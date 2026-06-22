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Kittatinny Regional High School Class of 2026

| 22 Jun 2026 | 02:49
    Kittatinny Regional High School Class of 2026

Quentin Adams

Dakota Aguiar

Kylie Arcuni

Charles Arp, Jr.

Joshua Asencio

Fletcher Bacote III

Elizabeth Banghart

Alexia Beltramine

Ariana Bernabe

Abigail Bloxham

Erica Bode

Ashley Bohnenberger

Joaquín Brex

Kaitlyn Broesder

Matthew Butkovich

Salomé Calderón

Shane Carman

Ryan Casul Gomez

Chase Collins

Sophia Correa

Gabriel Davis

Kendra Deckert

Adrianna DeFabritis

Joshua Desiervo

Jonathan Diani

Ethan Dilluvio

James Donofrio

Michael Dontas

Mason Dube

Jayden Dunbar

Vincent Falchetta

Liberty Falkowski

Gianna Fasolo

Chase Freeman

Grace Fusco

Lillian Gallant

Leonardo Garcia

Luis Job Garcia-Ferreira

Kayla Gearhart

Blake Giangrasso

Kimberly Goncalves Perez

Daniel Gonzalez

Sienna Gordon

Richard Hatch

Luke Hendershot

Maeve Holzli

Noelle Hrynoweski

Antonina Huether

Paulina Hull

Gage Ingalls

Eden Inglima

Nia Johnson

Madison Kovach

Noah Krahling

Max Krupnick

Kaitlyn Kulawiak

Brendan Leahy

Greyson Lobb

Kylie Logan

Michael Lombardo

Aydan MacArthur

Nikolas Martinez-Corring

Camryn McCord

David McDonald

Adelyn McGill

Lydia Merouane

Josiah Moncayo

Mateo Montana

Maya Moquete

Olivia Morales-Perez

Grace Nelson

Kevin O’Keefe

Justin Ortiz

Lucia Reyes

Ella Palsgrove

Connor Parmelee

Kamori Parris

Alexandra Protogeropoulos

Aiden Prtorich

Ari Pusateri

Karena Putera

Sophie Quinonez

Reese Redden

Lily Richardson

Nasaya Rodriguez

Talia Rome

Samantha Ruitenberg

Katherine Sajdak

Cassandra Salayko

Lauren Salokas

Kasandra Santiago

Ravell Enzo Santos Cunha

Mariam Seliman

Rachel Shaw

Brayden Shea

Cadence Sorg

Mackenzie Struble

Ella Teta

Emma Toscano

Thomas Tosti

Emily Wallace

Carley Wikander

Zachary Yardley