Congratulations to Newton High School’s Class of 2022 graduates!

Newton High School bid farewell to 169 seniors on Friday, June 17, during this year’s graduation ceremony, which was enhanced by sunny skies and swift breezes.

Here is the full list of Class of 2022 graduates provided by the school:

Melkart J. Abou Jaoude

Eneyda Veronica Acte Caal

Nicholas Costas Agathocleous

Nawaf Abdulaziz Al Aboud

Mohammed Bilal Amir

Cristian David Arbelaez

Nicole Rose Assante

Ryan Gabriel Ayoso

Ashlyn Rose Battista-Irwin

Katelyn Patricia Bears

Michael Anthony Bello Jr.

Donoto Francesco Bevacqua

Zachary Roert Bezold

Christian Joseph Blakely

Remilyn Charm Borja

Noah Johnathon Bowden-Snyder

Jordyn Emma Brannick

Sharlin Bravo

Keira Rose Calderaro

Avery Grace Caico

Aubrey Joan Carroll

Andrew Christopher Carlson

Elizabeth Mona Carson

Anthony Richard Carlson

Brandon Henry Castellaneta

Noelle Marie Casperson

Nicholas John Castellaneta

Gianna Marie Celi

Gwendolyn Laurel Chan

Tyler Michael Chamberlain

Riley Patrick Christensen

Trevor Isaiah Christ

Madison Rylee Chymiy

Ronan Francis Christie

Dillon Tyler Cosentino

Nina Angela Cinotti

Sydney Olivia Cotter

Brandon Carlos Costabel

Corinne Joy Crowley

Hunter William Courtright

Julia Emilie Ping Decker

Emily Pharewa Cunningham

Griffin Andrew Decoster

Cristian Garcia

Luis Alberto Delgado-Santiago

Kenneth Samuel Degraw Iii

Alexander Bryce Deloach

Joseph Michael Dellagiacoma

Amanda Jean Dickinson

Julissa Noemy Diaz

Logan Brady Dodd

Alexa Corinne Dodd

Michele Christine Donnelly

Megan Marilyn Dondero

Sarah Michelle Dunaj

Rhiannon Noreen Drislane

Nathaniel Vencek Enriquez

Kassandra Marie Dunn

Johnny Ashley Fagerlin

Olivia Jillian Ernstoff

Jake Alexander Felix

Jacob Russell Faye

John Frederick Fiesseler

Emma Michelle Fernandez

Julia Claire Florio

Julia Gail Fitt

William Richard Florio

Paige Renee Frapaul

Madison Lynn Freda

Audree Lynne Fullman

Matthew Ronald Freund

Adriana Nicole Garen

Robert Louis Giordano Jr.

Morgan Elizabeth Glenn

Rosa Emelina Gonzalez Vasquez

Sarah Grace Granholm

Dominik Sebastian Gruca

Matthew Charles Dominick Guziewicz

Maya Juliana Haiduc-Dale

Vivienne Celeste Hall

Zachary Bruce Halteman

Maison Bishop Ham

Sydney Elizabeth Harding

Walter Dariel Heredia

Donovan Patrick Hetzel

Ivy Marie Hudson

Matthew Gerard Iatesta

Ashley Belen Jaya

Jedan Geo Johnson

Alexander Edward Jones

Jossua John Jordan

Kieran Michael Kane

Meghan Lennea Karr

Kyler Thomas Kane

Bridget Veronica Kerrick

Nicholas Max Koeberle

Christopher James Krahling

Liam Slocum Kreusch

Joseph Louis Kurnides

Jaclyn Eve Marie Langschultz

Colton Glenn Lawrence

Heath Lestz Ii

Brendan Christopher Lloyd

Rocco Alexander Lombardo

Leslie Lopez

Elisania Lugo Peralta

Melanie Lopez

Cindy Mahuiztl-Cinto

Ryan Patrick Lynch

Derek Ariel Marte

Vincent Edward Manni

Christopher James Mastrelli

Grace Matullo

Carly Rose Mayhood

Madison Grace Mccann

Erin Paige Mclean

Ilira-Marsena Mecaj

Dominic Marcus Megna

Darrell Mims Jr.

Nicholas George Moncho

Kassandra Isabelle Mull

Joshua Alexander Murray

Aidan Richard Murtagh

Charlie Luu Nguyen

Abigail Claire Nicholas

Ian Michael Nicol

Nicole Lynn Norman

Courtney Nkechi Okuzu

Kyle Thomas Papis

Sidney Lynne Pavlishin

Aaliyah Maria Payne-Parris

Agustin Fernando Pec-Chocoj

Aiden Dean Pfeifer

Cessia Arisai Rodriguez Mendoza

Kevin Manuel Rojas

Dylan Tyler Rolon-Gonzalez

Isabelle Carys Salitsky

Isaiah Nathan Samuel

Austin Robert Sawler

Jesse Luke Sayner

Nicole Maria Scerbo

Faith Alexandra Schick

Abigail Marie Schuele

Ashley Rebecca Segot

Takeo Elijah Sibblies

Jacob Richard Spina

Taylor Arielle Squiers

Tina Stas

Rose Kimberly Steinberg

Carson Jean Sullivan

Jacob Thomas Sutton

Joseph Brodin Szatkiewicz

Cyril Paul Jalandoni Tabaranza

Joseph Bailey Thomson

Sofia Nicole Vaca Aviles

Ty Aaron Vallorosi

Harrison Tyler Vallsworth

Ryan Hunter Vandermaas

Alexandra Ivette Vargas

Isabella Rose Vena

Mckenzie Grace Viersma

Cindy Valeria Villegas

Alexander Thomas Ward

Samantha Noel Wechtler

Peter Robert Weissensee

Trent Christopher Wiley

Jack Corson Young

Lacey Zielinski

Julia Grace Zonca