2025 | 03:14

    First Marking Period

    Cum Laude

    Grade 9

    Pablo Alvear

    John Brigante

    Dylan Burn

    Ajay Byron

    Taylor Caraballo

    Angelina DaRosa

    Jackson DuCharme

    Jessica Faye

    Nathan Fialcowitz

    Daneri Fonseca,

    Mason Franci

    Joseph Geisinge

    Jenavyve Gonzalez

    Maliya Khan

    James Lovasi

    Robert Mace

    Jacob Macikowski

    Tyquan McAllister

    Jake McNamara

    Philippa Metzgar

    Jaseena Mohamed

    Claire Mountford

    Max Rearick

    Brandon Sanchez-Casas

    Tahirah Scott

    Logan Sliker

    Jayden Stewart

    Chase Wolfe

    Grade 10

    Shira Burgess

    Reid Corino

    Brody DeFrank

    Gavin Dobson

    Ian Dodd

    Laura Guevara

    Jax Hill

    Erik Kristiansen

    Alyssa Negron

    Lars Pierson

    Baylie Rawson

    Cameron Roche

    Christina Roque

    Ella Russo

    Isabella Salcedo

    Caulder Tellbuescher

    Matthew Thiel

    Devon Touw

    Travis Whitesell

    Grade 11

    Brendan Akturk

    Jasmine Christ

    Cassie Corby

    August DeGeorge

    Kayla Dionne

    Josie Faines

    Brooke Farence

    Betsaida Garcia

    Haralambos Gergatsoulis

    Alexandra Hernandez

    Melany Ico Rax

    Allison Lamberti

    Caitlin Miller

    Mary Riley

    Addis Rivera Galeano

    Ethan Rodriguez

    Ethan Roes

    Phoebe Smith

    Damien Thoresen

    Edward Vasquez Calderon

    Alyssa Velastegui

    Carrigan Walsh

    Austin Willis

    Grade 12

    Tyler Bailey

    Sean Brown

    Elijah Carlson

    Tyler Catalano

    Lucas Conegundes de Olivera Conceicao

    Hunter DeMartin

    Sabrina DeSousa

    Jaslene Figueroa

    Elias Gomez Reyes

    Drew Huffman

    Vincent Mancuso

    Jalen McClure

    Tyler Morodan

    Sa’ Keir Paul

    Caitlyn Pokrywa

    Savanah Raymond

    Liliana Rivera

    Jaylee Rosado

    Devlin Schmid

    Brad Williams

    Lainey Wyczynski

    Jaylen Zeballos

    Magna Cum Laude

    Grade 9

    Sophia Baquerizo

    Ivy Bartell

    Aaliyah Blanco

    Mia Blanco

    Cole Callaghan

    Bryan Cianci

    Luke Cole

    Audra Cooke

    Avery Cooke

    Aniyah Crique

    Eva Denne

    Isabella Gabriel

    Alban Gjonbaljaj

    Preston Glaraga

    Summer Hansler

    Margaret Kays

    Wyatt Kreutle

    Tucker Maslowski

    Rainer McNamara

    Patricia Moya

    Thaipha Pierre

    Noah Renaldo

    Kayleen Rodriguez

    Hunter Rutan

    Molly Sandberg

    Jeovanni Simeone

    Abraham Solomon

    Wesley Solomon

    Jenna Steinberg

    Danika Thaller

    Crystal Walker

    Jack Weissensee,

    Landyn Zosche

    Grade 10

    Noah Alcantara

    Gwendolyn Alvarez

    Jessica Clark

    Ethan Collier

    Evan Cotter

    Aiden D’Amico

    Selah Jordan

    Miles Livigne

    Alaina Mancuso

    Aurora Nilsen

    Arsenii Pastukh

    Jenish Patel

    Vijay Arjith Rajakumar,

    Isabella Rubino

    Quinn Stoner

    Jonathan Ward

    Tucker Young

    Brayden Zenon

    Grade 11

    Shirley Alarcon

    Mackenzie Allen

    Tyler Amorese

    Joslyn Anderson

    Isabella Baez

    Nicole Benson

    Heaven Brown

    Layla Calamusa

    Ethan Cooke

    Eberson Coy Choj

    Meadow D’Annibale

    Kai DeJesus-Gonzalez

    Vanessa DeStefano

    Jayden Diaz

    Jordan Fogelson

    Jordan Guglielmetti-Lopez

    Makaylah Hasan

    Haeleigh Lestz

    Giovanna Lydon

    Yessenia Azucely Maas Ramirez

    Patrick McCauley

    Brianna Murray

    Alan Peralta-Ortega

    Noah Perez

