x
Honor Roll: Lenape Valley Regional High School

Lenape Valley High School /
| 21 Nov 2025 | 01:39

    First Marking Period

    DISTINGUISHED SCHOLAR

    Grade 9

    Peter Alberti

    Abigail Andrews

    Ryan Barling

    Maxwell Bell

    Isabella Blair

    Kaylee Bory

    Mason Castelluccio

    Mikayla Heart Cervas

    Lena Conroy

    Kevin Davis

    Devin DeMiglio

    Alina Fee

    Claire Frank

    Jacob Gallone

    Shay Gomez

    Zara Gray

    Brooks Grundy

    John Gullotta

    Hailey Joyce

    Courtney Krassner

    Victoria Kropinack

    Juliane Kuhns

    Nicolas Lanchipa Corrales

    Peyton Lisella

    Milena Lopez

    Eleazar Lorenzo Torres

    Charly Magner

    Callie McCall

    Kylie McDonald

    Kailynn McLean

    Tabitha Mueller

    Brayden Parry

    Shawn Pavan

    Ariana Percarpio

    Emily Perry

    Danya Piercin

    Siena Plantamura

    Kathleen Proano

    Anthony Quarranttey

    Angelina Robles

    Giovanni Romulo

    Tess Roth

    Maci Scheller

    Morgan Schiffner

    Mackenzie Shivas

    Peyton Sperling

    Owen Stiles

    Miles Vergano

    Emily Watkins

    Calla Weinberg

    Sienna Zapata

    Grade 10

    Mariana Akerman

    Yendry Alfonso Urena

    Paige Avitabile-Snook

    Maci Bennett

    Connor Eastman

    Daniel Eccles

    Kylie Gallagher

    Bliss Henry

    Charlotte Herold

    Timothy Jecko

    Nolan Kent

    Sophia LaMorte

    Riah Maloney

    Brody McCleary

    Robert Occhifinto

    Sara Osorio Cifuentes

    Alexa Pigeon

    Adeline Riboldi

    Mairead Stiles

    Giselle Szyszko

    Christopher Thornton

    Paul II Tomasheski

    Desiree Vaughan

    Donovan Vergano

    Abigail Vetter

    Tyler Voter

    Samantha Williams

    Viola Womack

    Grade 11

    Lifton Angeline

    Quinn Bell

    Jessica Bongiorno

    Kayla Brune

    Addison Bunnicant

    Alexavier Carreto

    Mykaela Castillo

    Kasey Cooper

    Charley De Kleine

    Bella Garcia

    Kaidyn Gomez

    Luka Gray

    Robert Hydock

    Michael Kmec

    Erico Magat

    Nastasha Martinez

    Quinn McCall

    Catherine McClarin

    Jackson McDonald

    Natalie Motyka

    Cameron Mueller

    Peyton Noe

    Maya Papendick

    Brooklyn Rose Perez

    Tyler Perry

    Isabella Pita

    Frank Plut

    Arianna Qualtieri

    Gabriella Rios

    Kyla Rosenblatt

    Emma Steinert

    Alexa Valeich

    Bailey VanDyke

    Annabelle Vetter

    Caroline Witt

    Adam Zachares

    Grade 12

    Sydney Alderson

    Logan Alles

    Dylan Anderson

    Paul Andrews

    Stephen Antwi

    Fernando Atanacio Basaldua

    Samantha Balogh

    Gianna Baron

    Arianna Barra

    Alexander Bell

    Kyler Bell

    Olivier Boguski

    Tyler Brennan

    Jacob Brose

    Daniel Carvalho

    Faith Catalano

    Leonardo Cavataio

    Aubrey Cerami

    Owen Christiansen

    Aiden Coelho

    Laiel Collins

    Gianna Costanzo

    Alexandra Daniels

    Amarna DeGil-Balija

    Chase De Oliveira

    Kayden DeSande

    Erin Dietz

    Mia Dulio

    Lexie Esposito

    Sadie Fagerlin

    Jack Falco

    Alex Ferreira Brandao

    Jack Fritzky

    Maria Georgiafentis

    Kevin Giusti

    Dillon Green

    Kalsang Gurung

    Faith Hartman

    Sydney Herold

    Nix Ingoglia

    Emily Kali

    Amelia Kattermann

    Catherine Kraemer

    Juliana Kropinack

    Jaxen Laurie

    Maria Laverde Montejo

    Alexander Lengyel

