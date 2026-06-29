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Lenape Valley Regional High School Class of 2026

| 29 Jun 2026 | 03:42
    Lenape Valley Regional High School Class of 2026

Matthew J Akerman Jr.

Sydney Danielle Alderson*

Luis Zair Almeyda Gutierrez

Isabella Nicole Alonzo

Dylan Robert Anderson*

Paul J. Andrews*

Ceanna Charlize Angulo

Stephen K Antwi

Josephina Appassov

Allison Daphne Arancibia*

Jacob Ryan Arnott

Fernando Fabrizio Atanacio Basaldua*

Elias Baladi*

Samantha Balogh*

Gianna Grace Xinyun Baron*

Arianna Catherine Barra

Isabel Susan Becker

Alexander Caleb Bell*

Kyler James Bell*

Elijah Joseph Blaho

Olivier R Boguski

Cailin Bernadette Brennan*

Tyler Aidan Brennan*

Jacob Tino Brosé

Makayla Breanna Calderone

Jack Thomas Cardin

Sandy Cardona*

Daniel John Carvalho*

Faith Ann Catalano*

Leonardo Cavataio

Aubrey Marie Cerami

Kenneth John Christie*

Ivan Flores Cimafranca

Aiden Kane Coelho

Laiel Scarlet Collins

Christian Michael Corallo

Francesca Isabella Coremin

Gianna Noelle Costanzo*

Nicoletta Jean Costanzo*

Anthony William Crawn

Camryn D’Agostino*

Alexandra C Daniels

Amarna Zaan De Gil-Balija*

Victoria Grace de la Rosa*

Angelina Sophia De Los Santos

Chase Galway De Oliveira*

Kayden Daniel DeSande

Erin Kathleen Dietz*

William Doyle*

Mia Grace Dulio*

Jasmine Marie Sy Espinoza*

Alexa Faith Esposito*

Audrey Ann Evans

Kellan Keith Faessinger

Sadie Jade Fagerlin*

Jack Riley Falco*

Ethan Michael Fancher

Alex Ferreira Brandao*

Victoria R Fleming

Kaden Michael Fleming

Dylan Ace Fowler

Jack Andrew Fritzky*

Elizabeth Claire Gaudreau*

Kevin Thomas Giusti*

Ayden K Gobin

Khare William Goines

Melia Iris Gomez

Ava Catherine Graceffo

Nina Rayne Graceffo

Chase Michael Grant

Dillon James Green*

Luis Isahya Guevara

Kalsang Daniel Gurung*

Nicole Taylor Hanf

Faith Madison Hartman*

Ashley Nicole Herman

Sydney Olivia Herold*

Catherine Elizabeth Hudson*

Ember Phoenix Ingoglia

Maizah Jawaid*

Emily Ann Kali*

Amelia G. Kattermann*

Daria Khasyanova*

Nathan Joseph King

Christian Jozef Kinney

Lucas James Koenig

Catherine Rose Kraemer*

Robert Charles Kranz

Juliana Hazel Kropinack*

Madison Lynn Kumetz

Jaxen Anthony Laurie*

Maria Laverde*

Alexander James Lengyel*

Joseph Michael Lengyel

Algendris Lopez

Carolina Elizabeth Lopez Berganza

Emily Lynn Lotito

Dustin Lovenberg Jr.

Berouria Axelle Luberisse*

Michael Guy Mariani*

Abigail M Martell*

Liam Joshua McClung*

Jordyn Erica McConnell

Storrie Ki’ara McCullough*

Kevin Riley McGroarty

Sara Rose McNamara*

Sarah M Melgar*

Mila Milanovic

Gianna Rose Molinari*

Amanda Molloy*

Charlotte Bonnie Molloy*

Anthony Robinson Monroy-Barrientos

Christian D . Cubas Morales

Ronaldo Antonio Morales

Samuel David Murphy

Abigail Rose Norberg*

Caitlin Joy Norberg

Ryan Nicholas O’Toole

Johnathan E OConnor

Daniella Ortiz*

Ryan Patrick O’Sullivan*

Tehya Rose Pallotta

Raven E Pardun*

Molly Elizabeth Pavese*

Michael Robert Pepe

Evans Isaiah Peralta*

Scott William Percarpio*

Grayson Rowe Petrie*

Lyanne Karyna Pico

Jakub Pietruszko*

Anthony Salvatore Quinn

Gabriel Christopher Raby

Amerie G Ramirez

Casey Anna Reynolds

Bella Rose Ribeiro*

Joziah Rivera*

Guadalupe Rivero Monzon

Daniel Cavanaugh Robbins

Isabel Katherine Roberts*

Jacob T. Rodriguez

Priscila Nicole Rodriguez

Victoria María Romero

Ayden Omar Rosario

Christian Andre Ruballos

Shelsie Saint Georges*

Anthony J Santos

Emma Dolores Savarin

Kyle James Scheel

Ava Nicole Schuffenhauer

Blake L. Scialpi

Brady Robert Scullin*

Jacob Moises Segura

Joseph Adriel Sierra Henrriquez

Eamon Bernt Sinnott

Samantha May Smith*

Isaac M. Smith-Lewis

Lindsey Nicole Soto Rivera*

Jacob Tommy Steele

Sofia Judith Stellatella

Keira Louise Sullivan

Benjamin James Sumski*

Miley Maree Taddigs

Martyna Mia Telakowski*

Lauren Olivia Tracey*

Liam Harold Tunick*

Lia Y Turcios Morales*

Tatiana M Turull

Roman Ungurian

Geovanni Athen Urena

Eric A Uzhca

Colby James Van Tuyl*

Geneve Vargas

Brandon A Vazquez Hernandez

Ryan Kate Yanavok

Scarlett J Zapata*

Johan Zizajkovski

Nelson Andres Zuniga

* indicates graduating with honors.