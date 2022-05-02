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Honor Roll: Newton High School Third Marking Period

Newton /
| 02 May 2022 | 04:22

    Cum Laude

    Grade 9

    Benjamin Chocoj Flores

    Anyi Cuc Caal,

    Averi Dodd

    Jay Granholm

    Ty Guzzo,

    Jack Hunterton,

    Madison Jones

    Alex Karr

    Ashley Kiefer

    Sean Kolarick

    Maksimilian Lahu

    Vincent Lovasi

    Matthew Miranda

    Mariah Owusu

    Jack Rearick

    Abel Salam Tiul

    Samantha Sutton

    Brandon Taylor

    Michael Velasco

    Christopher Wojtach

    Grade 10

    Ryan Bezold

    Jose Bo Ico

    James Delgado-Santiago

    Jennifer Ellsworth

    McKenzie Emanuel

    Jazira Faines

    Joseph Galante

    Mackenzie Genung-Snyder

    Katielynn Golder-Ryan

    Eliza Halteman

    Megon Henry

    Tristan LaChance

    Tanner Leahy

    Heidy Munoz Turcios

    Danielle Penny

    Derek Schul

    Andrew Steinberg

    Julian Tankel

    Ubaldo Tiul-Choc

    Shea Vallorosi

    Harmony Walker

    Matthew Watson

    Michael Zukowski

    Grade 11

    Christine Ahmad

    Samantha Amorese

    Jake Benitz

    Dominic Boscia

    Sophia Brondo

    Faith Etienne

    Dominic Ferdenzi

    Hannah Hamilton

    Claudio Ibarra

    Mirianna Marte

    Robert McCullough

    Nicholas Mroczkowski

    Daniella Munoz

    Kaitlyn O’Gorman

    Tristan Ortega

    Daniel Reda

    Shannon Rittie

    Zachary Robinson

    William Widgren

    Garrett Wikander

    Grade 12

    Jordyn Brannick

    Aubrey Carroll

    Ronan Christie

    Corinne Crowley

    Alexander DeLoach

    Julissa Diaz

    Michele Donnelly

    Olivia Ernstoff

    Emma Fernandez

    Julia Fitt

    Bridget Kerrick

    Nicholas Koeberle

    Melanie Lopez

    Elisania Lugo Peralta

    Derek Marte

    Carly Mayhood

    Madison McCann

    Joshua Murray

    Aidan Murtagh

    Sidney Pavlishin

    Ashley Segot

    Takeo Sibblies

    Rose Steinberg

    Joseph Szatkiewicz

    Magna Cum Laude

    Grade 9

    Inmer Ba-Ical

    Sean Benitz

    Cora Bermingham

    Hunter Bickerton

    Shane Bickerton

    Dominick Bongiardina

    Ryan Corino

    Arianna Cruzado

    Emma Eigner

    Shae Fowler

    Sofia Garibaldi

    Joseph Gigante

    Christian Gonzalez Gallegos

    Ella Iatesta

    Emma Linde-Olsson

    Nathaniel Logan

    Eliana Lugo

    Abril Margarito-Munoz

    Finnegan Martin

    Deborah Mastrolacasa

    Erik Munoz-Nava

    Andrew Niemynski

    Maya Owusu

    Olivia Pasquale

    Julia Reasoner

    Kaitlynn Reid

    Trancito Salam Chocoj

    Alondra Sanchez

    Halle Schuele

    Ryan Tango

    Barry Thomson

    Anthony Tudda

    Henry Valencia

    Sophia Vigorito

    Giselle Villagomez

    Cheyenne Whitesell

    Grade 10

    Angelo Avila

    Abigail Biederman

    Frank Boffa

    Jules Briones

    Bodhi Elsayed

    Dayanna Flamenco Menjivar

    Avery Frank

    Ariel Franzone

    Josue Garcia Juarez

    Lillie Gould

    Nicholas Hayes

    Reilly Kaler

    Emma Karr

    Ximena Malpica-Ceballos

    Anibe N’Taye

    Evan Parker

    Manuel Ramirez Rodriguez

    Maria Rodriguez

    Anna Schlereth

    Emily Silva

    Jason Teets

    Oliverio Tiul Salam

