Honor Roll: Newton High School Third Marking Period

Cum Laude
Grade 9
Benjamin Chocoj Flores
Anyi Cuc Caal,
Averi Dodd
Jay Granholm
Ty Guzzo,
Jack Hunterton,
Madison Jones
Alex Karr
Ashley Kiefer
Sean Kolarick
Maksimilian Lahu
Vincent Lovasi
Matthew Miranda
Mariah Owusu
Jack Rearick
Abel Salam Tiul
Samantha Sutton
Brandon Taylor
Michael Velasco
Christopher Wojtach
Grade 10
Ryan Bezold
Jose Bo Ico
James Delgado-Santiago
Jennifer Ellsworth
McKenzie Emanuel
Jazira Faines
Joseph Galante
Mackenzie Genung-Snyder
Katielynn Golder-Ryan
Eliza Halteman
Megon Henry
Tristan LaChance
Tanner Leahy
Heidy Munoz Turcios
Danielle Penny
Derek Schul
Andrew Steinberg
Julian Tankel
Ubaldo Tiul-Choc
Shea Vallorosi
Harmony Walker
Matthew Watson
Michael Zukowski
Grade 11
Christine Ahmad
Samantha Amorese
Jake Benitz
Dominic Boscia
Sophia Brondo
Faith Etienne
Dominic Ferdenzi
Hannah Hamilton
Claudio Ibarra
Mirianna Marte
Robert McCullough
Nicholas Mroczkowski
Daniella Munoz
Kaitlyn O’Gorman
Tristan Ortega
Daniel Reda
Shannon Rittie
Zachary Robinson
William Widgren
Garrett Wikander
Grade 12
Jordyn Brannick
Aubrey Carroll
Ronan Christie
Corinne Crowley
Alexander DeLoach
Julissa Diaz
Michele Donnelly
Olivia Ernstoff
Emma Fernandez
Julia Fitt
Bridget Kerrick
Nicholas Koeberle
Melanie Lopez
Elisania Lugo Peralta
Derek Marte
Carly Mayhood
Madison McCann
Joshua Murray
Aidan Murtagh
Sidney Pavlishin
Ashley Segot
Takeo Sibblies
Rose Steinberg
Joseph Szatkiewicz
Magna Cum Laude
Inmer Ba-Ical
Sean Benitz
Cora Bermingham
Hunter Bickerton
Shane Bickerton
Dominick Bongiardina
Ryan Corino
Arianna Cruzado
Emma Eigner
Shae Fowler
Sofia Garibaldi
Joseph Gigante
Christian Gonzalez Gallegos
Ella Iatesta
Emma Linde-Olsson
Nathaniel Logan
Eliana Lugo
Abril Margarito-Munoz
Finnegan Martin
Deborah Mastrolacasa
Erik Munoz-Nava
Andrew Niemynski
Maya Owusu
Olivia Pasquale
Julia Reasoner
Kaitlynn Reid
Trancito Salam Chocoj
Alondra Sanchez
Halle Schuele
Ryan Tango
Barry Thomson
Anthony Tudda
Henry Valencia
Sophia Vigorito
Giselle Villagomez
Cheyenne Whitesell
Angelo Avila
Abigail Biederman
Frank Boffa
Jules Briones
Bodhi Elsayed
Dayanna Flamenco Menjivar
Avery Frank
Ariel Franzone
Josue Garcia Juarez
Lillie Gould
Nicholas Hayes
Reilly Kaler
Emma Karr
Ximena Malpica-Ceballos
Anibe N’Taye
Evan Parker
Manuel Ramirez Rodriguez
Maria Rodriguez
Anna Schlereth
Emily Silva
Jason Teets
Oliverio Tiul Salam
Arjun Amin
Ailish Black
Amanda Cleary
Sophia Gawlik
Yoshi Grasso
Allison Iliff
Jacob Knehr
Olivia Leigh
Andrik Martinez-Moran
Emily McConnell
Matthew McLean
Stephen Miller
Aldo Monge
Kelvin Montoya-Garcia
Allyson Neill
Thomas O’Sullivan
Reginaldo Pec Yat
Evan Robinson
Justin Sebastian
Thaylor Sibblies
Nicholas Spadafora
Jaclyn Sutphen
Eneyda Acte Caal
Zachary Bezold
Christian Blakely
Tyler Chamberlain
Trevor Christ
Madison Chymiy
Kenneth DeGraw
Rhiannon Drislane
Kassandra Dunn
Johnny Fagerlin
Paige Frapaul
Cristian Garcia
Rosa Gonzalez Vasquez
Kyler Kane
Jaclyn Langschultz
Erin McLean
Kassandra Mull
Nicole Norman
Kyle Papis
Abigail Schuele
Joseph Thomson
Sofia Vaca Aviles
Ty Vallorosi
Samantha Wechtler
Summa Cum Laude
Shaun Blaszak
Ryan Bollette
Benjamin Calandriello
Benjamin Chan
Maria Choc-Maquin
Colin Daggett
Kirsten Ehrenberg
Henry Fung
Michael Hendershot
Travis Impink
James Marotta
Maxwell Maslowski
Daniel May
Olivia May
Sophia May
Jesus Rebolledo Sanchez
Maria Sanchez-Rivera
Micaela Schlesner
Matthew Siegel
Ione Smith
Aaron Stone
Andrew Stone
Nana Tabiri
Marcus Valerio
Emily Bilik
Gavin Blanchard
Dylan Cotter
Owen Dietz
Asher Haiduc-Dale
Michael Kurilko
Hannah Matlaga
Shiv Mehta
Ryan Nicol
Melvine Peralta
Patrick Petrone
Robyn Ravshanov
Jocelyn Reynolds
Jason Rivera
Alexandra Scerbo
Gabriella Scerbo
Edreece Sharafi
Joshua Siegel
Sierra Strasser
Jesse Sych
Nina Bagaub
Natasha Briones
Gianna Carchia,
Matthew Cronin
Edward Flynn
Natalie Fung
Kyla Holmes
Joseph Krieg
Andrew Manni
Chloe Medunick
Samuel Metzgar
Marc Montalvo
Dylan Olsen
Jean Reyes
Keira Rheinheimer
Sabrina Sharafi
Taylor Strasser
Matthew Virtell
Benjamin Weissensee
Isabella Yurcik
Ian Zambrano
Nicholas Agathocleous
Cristian Arbelaez
Nicole Assante
Ashlyn Battista-Irwin
Michael Bello
Sharlin Bravo
Andrew Carlson
Anthony Carlson
Elizabeth Carson
Noelle Casperson
Brandon Castellaneta
Nicholas Castellaneta
Nina Cinotti
Dillon Cosentino
Sydney Cotter
Emily Cunningham
Julia Decker
Alexa Dodd
Megan Dondero
Sarah Dunaj
Jacob Faye
Matthew Freund
Audree Fullman
Sarah Granholm
Dominik Gruca
Matthew Guziewicz
Maia Haiduc-Dale
Zachary Halteman
Ivy Hudson
Kieran Kane
Christopher Krahling
Rocco Lombardo
Vincent Manni
Christopher Mastrelli
Ilira-Marsena Mecaj
Brandon Mertz
Nicholas Moncho
Abigail Nicholas
Ian Nicol
Isabelle Salitsky
Taylor Squiers
Harrison Vallsworth
Isabella Vena
McKenzie Viersma
Jack Young
Julia Zonca