Lenape Valley Regional High School Class of 2026

Matthew J Akerman Jr.
Sydney Danielle Alderson*
Luis Zair Almeyda Gutierrez
Isabella Nicole Alonzo
Dylan Robert Anderson*
Paul J. Andrews*
Ceanna Charlize Angulo
Stephen K Antwi
Josephina Appassov
Allison Daphne Arancibia*
Jacob Ryan Arnott
Fernando Fabrizio Atanacio Basaldua*
Elias Baladi*
Samantha Balogh*
Gianna Grace Xinyun Baron*
Arianna Catherine Barra
Isabel Susan Becker
Alexander Caleb Bell*
Kyler James Bell*
Elijah Joseph Blaho
Olivier R Boguski
Cailin Bernadette Brennan*
Tyler Aidan Brennan*
Jacob Tino Brosé
Makayla Breanna Calderone
Jack Thomas Cardin
Sandy Cardona*
Daniel John Carvalho*
Faith Ann Catalano*
Leonardo Cavataio
Aubrey Marie Cerami
Kenneth John Christie*
Ivan Flores Cimafranca
Aiden Kane Coelho
Laiel Scarlet Collins
Christian Michael Corallo
Francesca Isabella Coremin
Gianna Noelle Costanzo*
Nicoletta Jean Costanzo*
Anthony William Crawn
Camryn D’Agostino*
Alexandra C Daniels
Amarna Zaan De Gil-Balija*
Victoria Grace de la Rosa*
Angelina Sophia De Los Santos
Chase Galway De Oliveira*
Kayden Daniel DeSande
Erin Kathleen Dietz*
William Doyle*
Mia Grace Dulio*
Jasmine Marie Sy Espinoza*
Alexa Faith Esposito*
Audrey Ann Evans
Kellan Keith Faessinger
Sadie Jade Fagerlin*
Jack Riley Falco*
Ethan Michael Fancher
Alex Ferreira Brandao*
Victoria R Fleming
Kaden Michael Fleming
Dylan Ace Fowler
Jack Andrew Fritzky*
Elizabeth Claire Gaudreau*
Kevin Thomas Giusti*
Ayden K Gobin
Khare William Goines
Melia Iris Gomez
Ava Catherine Graceffo
Nina Rayne Graceffo
Chase Michael Grant
Dillon James Green*
Luis Isahya Guevara
Kalsang Daniel Gurung*
Nicole Taylor Hanf
Faith Madison Hartman*
Ashley Nicole Herman
Sydney Olivia Herold*
Catherine Elizabeth Hudson*
Ember Phoenix Ingoglia
Maizah Jawaid*
Emily Ann Kali*
Amelia G. Kattermann*
Daria Khasyanova*
Nathan Joseph King
Christian Jozef Kinney
Lucas James Koenig
Catherine Rose Kraemer*
Robert Charles Kranz
Juliana Hazel Kropinack*
Madison Lynn Kumetz
Jaxen Anthony Laurie*
Maria Laverde*
Alexander James Lengyel*
Joseph Michael Lengyel
Algendris Lopez
Carolina Elizabeth Lopez Berganza
Emily Lynn Lotito
Dustin Lovenberg Jr.
Berouria Axelle Luberisse*
Michael Guy Mariani*
Abigail M Martell*
Liam Joshua McClung*
Jordyn Erica McConnell
Storrie Ki’ara McCullough*
Kevin Riley McGroarty
Sara Rose McNamara*
Sarah M Melgar*
Mila Milanovic
Gianna Rose Molinari*
Amanda Molloy*
Charlotte Bonnie Molloy*
Anthony Robinson Monroy-Barrientos
Christian D . Cubas Morales
Ronaldo Antonio Morales
Samuel David Murphy
Abigail Rose Norberg*
Caitlin Joy Norberg
Ryan Nicholas O’Toole
Johnathan E OConnor
Daniella Ortiz*
Ryan Patrick O’Sullivan*
Tehya Rose Pallotta
Raven E Pardun*
Molly Elizabeth Pavese*
Michael Robert Pepe
Evans Isaiah Peralta*
Scott William Percarpio*
Grayson Rowe Petrie*
Lyanne Karyna Pico
Jakub Pietruszko*
Anthony Salvatore Quinn
Gabriel Christopher Raby
Amerie G Ramirez
Casey Anna Reynolds
Bella Rose Ribeiro*
Joziah Rivera*
Guadalupe Rivero Monzon
Daniel Cavanaugh Robbins
Isabel Katherine Roberts*
Jacob T. Rodriguez
Priscila Nicole Rodriguez
Victoria María Romero
Ayden Omar Rosario
Christian Andre Ruballos
Shelsie Saint Georges*
Anthony J Santos
Emma Dolores Savarin
Kyle James Scheel
Ava Nicole Schuffenhauer
Blake L. Scialpi
Brady Robert Scullin*
Jacob Moises Segura
Joseph Adriel Sierra Henrriquez
Eamon Bernt Sinnott
Samantha May Smith*
Isaac M. Smith-Lewis
Lindsey Nicole Soto Rivera*
Jacob Tommy Steele
Sofia Judith Stellatella
Keira Louise Sullivan
Benjamin James Sumski*
Miley Maree Taddigs
Martyna Mia Telakowski*
Lauren Olivia Tracey*
Liam Harold Tunick*
Lia Y Turcios Morales*
Tatiana M Turull
Roman Ungurian
Geovanni Athen Urena
Eric A Uzhca
Colby James Van Tuyl*
Geneve Vargas
Brandon A Vazquez Hernandez
Ryan Kate Yanavok
Scarlett J Zapata*
Johan Zizajkovski
Nelson Andres Zuniga