    Berouria Luberisse

    Michael Mariani

    Abigail Martell

    Liam McClung

    Jordyn McConnell

    Gianna Molinari

    Josephina Mstislavskiy

    Abigail Norberg

    Daniella Ortiz

    Ryan O’Sullivan

    Evans Peralta

    Scott Percarpio

    Grayson Petrie

    Lyanne Pico

    Jakub Pietruszko

    Casey Reynolds

    Bella Ribeiro

    Priscila Rodriguez

    Shelsie Saint Georges

    Anthony Santos

    Andrew Schnetzer

    Ava Schuffenhauer

    Brady Scullin

    Samantha Smith

    Benjamin Sumski

    Miley Taddigs

    Liam Tunick

    Lia Turcios Morales

    Colby Van Tuyl

    Miguel Vasquez

    Zachary Wetterauw

    Scarlett Zapata

    HIGH HONORS

    Grade 9

    Adriana Arriaza Portillo

    Alexis DeMiglio

    Amy Dessalines

    Kate Fritzky

    Logan Frueholz

    Cameron Grant

    Nathan Gutierrez

    Peyton Hall

    Julia Ioffredo

    Diana Khasyanova

    Joseph Kraemer

    Rebecca Leuze

    Brayden Light

    Sina Ozbay

    Sofia Plantamura

    Jade Pryor

    Christopher Rice

    Margaret Sharo

    Bethany Weber

    Erin Winkelman

    Barbara Witt

    Grade 10

    Jisnaidelys Alfonso Urena

    Layla Bortak

    Sofia Broking

    Sara Castano Arrazola

    Hope Catalano

    Daniella Ciampa

    Lawanda Dauphin

    Michaela Dennehy

    Nicholas DeSantis

    Tamara Gould

    Nikolas Paredes

    Joshua Rodriguez

    Brooke Scialpi

    Grade 11

    Cora Almendinger

    Megan Altamirano

    Stefanos Baroutoglou

    Noah DeKnight

    Brody Dellicker

    Auric Escheik

    Valentina Esquivel

    Raymond Fromme

    Maja Gajewicz

    Elijah Miller

    Livia Morais Silva

    Zion Niampa

    Angelina Qualtieri

    Dylan Scheller

    Joshua Spahl

    Ashley Valencia

    Carly Villani

    Grade 12

    Matthew Akerman

    Elias Baladi

    Sandy Cardona

    Kenneth Christie

    Ivan Cimafranca

    Francesca Coremin

    Camryn D’Agostino

    Jasmine Marie Espinoza

    Ethan Fancher

    Dylan Fowler

    Elizabeth Gaudreau

    Ayden Gobin

    Nicole Hanf

    Catherine Hudson

    Nathan King

    Storrie McCullough

    Sara McNamara

    Sarah Melgar

    Joziah Rivera

    Isabel Roberts

    Martyna Telakowski

    Lauren Tracey

    Tatiana Turull

    Ryan Yanavok

    HONORS

    Grade 9

    Dominick Banegas-Turcios

    James Barrett

    Autumn Bearden

    Andrew Besthorne

    Rhyan Bortak

    Avery Brennan

    Ayden Bruner

    Lailani Cabrera

    Isabella Diodonet

    Elianna Dybus

    Madeline Eckert

    Tabitha Farrell

    Declan Ferrazzano

    Killian Ferrazzano

    Caleb Frederickson

    Tyler Gould

    Lyla Grundy

    Brody Herman

    Travis Howard

    Morgan Kopich

    Madelyn Koval

    Matthew Lauridsen

    Avianna Licata

    Derek Lopez Mosquera

    Xhilliana Lumani

    Nathan Manochio

    Tony Mennicucci

    Ethan Mojica

    Maliya Moodie

    Julien Ortiz

    Manuel Ortiz

    Asthrid Padilla Acosta

    Logan Peniston

    Joshua Perry

    Gabriel Ramirez

    Dante Ramos

    Zoey Rosario

    Lucas Sanders

    Juan Santa Cifuentes

    Ryan Schweidereick

    Amelia Sciroppo

    Lillian Sciroppo

    Samuel Shepherd

    Veier Sinnott

    Demi Small

    Robert Smith

    Mya Stanford

    Kyle Sullivan

    Quinn Tunick

    Alena Twam

    Xavier Vargas

    Luca Victoria

    Daniel Viola

    Andrew Wark

    Nahiara Yorio Gomez

    Kai Zapata

    Grade 10