    Grade 11

    Arjun Amin

    Ailish Black

    Amanda Cleary

    Sophia Gawlik

    Yoshi Grasso

    Allison Iliff

    Jacob Knehr

    Olivia Leigh

    Andrik Martinez-Moran

    Emily McConnell

    Matthew McLean

    Stephen Miller

    Aldo Monge

    Kelvin Montoya-Garcia

    Allyson Neill

    Thomas O’Sullivan

    Reginaldo Pec Yat

    Evan Robinson

    Justin Sebastian

    Thaylor Sibblies

    Nicholas Spadafora

    Jaclyn Sutphen

    Grade 12

    Eneyda Acte Caal

    Zachary Bezold

    Christian Blakely

    Tyler Chamberlain

    Trevor Christ

    Madison Chymiy

    Kenneth DeGraw

    Rhiannon Drislane

    Kassandra Dunn

    Johnny Fagerlin

    Paige Frapaul

    Cristian Garcia

    Rosa Gonzalez Vasquez

    Kyler Kane

    Jaclyn Langschultz

    Erin McLean

    Kassandra Mull

    Nicole Norman

    Kyle Papis

    Abigail Schuele

    Joseph Thomson

    Sofia Vaca Aviles

    Ty Vallorosi

    Samantha Wechtler

    Summa Cum Laude

    Grade 9

    Shaun Blaszak

    Ryan Bollette

    Benjamin Calandriello

    Benjamin Chan

    Maria Choc-Maquin

    Colin Daggett

    Kirsten Ehrenberg

    Henry Fung

    Michael Hendershot

    Travis Impink

    James Marotta

    Maxwell Maslowski

    Daniel May

    Olivia May

    Sophia May

    Jesus Rebolledo Sanchez

    Maria Sanchez-Rivera

    Micaela Schlesner

    Matthew Siegel

    Ione Smith

    Aaron Stone

    Andrew Stone

    Nana Tabiri

    Marcus Valerio

    Grade 10

    Emily Bilik

    Gavin Blanchard

    Dylan Cotter

    Owen Dietz

    Asher Haiduc-Dale

    Michael Kurilko

    Hannah Matlaga

    Shiv Mehta

    Ryan Nicol

    Melvine Peralta

    Patrick Petrone

    Robyn Ravshanov

    Jocelyn Reynolds

    Jason Rivera

    Alexandra Scerbo

    Gabriella Scerbo

    Edreece Sharafi

    Joshua Siegel

    Sierra Strasser

    Jesse Sych

    Grade 11

    Nina Bagaub

    Natasha Briones

    Gianna Carchia,

    Matthew Cronin

    Edward Flynn

    Natalie Fung

    Kyla Holmes

    Joseph Krieg

    Andrew Manni

    Chloe Medunick

    Samuel Metzgar

    Marc Montalvo

    Dylan Olsen

    Jean Reyes

    Keira Rheinheimer

    Sabrina Sharafi

    Taylor Strasser

    Matthew Virtell

    Benjamin Weissensee

    Isabella Yurcik

    Ian Zambrano

    Grade 12

    Nicholas Agathocleous

    Cristian Arbelaez

    Nicole Assante

    Ashlyn Battista-Irwin

    Michael Bello

    Sharlin Bravo

    Andrew Carlson

    Anthony Carlson

    Elizabeth Carson

    Noelle Casperson

    Brandon Castellaneta

    Nicholas Castellaneta

    Nina Cinotti

    Dillon Cosentino

    Sydney Cotter

    Emily Cunningham

    Julia Decker

    Alexa Dodd

    Megan Dondero

    Sarah Dunaj

    Jacob Faye

    Matthew Freund

    Audree Fullman

    Sarah Granholm

    Dominik Gruca

    Matthew Guziewicz

    Maia Haiduc-Dale

    Zachary Halteman

    Ivy Hudson

    Kieran Kane

    Christopher Krahling

    Rocco Lombardo

    Vincent Manni

    Christopher Mastrelli

    Ilira-Marsena Mecaj

    Brandon Mertz

    Nicholas Moncho

    Abigail Nicholas

    Ian Nicol

    Isabelle Salitsky

    Taylor Squiers

    Harrison Vallsworth

    Isabella Vena

    McKenzie Viersma

    Jack Young

    Julia Zonca

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