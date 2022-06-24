Congratulations to Newton High School’s Class of 2022 graduates!

Newton High School bid farewell to 169 seniors on Friday, June 17, during this year’s graduation ceremony, which was enhanced by sunny skies and swift breezes.
Here is the full list of Class of 2022 graduates provided by the school:
Melkart J. Abou Jaoude
Eneyda Veronica Acte Caal
Nicholas Costas Agathocleous
Nawaf Abdulaziz Al Aboud
Mohammed Bilal Amir
Cristian David Arbelaez
Nicole Rose Assante
Ryan Gabriel Ayoso
Ashlyn Rose Battista-Irwin
Katelyn Patricia Bears
Michael Anthony Bello Jr.
Donoto Francesco Bevacqua
Zachary Roert Bezold
Christian Joseph Blakely
Remilyn Charm Borja
Noah Johnathon Bowden-Snyder
Jordyn Emma Brannick
Sharlin Bravo
Keira Rose Calderaro
Avery Grace Caico
Aubrey Joan Carroll
Andrew Christopher Carlson
Elizabeth Mona Carson
Anthony Richard Carlson
Brandon Henry Castellaneta
Noelle Marie Casperson
Nicholas John Castellaneta
Gianna Marie Celi
Gwendolyn Laurel Chan
Tyler Michael Chamberlain
Riley Patrick Christensen
Trevor Isaiah Christ
Madison Rylee Chymiy
Ronan Francis Christie
Dillon Tyler Cosentino
Nina Angela Cinotti
Sydney Olivia Cotter
Brandon Carlos Costabel
Corinne Joy Crowley
Hunter William Courtright
Julia Emilie Ping Decker
Emily Pharewa Cunningham
Griffin Andrew Decoster
Cristian Garcia
Luis Alberto Delgado-Santiago
Kenneth Samuel Degraw Iii
Alexander Bryce Deloach
Joseph Michael Dellagiacoma
Amanda Jean Dickinson
Julissa Noemy Diaz
Logan Brady Dodd
Alexa Corinne Dodd
Michele Christine Donnelly
Megan Marilyn Dondero
Sarah Michelle Dunaj
Rhiannon Noreen Drislane
Nathaniel Vencek Enriquez
Kassandra Marie Dunn
Johnny Ashley Fagerlin
Olivia Jillian Ernstoff
Jake Alexander Felix
Jacob Russell Faye
John Frederick Fiesseler
Emma Michelle Fernandez
Julia Claire Florio
Julia Gail Fitt
William Richard Florio
Paige Renee Frapaul
Madison Lynn Freda
Audree Lynne Fullman
Matthew Ronald Freund
Adriana Nicole Garen
Robert Louis Giordano Jr.
Morgan Elizabeth Glenn
Rosa Emelina Gonzalez Vasquez
Sarah Grace Granholm
Dominik Sebastian Gruca
Matthew Charles Dominick Guziewicz
Maya Juliana Haiduc-Dale
Vivienne Celeste Hall
Zachary Bruce Halteman
Maison Bishop Ham
Sydney Elizabeth Harding
Walter Dariel Heredia
Donovan Patrick Hetzel
Ivy Marie Hudson
Matthew Gerard Iatesta
Ashley Belen Jaya
Jedan Geo Johnson
Alexander Edward Jones
Jossua John Jordan
Kieran Michael Kane
Meghan Lennea Karr
Kyler Thomas Kane
Bridget Veronica Kerrick
Nicholas Max Koeberle
Christopher James Krahling
Liam Slocum Kreusch
Joseph Louis Kurnides
Jaclyn Eve Marie Langschultz
Colton Glenn Lawrence
Heath Lestz Ii
Brendan Christopher Lloyd
Rocco Alexander Lombardo
Leslie Lopez
Elisania Lugo Peralta
Melanie Lopez
Cindy Mahuiztl-Cinto
Ryan Patrick Lynch
Derek Ariel Marte
Vincent Edward Manni
Christopher James Mastrelli
Grace Matullo
Carly Rose Mayhood
Madison Grace Mccann
Erin Paige Mclean
Ilira-Marsena Mecaj
Dominic Marcus Megna
Darrell Mims Jr.
Nicholas George Moncho
Kassandra Isabelle Mull
Joshua Alexander Murray
Aidan Richard Murtagh
Charlie Luu Nguyen
Abigail Claire Nicholas
Ian Michael Nicol
Nicole Lynn Norman
Courtney Nkechi Okuzu
Kyle Thomas Papis
Sidney Lynne Pavlishin
Aaliyah Maria Payne-Parris
Agustin Fernando Pec-Chocoj
Aiden Dean Pfeifer
Cessia Arisai Rodriguez Mendoza
Kevin Manuel Rojas
Dylan Tyler Rolon-Gonzalez
Isabelle Carys Salitsky
Isaiah Nathan Samuel
Austin Robert Sawler
Jesse Luke Sayner
Nicole Maria Scerbo
Faith Alexandra Schick
Abigail Marie Schuele
Ashley Rebecca Segot
Takeo Elijah Sibblies
Jacob Richard Spina
Taylor Arielle Squiers
Tina Stas
Rose Kimberly Steinberg
Carson Jean Sullivan
Jacob Thomas Sutton
Joseph Brodin Szatkiewicz
Cyril Paul Jalandoni Tabaranza
Joseph Bailey Thomson
Sofia Nicole Vaca Aviles
Ty Aaron Vallorosi
Harrison Tyler Vallsworth
Ryan Hunter Vandermaas
Alexandra Ivette Vargas
Isabella Rose Vena
Mckenzie Grace Viersma
Cindy Valeria Villegas
Alexander Thomas Ward
Samantha Noel Wechtler
Peter Robert Weissensee
Trent Christopher Wiley
Jack Corson Young
Lacey Zielinski
Julia Grace Zonca