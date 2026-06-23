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Newton High School Class of 2026

| 23 Jun 2026 | 09:47
    Newton High School Class of 2026

Anna Michele Agnoli

Huda Amir

Caden Thomas Armstrong

Leilani Marie Ascencio

Tyler Stephen Bailey

Ana Julia Barreto

Evangeline Grace Barry

Justin Sebastian Barth

Emerson Adair Estrada Bejarano

Taylor Jane Benson

Messiah Azani Tafari Bent

Jeremy Bengson Binag

Jack Joseph Boffa

Justin Tyler Brady

Harsh Nayan Brahmbhatt

Sean T Brown

Dylan Frederick Canniff

Hayden Z Capela

Meyli J Cardona

Elijah Lee Thor Carlson

Sean Patrick Carson

Tyler James Casper

Tyler Michael Catalano

Mete Todd Cipiloglu

Vincent Blaise Cipriano

Jaycee Rae Collins

Lucas Conegundes De Olivera Conceicao

Michael Christopher Cooke

Gianna Marie Cosgrove

Troy Donahue Dawson Jr

Sarah Elizabeth Marie Debroux

Nicholas Charles Deiorio

Isabella Talia Deleon

Nikkolo Thomas Delli Santi

Hunter Daniel Demartin

Sabrina Manuela Desousa

Sara Mayela Dietz

Sean Gabriel Dietz

Carlee Madisyn Dolan

Samantha May Ducharme

Lilly Lavera Efremov

Logan Thomas Egner

Matthew Perry Ellsworth

Justin Tyler Evanski

Max Alexander Faye

Natasha Fernandes

Jaslene Faith Figueroa

Cooper Matthew Finley

Riley Alexander Fleming

Jourdan Andres Franco

Gittel Friedman

Noah Alan Fucito

Charles Raymond Fuller

Joseph Bradley Gallucci

Zoe Dayanara Garay

Sophia Catherine George

Demetrios Gergatsoulis

Nora Elizabeth Gill

Elias Daniel Gomez Reyes

Mackenzie Dierdre Greenhalgh

Mary-Kathleen Delia Greenhalgh

Christabella Anne Hannan

Addison Zandra Hardin

Kaitlyn Grace Harding

Ganon Lucas Hawryluk

Savannah Rae Healy

Simon Joel Henry

Keyla Hernandez-Dominguez

Douglas Anthony Hetzel

Tatiyanna R Hill

Drew Everett Michael Huffman

Sebastion S Johnson

River Rose Jordan

Kali Alexis Kapetanakis

Mia Elizabeth Kapetanakis

Jacy Chenoa Kerner

Sinead Sunday Kerrick

Nicholas Ryan Kurilko

Arnold Leander Ii

Jack Daniel Leatham

Jayson Xxavier Lee

Victoria Lillian Locascio

Pawel Karol Macikowski

Allyson Suzanne Maffia

Ashley Mahuiztl

Vincent Joseph Mancuso

Ryan Thomas Marschall

Madison Blair Martell

Anthony Martinez Jr

Steven Daniel Martinez

Crystal Marie Maynard

Jalen Kasim Mcclure

Jacob Robert Mcconnell

Corinne Jovanna Meloney

Zoe Rhys Mills

Jayden Isaiah Mims

Vanessa Kaitlyn Moody

Ashley Moreta

Haley Nicole Morodan

Tyler Michael Morodan

Edward James Muldoon

Nancy Angelina Narvaez

Hannan Rose Neal

Caitlyn Hope Neill

James Matthew Nichols

Madalyn Sue Nolan

Ava Faith Novosel

Charles Martin Nuara

Onyi Keira Obasi

Abigail Marie Paglia

Alexander Marcelino Palma

Sa’keir Angel Paul

David Steven Paz Velasquez

Trevor James Peterson

Thomas Alan Phillips

Reilly Anne Poff

Caitlyn Tracey Pokrywa

Kortney Grace Post

Marya Anwar Qarmout

Tyler Jose Ramos-Womack

Johnson Fernando Rax Pop

Savanah Jeanne Raymond

Charles Patrick Riley

Ian Uriel Rivera

Liliana Maritza Rivera

Jaden Scott Roberts

Camilo Ely Rodriguez

Jaylee Rosado

Wesley Charles Ryker

David Andrew Sabol

Lillian Rose Sauchelli

Aubrey Lynn Sawler

Devlin Cole Schmid

Salvatore Anthony Serillo

Brandon Isaiah Serrano

Catherine Shushkovsky

Kameko Elizabeth Sibblies

Shyasia R Smallwood

Zachary Aiden Smith

Zachary Ryan Smith

Emily Rose Southard

Cera Beth Steinwand

Lukas Anton Straub

Arianna Nicole Stroppa

Lanie Stutz

Daniela Camila Tavera Gomez

Tamara Star Taylor

John Albert Gultiano Tinio

Evelyn Anali Tiul Rax

Cesar Domenick Toribio

Emma Mary Trout

Vanessa Eve Van Houten

Jose Abel Vasquez

Jaclyn Anne Vena

Issac Austin Weber

Ethan Ignacio Whitesell

Brad Michael Williams

Aidan Dietrich Wortmann

Ryan Wuitik

Lainey Lynn Wyczynski

Adam Robert Yacuk

Rachel Lee Yacuk

Jordyn Jay Young

Olivia Grace Youngs

Jaylen Zeballos