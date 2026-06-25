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Honor Roll: Valley Road School 4th Marking Period 2025-26

| 25 Jun 2026 | 07:40

    HIGH HONORS

    Grade 6

    Rose Bolognini

    Christopher Colon

    Caraline Ely

    Steven Frank

    Emma Frueholz,

    Jackson Light

    Gavin Wachterhauser

    Grade 7

    Amaia Abreu Cruz

    Danna Auzay Oleas

    Leah Buck

    Grade 8

    Faith Anderson

    Alasia Green

    Colin Palermo

    Hannah Scharfstein

    Scarlett Stansfield,

    Olivia Yowe

    HONORS

    Grade 6

    Grace Anderson

    Kaylee Campbell

    Benjamin Gullotta

    Alexa Karadzhova

    Olivia Leuze

    Brandon Medina

    Kamilah Morales

    Dylan Ortiz Barrientos

    Gunner Porter

    Laia Soto Castellanos

    Conner Tallman

    Karla Valdez Villafuerte

    Grade 7

    Coraline Badolato

    Danna Benitez

    Nataasha Bhagaloo

    Brooke Bovay

    Nathan Ciampa

    Sophie Dessalines

    Ava Dominguez

    Malea Fernandez

    Ismael Garcia

    Jason Hartle,

    Levi Hattenbach

    Violet Kern

    Rosalie Lalama

    Arabella Marchitto

    Niko Marchitto,

    Chase Penza

    Vincenzo Racanati

    Madison Schiavo

    Sophia Soto

    Jack Stansfield,

    Julia Villani

    Grade 8

    John Bolognini

    Jacob Campbell

    Violet Hanusek

    Juliet Heins

    Jacob Heinz,

    Kyleigh Hoffman

    Miley Manjarres

    Sadie Morales

    Maxwell Slader