Honor Roll: Valley Road School MP2 2025-26

High Honors
Grade 6
Christopher Colon
Caraline Ely
Guinevere Gorges
Benjamin Gullotta
Kamilah Morales,
Gavin Wachterhauser
Grade 7
Amaia Abreu Cruz
Leah Buck
Sophie Dessalines
Ava Dominguez
Grade 8
Jacob Campbell
Honors
Rose Bolognini
Kaylee Campbell
Steven Frank
Emma Frueholz
Alexa Karadzhova
Olivia Leuze
Jackson Light
Rismaily Martinez Lopez
Brandon Medina
Anaya Morales
Gunner Porter
Evelyn Rose
Karla Valdez Villafuerte
Mariana Zuniga
Danna Auzay Oleas
Danna Benitez
Brooke Bovay
Nathan Ciampa
Malea Fernandez
Violet Kern
Rosalie Lalama
Niko Marchitto
Madison Schiavo
Jack Stansfield
Julia Villani
Faith Anderson
John Bolognini
Alasia Green
Violet Hanusek
Juliet Heins
Kyleigh Hoffman
Mairely Martinez Lopez
Sadie Morales
Adrina Nikituk
Colin Palermo
Hannah Scharfstein
Maxwell Slader
Scarlett Stansfield
Jazlynn Vanegas
Olivia Yowe