    Jacob Alderson

    Sadie Barbero

    Andrew Betancourt Matute

    Hailey Blackwood

    Sydney Carnevale

    Ava Conklin

    Benjamin Cuidera

    Summer Dean

    Barbara Delgado Varillas

    Julia DeSantis

    William Dietz

    Patrick DiStefano

    Megan Dunbar

    Americo Escobar

    Danyela Febo-Diaz

    Samantha Foster

    Sandina Gagliano

    Antonio Garcia

    JeanCarlo Garcia Romero

    Jaxson Goss

    Maxwell Hathaway

    David Holeman

    Eloisa Holt

    Cameron Honigsberg

    Peighton Hough

    John Hummel

    Dimaza Kaghado

    Marisa Kleinschmidt

    Dominic Lalama

    Gabrielle Landi

    Jakob Laurie

    Christopher Lazier

    Sean Lockwood

    Daniel Lombardi

    Keily Martinez Lopez

    Alicia Martinez Villa

    Brendan McGraw

    Megan McGroarty

    Nola Murray

    Jaslyn Osorio

    Riley O’Toole

    Daniela Parraguez

    Madison Pepe

    Laina Powers

    Jayden Rice

    Emitt Ross

    Logan Sagan

    Rheanna Simbron

    Tyler Smith-Christie

    Ethan Sullivan

    Keylan Vargas

    Gianna Verrico

    Ariana Viola

    Jett Wagner

    Mackenzie Walsh

    Matthew Weber

    Nicholas Wright

    Matthew Wszolek

    Grade 11

    Airika Marie Adriano

    Trueycy Alonzo-Mejia

    Emma Altamirano

    Martyna Bajgier

    Savannah Becker

    Danielle Botto

    Gabriella Brennan

    Amaris Cepeda

    Sebastian Costa

    Thomas Crispino

    Breanna Del Valle

    Sophia Del Valle

    Zoey De Oliveira

    John Derienzo-Parks

    Joseph DiRenzo

    Wesley Faller

    Jonathon Giron

    Nailah Gonzalez

    Joseph Graceffo

    Tyler Greenemeier

    Mya Guevara

    Rocco Hall

    Aniela Hein

    Thomas Hess

    Hollis Hofer

    Sophia Johnston

    Asli Komurcu

    Cameron Kopich

    Adan Lumani

    Christian Mead

    Genesis Mejia

    Christian Michaels

    Aaron Navarro

    Laura Ovalle Perez

    Jake Palermo

    Adrian Parraguez

    Lilliana Parrish

    Christel Pierre

    Anjali Portillo

    Aiden Qualtieri

    Matthew Rowan

    Katelyn Ruotolo

    Jacob Ruppert

    Sophia Salerno

    Daniel Santana

    Jacob Schnetzer

    Liam Shortino

    Jayden Smith

    Nicholas Stevens

    Lily-Ella Tooher

    Alani Torres

    Abigail Weinberg

    Dylan Wichart

    Grade 12

    Luis Almeyda

    Ceanna Angulo

    Allison Arancibia

    Jacob Arnott

    Isabel Becker

    Cailin Brennan

    Makayla Calderone

    Jack Cardin

    Nicoletta Costanzo

    Anthony Crawn

    Victoria De la Rosa

    Angelina De Los Santos

    William Doyle

    Audrey Evans

    Kellan Faessinger

    Kaden Fleming

    Khare Goines

    Nina Graceffo

    Chase Grant

    Maizah Jawaid

    Daria Khasyanova

    Christian Kinney

    Lucas Koenig

    Robert Kranz

    Madison Kumetz

    Joseph Lengyel

    Emily Lotito

    Dustin Lovenberg

    Mila Milanovic

    Amanda Molloy

    Charlotte Molloy

    Anthony Monroy-Barrientos

    Ronaldo Morales

    Samuel Murphy

    Caitlin Norberg

    Tehya Pallotta

    Raven Pardun

    Molly Pavese

    Angel Pineau

    Anthony Quinn

    Gabriel Raby

    Amerie Ramirez

    Jacob Rodriguez

    Ayden Rosario

    Emma Savarin

    Kyle Scheel

    Joseph Sierra-Henrriquez

    Isaac Smith-Lewis

    Lindsey Soto Rivera

    Jacob Steele

    Sofia Stellatella

    Keira Sullivan

    Geovanni Urena

    Eric Uzhca

    Brandon Vazquez

    Johan Zizajkovski

    Nelson Zuniga

