x
Honor Roll: Valley Road School MP2 2025-26

Valley Road School /
| 06 Feb 2026 | 03:21

    High Honors

    Grade 6

    Christopher Colon

    Caraline Ely

    Guinevere Gorges

    Benjamin Gullotta

    Kamilah Morales,

    Gavin Wachterhauser

    Grade 7

    Amaia Abreu Cruz

    Leah Buck

    Sophie Dessalines

    Ava Dominguez

    Grade 8

    Jacob Campbell

    Honors

    Grade 6

    Rose Bolognini

    Kaylee Campbell

    Steven Frank

    Emma Frueholz

    Alexa Karadzhova

    Olivia Leuze

    Jackson Light

    Rismaily Martinez Lopez

    Brandon Medina

    Anaya Morales

    Gunner Porter

    Evelyn Rose

    Karla Valdez Villafuerte

    Mariana Zuniga

    Grade 7

    Danna Auzay Oleas

    Danna Benitez

    Brooke Bovay

    Nathan Ciampa

    Malea Fernandez

    Violet Kern

    Rosalie Lalama

    Niko Marchitto

    Madison Schiavo

    Jack Stansfield

    Julia Villani

    Grade 8

    Faith Anderson

    John Bolognini

    Alasia Green

    Violet Hanusek

    Juliet Heins

    Kyleigh Hoffman

    Mairely Martinez Lopez

    Sadie Morales

    Adrina Nikituk

    Colin Palermo

    Hannah Scharfstein

    Maxwell Slader

    Scarlett Stansfield

    Jazlynn Vanegas

    Olivia Yowe