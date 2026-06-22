Kittatinny Regional High School Class of 2026

Quentin Adams
Dakota Aguiar
Kylie Arcuni
Charles Arp, Jr.
Joshua Asencio
Fletcher Bacote III
Elizabeth Banghart
Alexia Beltramine
Ariana Bernabe
Abigail Bloxham
Erica Bode
Ashley Bohnenberger
Joaquín Brex
Kaitlyn Broesder
Matthew Butkovich
Salomé Calderón
Shane Carman
Ryan Casul Gomez
Chase Collins
Sophia Correa
Gabriel Davis
Kendra Deckert
Adrianna DeFabritis
Joshua Desiervo
Jonathan Diani
Ethan Dilluvio
James Donofrio
Michael Dontas
Mason Dube
Jayden Dunbar
Vincent Falchetta
Liberty Falkowski
Gianna Fasolo
Chase Freeman
Grace Fusco
Lillian Gallant
Leonardo Garcia
Luis Job Garcia-Ferreira
Kayla Gearhart
Blake Giangrasso
Kimberly Goncalves Perez
Daniel Gonzalez
Sienna Gordon
Richard Hatch
Luke Hendershot
Maeve Holzli
Noelle Hrynoweski
Antonina Huether
Paulina Hull
Gage Ingalls
Eden Inglima
Nia Johnson
Madison Kovach
Noah Krahling
Max Krupnick
Kaitlyn Kulawiak
Brendan Leahy
Greyson Lobb
Kylie Logan
Michael Lombardo
Aydan MacArthur
Nikolas Martinez-Corring
Camryn McCord
David McDonald
Adelyn McGill
Lydia Merouane
Josiah Moncayo
Mateo Montana
Maya Moquete
Olivia Morales-Perez
Grace Nelson
Kevin O’Keefe
Justin Ortiz
Lucia Reyes
Ella Palsgrove
Connor Parmelee
Kamori Parris
Alexandra Protogeropoulos
Aiden Prtorich
Ari Pusateri
Karena Putera
Sophie Quinonez
Reese Redden
Lily Richardson
Nasaya Rodriguez
Talia Rome
Samantha Ruitenberg
Katherine Sajdak
Cassandra Salayko
Lauren Salokas
Kasandra Santiago
Ravell Enzo Santos Cunha
Mariam Seliman
Rachel Shaw
Brayden Shea
Cadence Sorg
Mackenzie Struble
Ella Teta
Emma Toscano
Thomas Tosti
Emily Wallace
Carley Wikander
Zachary Yardley