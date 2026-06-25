Honor Roll: Valley Road School 4th Marking Period 2025-26

HIGH HONORS
Grade 6
Rose Bolognini
Christopher Colon
Caraline Ely
Steven Frank
Emma Frueholz,
Jackson Light
Gavin Wachterhauser
Grade 7
Amaia Abreu Cruz
Danna Auzay Oleas
Leah Buck
Grade 8
Faith Anderson
Alasia Green
Colin Palermo
Hannah Scharfstein
Scarlett Stansfield,
Olivia Yowe
HONORS
Grace Anderson
Kaylee Campbell
Benjamin Gullotta
Alexa Karadzhova
Olivia Leuze
Brandon Medina
Kamilah Morales
Dylan Ortiz Barrientos
Gunner Porter
Laia Soto Castellanos
Conner Tallman
Karla Valdez Villafuerte
Coraline Badolato
Danna Benitez
Nataasha Bhagaloo
Brooke Bovay
Nathan Ciampa
Sophie Dessalines
Ava Dominguez
Malea Fernandez
Ismael Garcia
Jason Hartle,
Levi Hattenbach
Violet Kern
Rosalie Lalama
Arabella Marchitto
Niko Marchitto,
Chase Penza
Vincenzo Racanati
Madison Schiavo
Sophia Soto
Jack Stansfield,
Julia Villani
John Bolognini
Jacob Campbell
Violet Hanusek
Juliet Heins
Jacob Heinz,
Kyleigh Hoffman
Miley Manjarres
Sadie Morales
Maxwell Slader