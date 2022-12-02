x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Valley Road School

Stanhope. Honor Roll students for the Valley Road Middle School in the Stanhope Public School District.

Valley Road School /
| 02 Dec 2022 | 11:40

    High Honor Roll

    Grade 6

    Brayden Light

    Tabitha Mueller

    Angelina Robles

    Alena Twam

    Grade 7

    Charlotte Herold

    Dylan Kelly

    Grade 8

    Jasper Balogh

    Raymond Fromme

    Michael Kmec

    Asli Komurcu

    Jake Palermo

    Brooklyn Rose Perez

    Daniel Recalde

    Honor Roll

    Grade 6

    Abigail Andrews

    Kennedy Baadshaug

    Amy Dessalines

    Isabella Diodonet

    Claire Frank,

    John Gullotta

    Morgan Kopich

    Jack Lang,

    Kylie McDonald

    Kaitlyn O’Connor

    Sina Ozbay,

    Joshua Perry

    Kathleen Proano

    Tess Roth

    Isaiah Sanchez

    Shane Shemenski,

    Demi Small

    Sienna Zapata

    Grade 7

    Analia Baca

    Leo Castellana

    Daniella Ciampa

    Dominic Lalama

    Jayden Padmore

    Donovan Vergano

    Grade 8

    Mykaela Castillo

    Zoey De Oliveira

    Noah DeKnight

    Bella Garcia

    Christian Kominek

    Erico Magat

    Jackson McDonald,

    Tyler Perry

    Matthew Rowan

    Carly Villani