Honor Roll: Green Hills School Marking Period 1 2025-26

Franklin /
| 12 Jan 2026 | 12:11

    Honors

    Grade 5

    Ryan Bockbrader

    Darlennys Caba

    Parker Caffrey

    Michael Calamusa

    Brielle Carvalho

    Matteo Cicchetti

    Evabella Coleman

    Jonathan Davis

    Paul Dermatis

    Alexa Ellersick

    Emma Galarza

    Klaudia Kusek

    Logan Lazarus

    Aiden Lohman

    Ava Martinka

    Emerson Mollahan

    Tessa Mollahan

    Rachel Munk

    Westin Post

    Eliana Reis

    Andrik Slota

    Willow Wojtylo

    Grade 6

    Jennifer Bustamante

    Gianluca Calamusa

    Luca Cicchetti

    Margot Devesly

    Owen Diklich

    Gideon Eisner

    Amina Kahyaoglu

    Audrey Karpathios

    Noah Leiva

    Noah McArdle

    Emmett monahan

    Jeremy Moreland

    Hunter Post

    Emily Rose

    Emersyn Stanton

    Ryan Wikander

    Isaac Yacout

    Grade 7

    Kurtis Bockbrader

    Elias Coleman

    Carter Derby

    Jaelyn Galarza

    Nathon Henry

    Jase Hill

    Brody McCormick

    Trevor Mihail

    Miah Salazar

    Grade 8

    Miriam Amewugah

    Weston Cramer

    Tristan Dobson

    Elianah Marquez

    Jennifer Mitchell

    Elizabeth Monahan

    Cru Munoz

    Nicklas Newman

    Franklin Roller

    Lillian Schlesinger

    Kyle Wisniewski

    High Honors

    Grade 5

    Allison Carvalho

    Jackson Derby

    Jocelyn Gamboa

    Katelyn Geisinger

    Jadon Henry

    Frank V. Jones

    Ryan McCauley

    Charles Mitchell

    Colin Mountford

    Jace Olsyn

    Charles Pong

    Alexander Ragsdale

    Lukas VanBlarcom

    Grade 6

    Mason Agnoli

    Makayla Alles

    Adefolarin Amos

    Sofia Cirasuolo

    Madelynn Citarella

    Emily Cole

    Remy Corino

    Camille Devesly

    Kendall Dobson

    Anderson Hall

    Sadie Heater

    Carly Kelvin-Korpos

    Dylan Kelvin-Korpos

    Emma Modla

    Yesha Mariana Nimer

    Lucas Nowaczyk

    Paxton Nowikow

    Rylee Nowikow

    Autumn Ortiz

    William Pagotto

    Skylar Rannou

    Nora Roller

    Ethan Rose

    Ayla Seger

    Jaymie Shubert

    Olan Smith

    Jack Sutton

    Felicity Thomas

    Travis Wojdala

    Declan Wright

    Grade 7

    Elise Ambor

    Allison Cole

    Mason Compton

    Michael Francisco

    Emiliana Franco

    Daniel Gallucci

    Jayden Gamboa

    Grayson Glarga

    Anthony Iuvone

    Iam Kamphausen

    Lacey Keiper

    Samuel Logan

    Hayden Martin

    Hailey McGuire

    Addison Metzgar

    Amelia Mroczkowska

    Victoria Mroczkowska

    Jude Parciak

    Briella Selby

    Juliette Stump

    Grace Thiel

    Liliana VanBlarcom

    Emma VanHaste

    Zachary Venturino

    Hunter Wojdala

    Grade 8

    Mila Carvalho

    Chigemezu Chima

    Olivia Cohen

    Jordan Dabrowski

    Galina Eisner

    Kaitlon Henry

    Benjamin Iuvone

    Taylor Linzenberg

    Katelyn McNamee

    Richard Mitchener

    Avery Moreland

    Anya Nowaczyk

    Kellen Olsyn

    Aaron Reid

    Charles Reiersen

    Sophie Russo

    Mason Scuralli

    Raymond Torella

    Emma Wilk

