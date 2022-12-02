Honor Roll: Valley Road School

High Honor Roll
Grade 6
Brayden Light
Tabitha Mueller
Angelina Robles
Alena Twam
Grade 7
Charlotte Herold
Dylan Kelly
Grade 8
Jasper Balogh
Raymond Fromme
Michael Kmec
Asli Komurcu
Jake Palermo
Brooklyn Rose Perez
Daniel Recalde
Honor Roll
Abigail Andrews
Kennedy Baadshaug
Amy Dessalines
Isabella Diodonet
Claire Frank,
John Gullotta
Morgan Kopich
Jack Lang,
Kylie McDonald
Kaitlyn O’Connor
Sina Ozbay,
Joshua Perry
Kathleen Proano
Tess Roth
Isaiah Sanchez
Shane Shemenski,
Demi Small
Sienna Zapata
Analia Baca
Leo Castellana
Daniella Ciampa
Dominic Lalama
Jayden Padmore
Donovan Vergano
Mykaela Castillo
Zoey De Oliveira
Noah DeKnight
Bella Garcia
Christian Kominek
Erico Magat
Jackson McDonald,
Tyler Perry
Matthew Rowan
Carly Villani