    Dylan Purkett

    Carlos Rivera-Balderas

    Robert Smith

    Dylan Sousa

    Piper Torella

    Hunter Wolfe

    Grade 12

    Messiah Bent

    Meyli Cardona

    Mete Cipiloglu

    Vincent Cipriano

    Gianna Cosgrove

    Sara Dietz

    Carlee Dolan

    Lilly Efremov

    Justin Evanski

    Joseph Gallucci

    Keyla Hernandez-Dominguez

    Madison Martell

    Jayden Mims

    Hannan Neal

    Caitlyn Neill

    Ava Novosel

    David Paz Velasquez

    Kortney Post

    Wesley Ryker

    David Sabol

    Kameko Sibblies

    Zachary Smith

    Lukas Straub

    Adam Yacuk

    Jordyn Young

    Summa Cum Laude

    Grade 9

    Naomi Bagaub

    Isla Diklich

    James Gallucci

    Sabrina Goodliffe

    Evan Hutchens

    Maya Khan

    Daniel Kurilko

    Greta Leo

    Charlotte Mace

    Kristen Makowitz

    Vanessa Martinek

    Megan McLean

    Noah Miranda

    Samantha Oliynik

    Mackenzie Russ-Weinstein

    Maya Seaman

    Luis Vaz

    Juliana Vince-Cruz

    Kenley Zuidema

    Grade 10

    Ruth Alcivar

    Lindsay Ambjor

    Natalia Butas

    Jack Christensen

    Kaden Estremera

    Liliana Flynn

    Sophie Ibaceta

    Alexander Ludwig

    Caela McGuire

    Isla Mills

    Skylar Mims

    Aneek Mukherjee

    Theresa Porter

    Olivia Reid

    Kayla Seeger

    Layne Smith

    Trevor Sutphen

    Cali Tellbuescher

    Jamason Trout

    Jack Youngs

    Grade 11

    Ava Aghahowa

    Matthew Alberto

    Tatyana Anthinez

    Morgan Daingerfield

    Stephano Dellamonica

    Ashley Duffy

    Avery Eigner

    Bella Guzzo

    Ethan Haiduc-Dale

    Nathaly Hernandez-Reyes

    Ana Javier-Arechiga

    Alexander Johnson

    John Kurilko

    Jaida Long

    Jacob McKenna

    Ethan McLaughlin

    Rachel Mitchener

    Megan Muldoon

    Luciana Munoz

    Shawn Nazaire

    Rebecca O’Brien

    Anthony Quaglio

    Alexander Robinson

    Brandon Roes

    Anthony Romeo

    Logan Scuralli

    Matthew Silva

    Kaitlyn Steinwand

    Anastasia Stone

    Alexis Storch

    Carson Tellbuescher

    Matthew Van Houten

    Chase Vince-Cruz

    Nicholas Wojtach

    Grade 12

    Anna Agnoli

    Huda Amir

    Evangeline Barry

    Emerson Bejarano Estrada

    Taylor Benson

    Jeremy Binag

    Jack Boffa

    Justin Brady

    Harsh Brahmbhatt

    Tyler Casper

    Michael Cooke

    Sarah DeBroux

    Nicholas Deiorio

    Isabella DeLeon

    Nikkolo Delli Santi

    Sean Dietz

    Samantha DuCharme

    Logan Egner

    Matthew Ellsworth

    Max Faye

    Riley Fleming

    Jourdan Franco

    Gittel Friedman

    Charles Fuller

    Sophia George

    Demetrios Gergatsoulis

    Nora Gill

    Mackenzie Greenhalgh

    Mary-Kathleen Greenhalgh

    Christabella Hannan

    Addison Hardin

    Kaitlyn Harding

    Ganon Hawryluk

    Savannah Healy

    Simon Henry

    Kali Kapetanakis

    Jacy Kerner

    Sinead Kerrick

    Nicholas Kurilko

    Pawel Macikowski

    Ryan Marschall

    Zoe Mills

    Ashley Moreta

    Haley Morodan

    Edward Muldoon

    Nancy Narvaez

    James Nichols

    Madalyn Nolan

    Abigail Paglia

    Thomas Phillips

    Reilly Poff

    Charles Riley

    Ian Rivera

    Aubrey Sawler

    Salvatore Serillo

    Catherine Shushkovsky

    Zachary Smith

    Cera Steinwand

    Arianna Stroppa

    Lanie Stutz

    Tamara Taylor

    John Albert Tinio

    Emma Trout

    Vanessa Van Houten

    Jaclyn Vena

    Aidan Wortmann

    Ryan Wuitik

    Rachel Yacuk

    Olivia Youngs

